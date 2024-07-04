Калинская обеспечила дерби в 3-м круге Уимблдона. А Касаткина выдала 2 «баранки» британке

После двухдневного марафона в первом круге Роман Сафиуллин победил ещё одного соперника. В 1/16 финала уже шесть россиян.

В четверг, 4 июля, на Уимблдоне проходили заключительные матчи второго круга в одиночных разрядах. У мужчин в этот день свой поединок провёл 44-я ракетка мира Роман Сафиуллин, прошлогодний четвертьфиналист турнира. Его соперником по игре 1/32 финала стал чех Томаш Махач, 39-й номер рейтинга ATP.

В первом круге и Сафиуллин, и Махач справились со своими соперниками лишь в пяти сетах, причём из-за дождя обе встречи растянулись на два дня. На этом сходства не заканчиваются. Россиянин и чех добыли сверхволевые победы. Роман прошёл 26-го сеяного аргентинца Франсиско Серундоло (6:7, 3:6, 7:5, 6:3, 6:4), а Томаш одолел бывшего седьмого, а ныне 83-го номера мировой классификации Давида Гоффена — 3:6, 3:6, 6:4, 6:1, 7:6.

Счёт личных встреч был 2-1 в пользу Сафиуллина, в том числе 1-0 в основных сетках турниров ATP. Роман обыграл Томаша во втором круге Марселя-2022, где оба стартовали с квалификации — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:4). А в 2018-м они обменялись достаточно лёгкими победами на грунтовых «фьючерсах» в Чехии.

В первом сете Сафиуллин действовал с позиции силы и заслуженно добился успеха. В первых геймах на своей подаче у россиянина возникали небольшие проблемы — даже брейк-пойнт пришлось спасать, — но во второй половине партии он уже не давал шансов Махачу. Тот дважды потерпел неудачу на своей подаче, и Роман быстро выиграл сет — 6:2 всего за 31 минуту. По активно выигранным очкам он вдвое превзошёл оппонента (16 против восьми), хотя и допустил чуть больше невынужденных ошибок (10 против семи).

Вторая партия оказалась разделена на две логические половины. Поначалу доминировал Махач, а затем инициативу перехватил Сафиуллин. Томаш в третьем гейме сделал брейк, после чего легко подтвердил его — 3:1. Однако после 4:2 чех стал ошибаться и проиграл четыре гейма подряд, а значит, и весь сет. В 10-м гейме Роман с первого сетбола принял на партию — 6:4 за 37 минут.

Томаш Махач на Уимблдоне-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В третьем сете соперники дошли до 4:4 с двумя брейками у каждого. После этого Сафиуллин подал под ноль, а в 10-м гейме имел две возможности закончить встречу, но не использовал эти матчболы. На первом Махач добыл очко виннерсом, а на втором Роман допустил неточность. После этого россиянин занервничал, и в 11-м гейме чех добился брейка, а в 12-м подал на партию — 7:5 за 46 минут.

Четвёртый сет Сафиуллин начал с восьми выигранных очков подряд — 2:0. Махач сразу же сделал брейк в ответ, но в шестом гейме россиянин на ошибках оппонента ещё раз забрал его подачу — 4:2. Подавая на матч при счёте 5:3, Роман в начале гейма допустил двойную ошибку, однако после 15:15 не оставил Томашу шансов — 6:2, 6:4, 5:7, 6:3 за 2 часа 36 минут.

В третьем раунде Сафиуллин сыграет с 20-летним французом Артюром Фисом, 34-й ракеткой мира. Фис прошёл поляка Хуберта Хуркача (7), после того как тот в четвёртом сете снялся из-за травмы.

«Невероятно жаль Хуберта Хуркача. Судя по тому, что мы наблюдали в последние минуты, это выглядит очень серьёзно… Он едва может ходить», — так прокомментировал травму поляка журналист Марио Боккарди в соцсети X (ранее Twitter).

Первая ракетка России Дарья Касаткина, посеянная под 14-м номером, вышла на корт с британкой японского происхождения Юрико Миядзаки, 148-й ракеткой мира. В первом круге Касаткина и Миядзаки одержали уверенные победы. Касаткина повесила «баранку» Чжан Шуай (6:3, 6:0), а Миядзаки не менее убедительно обыграла Тамару Корпач — 6:2, 6:1.

Дарья была явным фаворитом встречи с Юрико. Но двух «баранок» за 50 минут, конечно, не ожидал никто. Касаткина здорово действовала, а Миядзаки допустила просто-таки невероятное количество ошибок в сравнительно короткий отрезок: 31 невынужденных за 12 геймов. Россиянка впервые на уровне WTA выиграла матч со счётом 6:0, 6:0. Дарья стала первой за девять лет теннисисткой, которая повесила сопернице две «баранки» на Уимблдоне. В 2015 году подобным достижением отметились сразу две спортсменки: Винус Уильямс (против Мэдисон Бренгл) и Андреа Петкович (против Шелби Роджерс).

В третьем круге соперницей Касаткиной станет бывшая вторая, а ныне 93-я ракетка мира Паула Бадоса.

Анна Калинская (17) провела поединок с чешкой Мари Боузковой, замыкающей топ-40 рейтинга WTA. В первом круге спортсменки затратили не слишком много сил. Калинская отдала лишь пять геймов, а Боузкова — три; их соперницами были Панна Удварди и Хулия Риера соответственно.

Счёт личных встреч на профессиональном уровне был 2-0 в пользу чешки. Она выиграла 6:1, 7:5 в первом круге Цинциннати-2020 (турнир проводился на кортах US Open), а в Гвадалахаре-2022 россиянка снялась, уступая 2:5 в первой партии четвертьфинала. Сегодня Анна размочила счёт в личном противостоянии.

Активный теннис в исполнении Калинской — на матче вновь присутствовал её возлюбленный Янник Синнер — принёс ей успех в первом сете. Поначалу, правда, ошибок было больше, и в пятом гейме россиянка подарила сопернице брейк. Однако смогла тут же отыграться — 3:3. В седьмом гейме Анна ушла с брейк-пойнта, а в 10-м приняла на сет, проиграв лишь одно очко, — 6:4 за 47 минут.

Янник Синнер на Уимблдоне-2024 смотрит за матчем Анны Калинской Фото: Кадр из трансляции

Во второй партии Калинская не стала менять стиль игры и проиграла только один гейм. Боузкова ни одного гейма не отдавала без борьбы, кроме разве что последнего, однако Анна, часто и успешно ходившая к сетке (12 из 15), в целом играла точнее и лучше. Ключом к победе стало то, что в двух своих геймах в середине партии она отыграла в общей сложности три брейк-пойнта. В итоге Калинская закончила матч с 30 виннерсами (на 25 невынужденных) и оформила победу — 6:4, 6:1 за 1 час 24 минуты.

В третьем круге Анна Калинская сыграет либо с Элиной Аванесян, либо с другой россиянкой Людмилой Самсоновой (15). Таким образом, в 1/8 финала будет как минимум одна представительница России.

В 1/16 финала Уимблдона уже шесть россиян. Помимо Сафиуллина, Калинской и Касаткиной, это Даниил Медведев, Диана Шнайдер и кто-то из пары Аванесян/Самсонова. А седьмым может стать Карен Хачанов.

Уимблдон-2024 закончится 14 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».