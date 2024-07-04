На травяном «Шлеме» в четверг завершится второй круг. На кортах появятся шесть россиян, состоится и дерби. Подробности – в трансляции.

Касаткина рвётся в третий круг Уимблдона-2024! Также играют Хачанов и Сафиуллин. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В четверг, 4 июля, должен завершиться второй круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине, а также ещё восемь поединков (четыре у женщин и четыре у мужчин), отложенных накануне из-за дождя и наступления темноты. На корты среди прочих выйдут и шестеро россиян – Карен Хачанов (21-й номер посева), Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина (14), Анна Калинская (17), Людмила Самсонова (15) и Элина Аванесян. Причём две последние теннисистки сразятся между собой. За всеми подробностями дня следите в нашей лайв-статье.

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