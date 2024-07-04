У Радукану появился ярый поклонник на Уимблдоне. Сын Бекхэма уделяет Эмме особое внимание

Британская теннисистка Эмма Радукану после сенсационной победы на US Open – 2021 пережила серьёзный спад в карьере. Эмма много восстанавливалась после травм и демонстрировала слабые результаты на корте. Сейчас 21-летняя Радукану занимает всего лишь 135-е место в рейтинге WTA, но должна улучшить положение в ближайшее время.

Эмма успешно начала выступление на Уимблдоне. В первых двух кругах она прошла мексиканку Ренату Сарасуа (7:6, 6:3) и бельгийку Элисе Мертенс (6:1, 6:2). Дальше Радукану ждёт встреча с девятой ракеткой мира Марией Саккари. Эмма считается аутсайдером, но Саккари, несмотря на свой высокий рейтинг, на турнирах «Большого шлема» часто проваливается и считаные разы добиралась там дальше третьего круга (последний подобный случай был на Australian Open – 2022). Так что шансы Эммы на успех в противостоянии с Марией вполне реалистичные.

Радукану очень помогает активная поддержка британской публики в Лондоне. На её матчи традиционно собираются аншлаги, часто на трибуны заглядывают знаменитости.

Эмма Радукану на Уимблдоне-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Особо активной поддержкой Эммы в стартовых играх Уимблдона отличился Ромео Бекхэм, сын легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма и его знаменитой жены Виктории. 21-летний Ромео пошёл по стопам отца. Пока успехов уровня Дэвида он не добился, но молодой нападающий очень старается закрепиться в основном составе клуба АПЛ «Брентфорд».

Ромео был замечен на трибунах во время матча Радукану – Сарасуа. Футболист активно поддерживал Эмму. В соцсетях он опубликовал фото Радукану во время подачи, поставив эмодзи в виде пары сердец.

Ромео Бекхэм выразил признательность Эмме Радукану в соцсетях Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Бекхэм появился и на матче Радукану – Мертенс. Причём на этот раз привлёк к себе ещё больше внимания. Ромео сидел в непосредственной близости с матерью теннисистки Рене Чжай. В трансляцию попал момент, как Чжай пыталась занять своё место на трибунах и при этом столкнулась с Бекхэмом. Создалась неловкая ситуация, но Чжай всё-таки протиснулась мимо Ромео. Они с улыбкой отреагировали на этот момент.

Ромео Бекхэм (крайний слева) и Рене Чжай (крайняя справа) на матче Эммы Радукану Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Конечно, медиа сразу же начали писать о возможном романе Радукану и Бекхэма. Однако пока Ромео можно назвать лишь преданным поклонником Эммы, а всё остальное – просто домыслы и слухи.

Как минимум можно говорить о том, что Ромео нравится теннис и он знаком с Эммой. Его отец тоже увлекается этим видом спорта. Дэвид Бекхэм регулярно посещает Уимблдон. Он был и на матче Радукану – Сарасуа, но сидел вдалеке от сына. А ещё посмотрел на игру испанца Карлоса Алькараса с эстонцем Марком Лаялом. Можно не сомневаться, что Дэвид ещё не раз появится на нынешнем Уимблдоне, особенно во время решающих стадий турнира.

Дэвид Бекхэм на Уимблдоне-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

При этом стоит отметить, что Радукану и Бекхэм сейчас свободны. В начале июня Эмма рассталась со своим бойфрендом Карло Агостинелли. Они встречались чуть более года. Молодые люди отписались друг от друга в соцсетях. Именно Радукану стала инициатором расставания, потому что добавила аккаунт экс-возлюбленного в чёрный список.

23-летний Агостинелли — сын американского миллиардера Роберта Агостинелли, однажды пытавшегося купить футбольный «Ливерпуль», и PR-директора Dior Матильды Фавье. Примечательно, что Карло тоже занимался футболом, но играл на любительском уровне за университет Стэнфорда.

Ромео с 2019 года встречался с британской моделью Мией Риган. В феврале 2024-го пара объявила о расставании, с тех пор Бекхэм ни с кем не заводил отношения. Тот факт, что Бекхэм ставит сердечки под постом с Радукану и сидит рядом с её матерью на трибунах Уимблдона, теоретически может говорить о близости футболиста и теннисистки, однако делать какие-то однозначные выводы пока преждевременно.