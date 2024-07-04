ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Теннисные матчи четверга 4 июля 2024 на Уимблдоне: live-трансляции, расписание, история встреч, кто сыграет, сетка

5 топ-матчей четверга в теннисе: Калинская, Хачанов и Самсонова бьются на Уимблдоне-2024
Даниил Сальников
Теннисные матчи четверга 4 июля 2024 на Уимблдоне
Аудио-версия:
Комментарии
За кем следить 4 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Посмотреть все события 4 июля в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Дарья Касаткина (Россия, 14) — Юрико Миядзаки (Великобритания, WC), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 13:00 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Юрико Миядзаки
148
Великобритания
Юрико Миядзаки
Ю. Миядзаки

Интрига: продлит ли Касаткина победную серию?

Этот матч из-за перерывов на дождь перенесён со среды на четверг. После титула в Истбурне первая ракетка России Дарья Касаткина успешно стартовала на Уимблдоне. Теперь, чтобы пройти в третий круг, ей необходимо справиться с британкой Юрико Миядзаки. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Паула Бадоса — Бренда Фрухвиртова.

Дарья блеснула на кортах Истбурна:
Два титула России за день! Касаткина и Шнайдер выиграли турниры перед Уимблдоном
Два титула России за день! Касаткина и Шнайдер выиграли турниры перед Уимблдоном

🎾 14:30*: Томаш Махач (Чехия) — Роман Сафиуллин (Россия), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 14:30 МСК
Томаш Махач
39
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
44
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Интрига: сумеет ли Сафиуллин сохранить силы на второй круг?

Роман Сафиуллин одержал героическую победу в двухдневном марафоне на старте Уимблдона, отыгравшись с 0:2 по сетам. Теперь россиянину будет противостоять чех Томаш Махач. Теннисисты ранее встречались трижды. На «фьючерсах» в Чехии в 2018-м соперники обменялись победами, а на ATP-250 в Марселе не было равных Сафиуллину. Победитель нового матча далее померится силами с кем-то из пары Хуберт Хуркач — Артюр Фис.

Россиянин одержал победу, проигрывая 0:2 по сетам:
Невероятный камбэк Сафиуллина в двухдневном марафоне! Роман прервал серию из 5 поражений
Невероятный камбэк Сафиуллина в двухдневном марафоне! Роман прервал серию из 5 поражений

🎾 16:00*: Анна Калинская (Россия, 17) — Мари Боузкова (Чехия), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 16:00 МСК
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Мари Боузкова
40
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Интрига: как сыграет Анна с непростой чешкой?

Анна Калинская уверенно стартовала на Уимблдоне-2024 с победы над квалифаером Панной Удварди. Теперь, чтобы пробиться в третий круг, 25-летней россиянке необходимо справиться с непростой чешкой Мари Боузковой. Теннисистки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была Мари — в Нью-Йорке/Цинциннати-2020 и Гвадалахаре-2022. Победительница нового матча далее померится силами с кем-то из пары Элина Аванесян — Людмила Самсонова.

Анна поддерживает на Уимблдоне своего молодого человека:
Калинская развеселила Синнера на Уимблдоне. Пара наконец-то активно делает совместные фото
Калинская развеселила Синнера на Уимблдоне. Пара наконец-то активно делает совместные фото

🎾 17:30*: Кентен Алис (Франция, Q) — Карен Хачанов (Россия, 21), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 17:30 МСК
Кентен Алис
220
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: справится ли Хачанов с квалифаером из Франции?

Карен Хачанов на старте Уимблдона выдержал непростое сражение с соотечественником Асланом Карацевым, который снялся из-за травмы по ходу четвёртого сета. Теперь Карен сразится с непростым французом Кентеном Алисом, который пробился в основу через квалификацию. Теннисисты ранее не встречались, а победитель далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Хольгер Руне — Тьяго Уайлд.

Карен провёл непростое дерби с Асланом Карацевым:
Первое российское дерби на старте ТБШ за 6 лет. Хачанов и Карацев сразятся на Уимблдоне
Первое российское дерби на старте ТБШ за 6 лет. Хачанов и Карацев сразятся на Уимблдоне

🎾 18:30*: Элина Аванесян (Россия) — Людмила Самсонова (Россия, 15), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 18:30 МСК
Элина Аванесян
77
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: чем завершится второе российское дерби на Уимблдоне?

Уже второй раз на нынешнем Уимблдоне состоится российское дерби. Вначале напряжённую битву в первом круге устроили Карен Хачанов и Аслан Карацев. А теперь в рамках второго круга сразятся уже в женском одиночном разряде Элина Аванесян и Людмила Самсонова. Девушки ранее друг с другом не встречались. Победительница далее сыграет с кем-то из пары Анна Калинская — Мари Боузкова.

Людмила и Элина добрались до очной встречи:
Сафиуллин героически сравнял счёт, но матч перенесли. Самсонова и Аванесян разыграют дерби
Сафиуллин героически сравнял счёт, но матч перенесли. Самсонова и Аванесян разыграют дерби
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android