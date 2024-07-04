За кем следить 4 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

5 топ-матчей четверга в теннисе: Калинская, Хачанов и Самсонова бьются на Уимблдоне-2024

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Дарья Касаткина (Россия, 14) — Юрико Миядзаки (Великобритания, WC), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продлит ли Касаткина победную серию?

Этот матч из-за перерывов на дождь перенесён со среды на четверг. После титула в Истбурне первая ракетка России Дарья Касаткина успешно стартовала на Уимблдоне. Теперь, чтобы пройти в третий круг, ей необходимо справиться с британкой Юрико Миядзаки. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Паула Бадоса — Бренда Фрухвиртова.

🎾 14:30*: Томаш Махач (Чехия) — Роман Сафиуллин (Россия), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Сафиуллин сохранить силы на второй круг?

Роман Сафиуллин одержал героическую победу в двухдневном марафоне на старте Уимблдона, отыгравшись с 0:2 по сетам. Теперь россиянину будет противостоять чех Томаш Махач. Теннисисты ранее встречались трижды. На «фьючерсах» в Чехии в 2018-м соперники обменялись победами, а на ATP-250 в Марселе не было равных Сафиуллину. Победитель нового матча далее померится силами с кем-то из пары Хуберт Хуркач — Артюр Фис.

🎾 16:00*: Анна Калинская (Россия, 17) — Мари Боузкова (Чехия), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Анна с непростой чешкой?

Анна Калинская уверенно стартовала на Уимблдоне-2024 с победы над квалифаером Панной Удварди. Теперь, чтобы пробиться в третий круг, 25-летней россиянке необходимо справиться с непростой чешкой Мари Боузковой. Теннисистки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была Мари — в Нью-Йорке/Цинциннати-2020 и Гвадалахаре-2022. Победительница нового матча далее померится силами с кем-то из пары Элина Аванесян — Людмила Самсонова.

🎾 17:30*: Кентен Алис (Франция, Q) — Карен Хачанов (Россия, 21), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Хачанов с квалифаером из Франции?

Карен Хачанов на старте Уимблдона выдержал непростое сражение с соотечественником Асланом Карацевым, который снялся из-за травмы по ходу четвёртого сета. Теперь Карен сразится с непростым французом Кентеном Алисом, который пробился в основу через квалификацию. Теннисисты ранее не встречались, а победитель далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Хольгер Руне — Тьяго Уайлд.

🎾 18:30*: Элина Аванесян (Россия) — Людмила Самсонова (Россия, 15), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится второе российское дерби на Уимблдоне?

Уже второй раз на нынешнем Уимблдоне состоится российское дерби. Вначале напряжённую битву в первом круге устроили Карен Хачанов и Аслан Карацев. А теперь в рамках второго круга сразятся уже в женском одиночном разряде Элина Аванесян и Людмила Самсонова. Девушки ранее друг с другом не встречались. Победительница далее сыграет с кем-то из пары Анна Калинская — Мари Боузкова.