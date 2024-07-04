Самсонова победила в российском дерби. А Хачанов уступил 220-й ракетке мира в пяти сетах

В четверг, 4 июля, на Уимблдонском турнире завершались матчи второго круга в обеих одиночных сетках. Сегодня свои поединки в Лондоне проводили сразу несколько российских спортсменов. В вечерней сессии игрового дня первым из отечественных спортсменов на один из кортов Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета вышел 22-я ракетка мира Карен Хачанов. В соперниках у него был представитель Франции Кентен Алис, занимающий лишь 220-е место в рейтинге ATP.

В начале дебютного очного противостояния у Карена не было какого-то явного преимущества по игре. К счастью, Алис плохо провёл гейм на своей подаче почти на самом старте поединка. Хачанов повёл со счётом 2:1. Дальше 22-я ракетка мира держал минимальный перевес и добился победы в партии со счётом 6:4. Примечательно, что Кентен даже взял на одно очко больше, чем его противник, поскольку после брейка все свои подачи выигрывал под ноль. Статистика сета: 6/1 у россиянина по ударам навылет/невынужденным ошибкам и 18/6 – у француза.

Во второй партии теннисисты поначалу держали свои подачи. Однако первым дрогнул именно серебряный призёр токийской Олимпиады в одиночном разряде. В шестом гейме Хачанов допустил несколько грубых ошибок и впервые в поединке отдал свою подачу — 2:4. Алису оставалось лишь удерживать добытое преимущество, что он и сделал — 6:3 за 29 минут. Статистика сета: 9/4 у Карена по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 13/1 – у Кентена.

В третьей партии наш соотечественник снова собрался и уже в её дебюте повёл со счётом 2:0. В третьем гейме сета Карен не позволил своему оппоненту добиться обратного брейка, отыграв суммарно три брейк-пойнта — 3:0. В дальнейшем у представителя Франции даже не было шансов вернуть упущенную подачу. Хачанов уверенно довёл партию до победы — 6:3. Отметим, что в этом сете отечественный спортсмен наконец-то превзошёл Кентена по ударам навылет, при этом ещё и допустив меньше ошибок. 15/5 у Хачанова по этим показателям, 10/8 – у Алиса.

А вот очередной игровой отрезок Карен начал откровенно неудачно. Алис на старте четвёртой партии сделал брейк и повёл 2:0. Чемпион «Мастерса» в Берси-2018 не смог ничего сделать в этом сете. Французу хватило брейка, сделанного в начале партии — 6:3 за 32 минуты.

Карен Хачанов Фото: TPN/Getty Images

В решающем сете россиянин упустил слишком много брейк-пойнтов. Хачанов не использовал два шанса взять чужую подачу при счёте 2:2, следом отдав свою — 3:2 в пользу 220-й ракетки мира. В шестом гейме у отечественного спортсмена было четыре брейк-пойнта, но Кентен отразил все угрозы и увеличил отрыв — 4:2. Следом теннисисты держали свои подачи, и в итоге Алис довёл игру до итоговой победы — 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 48 минут. В 1/16 финала британского мэйджора француз сразится с Хольгером Руне из Дании.

Также сегодня, 4 июля, на Уимблдоне состоялось российское дерби между Элиной Аванесян и Людмилой Самсоновой. Девушки впервые играли друг с другом. В рейтинге WTA Самсонова сейчас находится на 15-й строчке, а Аванесян — на 77-й.

В стартовом гейме Элина не смогла реализовать тройной брейк-пойнт. В итоге Людмила удержала свою подачу — 1:0, а следом сама добилась брейка — 2:0. Но развить успех Самсоновой не удалось — Аванесян тут же добилась обратного брейка — 2:1. На переходе Элина вызвала врача. У 21-летней россиянки возникли проблемы с поясницей. Спортсменку даже увели медработники под трибуны. Пауза продлилась довольно много, однако встреча была возобновлена.

Далее теннисистки обменялись своими подачами — 3:2, после чего Людмила снова вышла вперёд с брейком — 4:2. В следующем гейме Аванесян вцепилась в подачу соперницы, упустила три брейк-пойнта, но с четвёртой попытки добилась обратного брейка — 4:3. В восьмом гейме Людмила Самсонова восстановила преимущество в брейк — 5:3, после чего уверенно подала на сет — 6:3 за 42 минуты.

Людмила Самсонова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На переходе между партиями к Элине снова вышла врач и стала колдовать над её спиной. Спортсменка приняла решение продолжать борьбу в матче. Во втором сете девушки долго держали свои подачи до счёта 3:2 в пользу Аванесян. После этого она не реализовала двойной брейк-пойнт — 3:3. А следом уже Людмила вышла вперёд с брейком — 3:4. Затем вторая ракетка России взяла ещё два гейма подряд, добившись итоговой победы над соотечественницей со счётом 6:3, 6:3 за 1 час и 16 минут. За выход в четвёртый круг травяного «Шлема» Самсонова будет бороться с Анной Калинской.

Уимблдон-2024 завершится 14 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».