Веснина заменит Кудерметову на Олимпиаде в Париже? Медведев, Мирра и Шнайдер подтверждены

Как и ожидалось, 4 июля стало известно, кто же из российских теннисистов поедет на Олимпиаду в Париже, которая пройдёт в конце июля — начале августа. Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала список участников в одиночных и в парных разрядах. С февраля 2022 года россияне (а также белорусы) выступают в нейтральном статусе — в этом смысле ничего не изменилось. Вот кто поедет на Игры-2024 от России (в скобках — место в рейтинге ATP/WTA после «Ролан Гаррос»):

Мужчины

Женщины

Пары

* Ожидает подтверждения.

Для понимания того, как и почему получился именно такой состав, следует вернуться немного назад. Изначально на Игры должны были поехать по четыре теннисиста и теннисистки, располагающиеся выше других соотечественников в одиночных рейтингах по состоянию на 10 июня 2024 года, то есть на следующий день после «Ролан Гаррос». У мужчин это были Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Затем начался отсев. Многие теннисисты принялись отказываться сами. Так из списка выбыли Рублёв, Хачанов, Касаткина и Самсонова, а также Анна Калинская и Анастасия Потапова, которые, как указано на официальном сайте МОК, также получили приглашения, однако отклонили их. В связи с этим Федерация тенниса России (ФТР) добавила в заявку Павла Котова, Аслана Карацева, Веронику Кудерметову и Диану Шнайдер. Но в окончательном списке Карацев и Кудерметова отсутствуют. Почему?

В случае с Карацевым всё более-менее ясно. Аслан банально не проходит по рейтингу, и для того, чтобы попасть на олимпийский турнир, ему необходимы массовые снятия участников, стоящих выше в классификации. А по Кудерметовой можно лишь предположить, что в МОК посчитали: спортсменка не соответствует критериям нейтрального статуса. Ранее Вероника тренировалась в спортивном клубе ЦСКА.

«У Вероники уже ранее возникали проблемы, когда зарубежные коллеги её обвиняли в связи с ЦСКА, в этом клубе она когда-то тренировалась. К сожалению, сейчас у МОК возникли вопросы к Веронике. Международный олимпийский комитет пока точно не определился, допускать ли Кудерметову. Вопрос должен быть решён в ближайшее время», — приводит слова источника, сказанные в конце июня, «Матч ТВ».

Вероника Кудерметова Фото: Inaki Esnaola/Getty Images

Кроме того, пока неясно, сыграет ли в Париже олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина. Ради участия в Олимпиаде спортсменка, не проходящая на Игры по рейтингу, решила возобновить карьеру. Но пока она и сама не знает, разрешат ли ей заявиться в парный разряд вместе с Александровой. Напомним, олимпийский чемпион прошлых лет или победитель ТБШ может получить своего рода уайлд-кард на ОИ.

«Я хотела бы, конечно, поехать на свою пятую Олимпиаду. И надежда на медали, на хорошее выступление есть всегда. Но ещё не всё окончательно ясно», — цитирует Веснину ТАСС.

При этом президент ФТР Шамиль Тарпищев добавил, что в окончательном списке Веснина может появиться именно вместо Кудерметовой, если Веронику не допустят. «Веснину специально добавил в запас. Она реально может сыграть в Париже в паре, если всё же не поедет Кудерметова. Это подстраховка, нормальный для таких случаев ход», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

Полные списки участников олимпийского турнира доступны на «Чемпионате»: мужской и женский. Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа.