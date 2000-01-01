Шарапова и родители Миддлтон. Звёзды Уимблдона-2024
Уимблдон уже в самом разгаре, а значит, на трибунах всё чаще появляются настоящие звёзды. За игрой теннисистов следили Мария Шарапова, Тереза Мэй и родители Кейт Миддлтон. Кто ещё из знаменитостей был в числе зрителей?
Себастьян Коу
Президент World Athletics оказался на трибунах в четвёртый день турнира.
Мария Шарапова
Чемпионка Уимблдона-2004 смотрела матчи третьего дня турнира, в том числе игру Даниила Медведева.
Тереза Мэй
Бывшая премьер-министр Великобритании в компании супруга Филиппа тоже наслаждалась игрой Медведева.
Кэрол и Майкл Миддлтон
Родители принцессы Уэльской Кейт Миддлтон были замечены в числе зрителей в четвёртый день турнира.
Сами Хедира
Бывший полузащитник «Реала» тоже не упустил шанса насладиться игрой в теннис.
Даниэла Гантухова
Победительница Уимблдона-2006 в парном разряде следила за игрой в третий день турнира.
Ким Кэттролл
Актриса, известная ролью Саманты Джонс из сериала «Секс в большом городе», тоже стала гостьей Уимблдона в этом году.
Мелани Си
Бывшая солистка Spice Girls решила провести вечер за просмотром Уимблдона.
Ромео Бекхэм
Сын Дэвида Бекхэма пошёл по стопам отца и тоже посетил Уимблдон. Он с особым интересом следил за матчем Радукану.
Томас Броди-Сангстер
Актёр оказался на Уимблдоне в компании своей невесты и Талулы Райли, которая также является бывшей женой Илона Маска.
Шарапова, Мэй и родители Миддлтон. Кто из звёзд посетил Уимблдон-2024?
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