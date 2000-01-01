Топ-4 теннисистки по победам на ТБШ с 2020 года
Коко Гауфф — четвёртая теннисистка по количеству побед с начала 2020 года на турнирах «Большого шлема». Кто оказался выше американки?
4-е место — Коко Гауфф
На счету американки 51 победа на ТБШ. Гауфф дошла до финала «Ролан Гаррос» и взяла титул на US Open.
3-е место — Онс Жабер
Представительница Туниса одержала 52 победы на ТБШ. Жабер дважды сыграла в финале Уимблдона и один раз — в финале US Open.
2-е место — Арина Соболенко
Белоруска выиграла 62 матча на турнирах «Большого шлема». Соболенко взяла два титула на Australian Open и дошла до финала US Open.
1-е место — Ига Свёнтек
Польская теннисистка одержала 73 победы на турнирах «Большого шлема». Свёнтек взяла четыре титула на «Ролан Гаррос» и один — на US Open.
Гауфф — четвёртая по количеству побед на ТБШ с 2020 года
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