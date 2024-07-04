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Касаткина, Хачанов, Сафиуллин, Самсонова, Калинская: онлайн-трансляция Уимблдон 2024, где смотреть, расписание, сетки

Касаткина рвётся в третий круг Уимблдона-2024! Также играют Хачанов и Сафиуллин. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Уимблдон
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На травяном «Шлеме» в четверг завершится второй круг. На кортах появятся шесть россиян, состоится и дерби. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В четверг, 4 июля, должен завершиться второй круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине, а также ещё восемь поединков (четыре у женщин и четыре у мужчин), отложенных накануне из-за дождя и наступления темноты. На корты среди прочих выйдут и шестеро россиян – Карен Хачанов (21-й номер посева), Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина (14), Анна Калинская (17), Людмила Самсонова (15) и Элина Аванесян. Причём две последние теннисистки сразятся между собой. За всеми подробностями дня следите в нашей лайв-статье.

Уимблдон-2024. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2024. Женщины. Сетка
Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 13:05 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3
0
         
Юрико Миядзаки
148
Великобритания
Юрико Миядзаки
Ю. Миядзаки
Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 14:30 МСК
Томаш Махач
39
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
44
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 16:00 МСК
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Мари Боузкова
40
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 17:30 МСК
Кентен Алис
220
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 18:30 МСК
Элина Аванесян
77
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Касаткина начинает Опрос: кто пройдёт дальше? Прогноз погоды на четверг Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Касаткина начинает

Начинается матч Дарьи Касаткиной и Юрико Миядзаки. Следить за его ходом можно в нашей текстовой трансляции.

Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 13:05 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3
0
         
Юрико Миядзаки
148
Великобритания
Юрико Миядзаки
Ю. Миядзаки
12:47 Даниил Сальников

Более подробное расписание сегодняшнего игрового дня вы можете посмотреть в нашем материале.

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