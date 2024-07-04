Медведев не вовремя пошёл на переход на Уимблдоне. Его ошибку до сих пор обсуждают в Сети

Даниил Медведев — теннисист, с которым никогда не бывает скучно. В среду, 3 июля, чемпион US Open 2021 года совершил камбэк в матче второго круга Уимблдона с французом Александром Мюллером. Хотя сделать это было непросто.

Медведев считался у экспертов безоговорочным фаворитом. Перед поединком шансы россиянина на выход в третий круг оценивали примерно в 95%. Но Мюллер в первом сете доказал, что такое превосходство — это всё же перебор.

В стартовой партии, в которой Медведев подавал первым, Мюллер постоянно был в положении догоняющего. Однако россиянину не удавалось подтвердить перевес брейком. Даниил даже сетбол на приёме упустил. По ходу партии он то и дело общался на повышенных тонах со своей командой, а на тай-брейке, уступая 3:6, ошибочно пошёл на переход. Судья намекал ему, что необходимо играть, но теннисист не сразу понял, в чём дело. Напомним, в 13-м гейме смена сторон осуществляется после каждого шестого розыгрыша, то есть после 6-го, 12-го очка и так далее.

«Смотрите, как Даниил Медведев неправильно считает количество очков на тай-брейке и садится, полагая, что это конец сета, только чтобы понять, что ещё предстоит сыграть! Не волнуйся, Даниил, мы все проходили через это!» — подписала пресс-служба Уимблдона соответствующее видео.

Этот эпизод сразу же растащили на мемы в Сети. На трибунах по доброму смеялись зрители и даже Жиль Сервара, тренер Медведева. А издание Straits Times сегодня выпустило материал с заголовком «Судья спас Даниила Медведева, после того как россиянин забыл счёт на Уимблдоне».

Этот тай-брейк Медведев проиграл в следующем же розыгрыше. К счастью, Даниилу удалось не расклеиться, и он забрал следующие три сета — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5. После матча российский теннисист прокомментировал свою забавную ошибку. «В концовке первого сета у меня были плохие мысли. При счёте 3:6 на тай-брейке я думал, что проиграл сет, пошёл на своё место. Судья мне говорил «6:3, 6:3, 6:3», а я даже не слышал.

Потом я увидел счёт. Не знаю, случалось ли со мной такое раньше. Подумал, что это было довольно забавно. Я подумал: «Ладно, возможно, это мой второй шанс выиграть». А потом я проиграл», — сказал Медведев в интервью на корте.

А на послематчевой пресс-конференции Даниил подробно объяснил, почему у него не всё получалось в первом сете. «По какой-то причине этот корт кажется гораздо медленнее, очень медленные отскоки. Не такая трава, по которой мяч скользит. К этому надо привыкнуть.

На траве сложнее отбивать мяч, потому что он скользит по корту. Новак [Джокович] в этом очень хорош, его подача сильно скользит по траве, сложно её принимать. А моя подача скользит на харде, и соперникам тяжело её принимать. Почему-то на траве моя подача не скользит так, как у других игроков. Я много над этим работаю, иногда получается, иногда нет», — сказал он.

В третьем круге Медведев сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом, 41-й ракеткой мира. Из предыдущих шести очных матчей на уровне ATP россиянин выиграл пять. Однако единственное поражение Даниил потерпел как раз на траве, в Галле. После этого, правда, Медведев дважды победил Штруффа — все эти три встречи состоялись ещё в 2021 году. В каждом из двух травяных матчей был тай-брейк. И кто его выигрывал, тот затем проходил дальше. Значит, Даниилу необходимо сохранять голову холодной. Во второй половине матча с Мюллером он доказал, что ему вполне по силам сделать это. Лишь бы не оплошать на тай-брейке!