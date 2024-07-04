Касаткина рвётся в третий круг Уимблдона-2024! Также играют Хачанов и Сафиуллин. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В четверг, 4 июля, должен завершиться второй круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине, а также ещё восемь поединков (четыре у женщин и четыре у мужчин), отложенных накануне из-за дождя и наступления темноты. На корты среди прочих выйдут и шестеро россиян – Карен Хачанов (21-й номер посева), Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина (14), Анна Калинская (17), Людмила Самсонова (15) и Элина Аванесян. Причём две последние теннисистки сразятся между собой. За всеми подробностями дня следите в нашей лайв-статье.
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Касаткина начинает
Начинается матч Дарьи Касаткиной и Юрико Миядзаки. Следить за его ходом можно в нашей текстовой трансляции.
Более подробное расписание сегодняшнего игрового дня вы можете посмотреть в нашем материале.
Накануне Даниил Медведев в четырёх сетах обыграл француза Александра Мюллера. Но в начале поединка был забавный эпизод — россиянин сбился со счёта и пошёл на переход раньше времени, чем рассмешил даже свой бокс.
Опрос: кто пройдёт дальше?
Сегодня будут играть 6 российских теннисистов. Кто из них пройдёт в 3-й круг?
Прогноз погоды на четверг
Сегодня синоптики на Уимблдоне обещают хорошую погоду. Есть надежда, что график матчей наконец-то будет навёрстан.
Расписание четверга
Расписание дня сегодня очень насыщенное. Сыграют среди прочих и 6 россиян. Все подробности в нашем расписании.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
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