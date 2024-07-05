Недавно Штруфф доставил проблем Синнеру. Теперь с ним на Уимблдоне поспорит Медведев

У немца и россиянина богатая история встреч. Ян-Леннард уже побеждал Даниила на траве. Что будет сейчас?

Пятая ракетка мира Даниил Медведев продолжает свой путь на Уимблдоне-2024 встречей третьего круга с немцем Ян-Леннардом Штруффом (41). Россиянин в этом сезоне в Лондоне защищает 720 очков за прошлогодний полуфинал. И борьба за четвёртый раунд может доставить проблем Даниилу.

Штруффу 34 года. Он 15 лет играет на про-уровне, но пробиться поближе к топу ему удалось лишь в последние несколько сезонов. Ян-Леннард дебютировал в первой тридцатке в 2020-м, но затем из-за травмы выпал за пределы первой сотни. Окончательно закрепиться в топ-30 немец смог только летом 2023 года, а в текущем сезоне ему удалось выиграть первый титул на уровне ATP (грунтовый турнир серии-250 в Мюнхене). Сейчас он в рейтинге занимает 41-ю строчку.

В теннис Штруфф пришёл в шесть лет, привели его в этот спорт родители. Любимым покрытием Ян-Леннард называет грунт, турниром – «Ролан Гаррос», кумиром – Пита Сампраса.

Ян-Леннард Штруфф Фото: Shi Tang/Getty Images

В этом году на траве Штруфф сыграл в Штутгарте и Галле. На первом турнире он снялся из-за болезни перед четвертьфиналом, а на втором на той же стадии в непростой борьбе уступил Яннику Синнеру (2:6, 7:6, 6:7). На Уимблдоне до встречи с Медведевым одолел Фабиана Марожана (6:4, 6:7, 6:2, 6:3) и Чжана Чжичжэня (5:7, 6:3, 7:6, 7:6). В Лондоне он не защищает очки, так как в прошлом году пропустил турнир из-за травмы бедра.

Медведев же на траве в этом году поучаствовал только на турнире в Галле, где проиграл во втором круге Чжану Чжичжэню (3:6, 6:2, 6:7). На Уимблдоне Даниил уже одолел Александра Ковачевича (6:3, 6:4. 6:2) и Александра Мюллера (6:7, 7:6, 6:4, 7:5).

Друг с другом Штруфф и Медведев играли шесть раз. Счёт в их противостоянии: 5-1 в пользу россиянина. Единственный раз Ян-Леннард переигрывал россиянина в Галле в 2021 году (7:6, 6:3), причём на траве. Однако уже через две недели на старте Уимблдона Медведев взял реванш (6:4, 6:1, 4:6, 7:6).

Прошлая встреча немца и россиянина состоялась в том же сезоне-2021 на Кубке Дэвиса. Тогда победа осталась за россиянином (6:4, 6:4), хотя по ходу матча он страдал от крови из носа.

Даниил Медведев Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Даниил после победы во втором круге Уимблдона признался, что на траве он испытывает трудности с подачей.

«На траве сложнее отбивать мяч, потому что он скользит по корту. Новак в этом очень хорош, его подача сильно скользит по траве, сложно её принимать. А моя подача скользит на харде, и соперникам тяжело её принимать. Почему-то на траве моя подача не скользит так, как у других игроков. Я много над этим работаю, иногда получается, иногда нет», – сказал россиянин на пресс-конференции.

Штруфф может стать неудобным соперником для Медведева, так как подача у него надёжнее, чем у россиянина. Несмотря на то, что процент попадания первой у теннисистов почти идентичен (59% у немца и 61% у россиянина), Ян-Леннард чаще подаёт навылет и реже отличается двойными. У немецкого теннисиста в 2024 году статистика по эйсам и двойным равна 312/98, у Даниила – 221/154.

Встреча Медведева и Штруффа запланирована на пятницу, 5 июля. Начало – не ранее 15:00 по московскому времени. За этой и другими встречами следите на «Чемпионате»!