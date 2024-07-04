20-летняя Шнайдер дважды побеждала дочь миллиардера из США. Надо выиграть и на Уимблдоне

Одной из первых мыслей, пришедших в голову по окончании жеребьёвки Уимблдона, была следующая: как же не повезло Диане Шнайдер! 20-летней российской теннисистке, прогрессирующей семимильными шагами, досталась тяжелейшая сетка на старте травяного мэйджора. В первом круге жребий определил ей в соперницы бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову, которая в 2021 году выходила в финал Уимблдона. Во втором раунде Диане светила встреча с чемпионкой US Open — 2017 Слоан Стивенс, а в третьем — с четырёхкратной победительницей ТБШ Наоми Осакой.

1 июля Шнайдер впервые в карьере стала 30-й ракеткой мира. В лайв-рейтинге Диана и вовсе идёт на 26-й строчке — будем надеяться, посев на мэйджорах у неё не за горами. Молодая россиянка с честью выдержала первые два круга на Уимблдоне-2024. Над Плишковой, чья мощнейшая подача чрезвычайно опасна именно на траве, Шнайдер одержала волевую победу, а Стивенс вообще разгромила — 6:1, 6:1 всего за 51 минуту! Строго говоря, победа Дианы не стала такой уж неожиданностью, но вот разгромного счёта не предсказывал никто.

В третьем круге Уимблдона Шнайдер вышла не на Осаку, выступавшую по защищённому рейтингу, а на 19-ю сеяную Эмму Наварро. Именно Наварро выбила японку из сетки, обыграв её со счётом 6:4, 6:1, — если и неожиданность, то совсем небольшая, потому что Наоми, похоже, ещё не набрала форму, которая была у неё до беременности и рождения ребёнка.

Наоми Осака и Эмма Наварро после матча на Уимблдоне-2024 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Диана в третий раз за полтора месяца сыграет с Эммой. Во второй половине мая, в преддверии «Ролан Гаррос», россиянка одолела соперницу в финале турнира WTA-125 в Париже. Шнайдер выиграла ту встречу со счётом 6:2, 3:6, 6:4. В полуфинале «пятисотника» в Бад-Хомбурге Диана также победила — 7:5, 2:6, 6:3, — после чего завоевала титул, на данный момент крупнейший в карьере. Пересечение в сетке с Наварро становится хорошей приметой!

23-летняя Наварро сейчас располагается на 17-м месте в мировом рейтинге. Как и в случае со Шнайдер, пока это высшее её достижение. В январе этого года американка впервые завоевала титул на профессиональном уровне, выиграв турнир в Хобарте. Лучшим результатом Эммы на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос» 2024 года. А на Уимблдоне она впервые преодолела барьер первого круга.

По юниорам у Наварро имеется один выход в финал мэйджора. В битве за титул «Ролан Гаррос» 2019 года американка уступила Лейле Фернандес. Вообще же с развитием карьеры у Эммы не было и не могло быть проблем, ведь её отец — американский финансист Бен Наварро, долларовый миллиардер, сделавший состояние в банковском деле. Источники дают разную информацию о состоянии Наварро: так, Forbes оценивает его в $ 1,5 млрд, а Daily Mail — аж в $ 3,8 млрд. В этом Эмма Наварро напоминает соотечественницу Джессику Пегулу, чей отец тоже может похвастаться внушительным состоянием.

По словам Эммы, отец помог ей не только в материальном плане, но и в моральном. «Должна отдать ему должное, он, наверное, самый умный из всех, кого я знаю. И за эти годы он передал много знаний и мудрости. Он научил меня тому, как нужно смотреть на вещи, особенно на корте. Мне не очень удобно быть в центре внимания. Но я упорно работала над этим все эти годы», — говорила спортсменка в интервью Tennis Channel.

Эмма Наварро на Уимблдоне-2024 Фото: Adam Pretty/Getty Images

…После победы в первом круге над Плишковой Шнайдер сказала, что не ставит перед собой особых целей на нынешнем Уимблдоне. «Отыграла матч с Плишковой. Было очень тяжело больше морально, потому что много эмоций оставила на прошлой неделе в Бад-Хомбурге, и оказалось сложно завестись и показывать эмоции.

Очень довольна своим выступлением и тем, что получилось выиграть. Каролина достаточно непростая теннисистка, очень титулованная. Горжусь, что получилось выиграть после такой насыщенной недели в Бад-Хомбурге. А цель на Уимблдон никакую себе не ставлю. Буду радоваться каждой победе», — говорила Диана в интервью «Чемпионату».

Зрелый и взвешенный подход.

Матч третьего круга Уимблдона Диана Шнайдер (Россия) — Эмма Наварро (США, 19) состоится в пятницу, 5 июля. За всеми событиями мэйджора в Лондоне следите на «Чемпионате».