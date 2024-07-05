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Теннисные матчи пятницы 5 июля 2024 на Уимблдоне: live-трансляции, расписание, история встреч, кто сыграет, сетка

3 топ-матча пятницы в теннисе: Шнайдер, Медведев и Касаткина бьются на Уимблдоне-2024
Даниил Сальников
Теннисные матчи пятницы 5 июля
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За кем следить 5 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Дарья Касаткина (Россия, 14) — Паула Бадоса (Испания, SR), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 13:00 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
93
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Интрига: как сыграет Касаткина с принципиальной соперницей?

Дарья Касаткина успешно продвигается по сетке Уимблдона. В третьем круге лидер российского женского тенниса сразится с принципиальной соперницей Паулой Бадосой. Девушки сыграли четыре раза и дважды обменялись победами. Испанка была сильнее в Сиднее-2022 и Штутгарте-2023, а Дарья — в Риме и Сан-Хосе-2022. Ещё одна встреча в полуфинале Аделаиды-2023 не состоялась из-за снятия Паулы. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Даяна Ястремская — Донна Векич.

Дарья не заметила соперницу по второму кругу:
Калинская обеспечила дерби в 3-м круге Уимблдона. А Касаткина выдала британке 2 «баранки»
Калинская обеспечила дерби в 3-м круге Уимблдона. А Касаткина выдала британке 2 «баранки»

🎾 13:00*: Диана Шнайдер (Россия) — Эмма Наварро (США, 19), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 13:00 МСК
Диана Шнайдер
30
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Наварро
17
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Интрига: доберётся ли Диана Шнайдер до второй недели Уимблдона?

Продолжается успешный дебют Дианы Шнайдер в основной сетке Уимблдона. Россиянка уже успешно прошла два круга и в третьем сразится с хорошо ей знакомой соперницей Эммой Наварро из США. Девушки дважды играли в этом году, и в обоих случаях сильнее была Диана — в финале WTA125K в Париже и полуфинале Бад-Хомбурга. Победительница нового матча далее померится силами в четвёртом круге Уимблдона с кем-то из пары Сонай Картал — Кори Гауфф.

Россиянка здорово идёт по сетке турнира:
Шнайдер за 51 минуту разгромила чемпионку ТБШ на Уимблдоне! Диана выиграла 7-й матч подряд
Шнайдер за 51 минуту разгромила чемпионку ТБШ на Уимблдоне! Диана выиграла 7-й матч подряд

🎾 15:00*: Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Даниил Медведев (Россия, 5), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 15:00 МСК
Ян-Леннард Штруфф
41
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: справится ли Медведев с непростым немцем?

Даниил Медведев пока успешно продвигается по сетке Уимблдона. Однако пробиться во вторую неделю россиянину будет непросто, ведь его соперником будет немец Ян-Леннард Штруфф. Теннисисты ранее в официальных матчах встречались шесть раз, и счёт пока 5-1 в пользу россиянина. Единственное поражение Даниил потерпел как раз на травяных кортах — в Галле-2021. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Григор Димитров — Гаэль Монфис.

Даниилу непросто пришлось в матче с Александром Мюллером:
Медведев не вовремя пошёл на переход на Уимблдоне. Его ошибку до сих пор обсуждают в Сети
Видео
Медведев не вовремя пошёл на переход на Уимблдоне. Его ошибку до сих пор обсуждают в Сети
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