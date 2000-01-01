Шарапова, Мэй и родители Миддлтон. Кто из звёзд посетил Уимблдон-2024?

Шарапова и родители Миддлтон. Звёзды Уимблдона-2024

Уимблдон уже в самом разгаре, а значит, на трибунах всё чаще появляются настоящие звёзды. За игрой теннисистов следили Мария Шарапова, Тереза Мэй и родители Кейт Миддлтон. Кто ещё из знаменитостей был в числе зрителей?