За кем следить 5 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

3 топ-матча пятницы в теннисе: Шнайдер, Медведев и Касаткина бьются на Уимблдоне-2024

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Дарья Касаткина (Россия, 14) — Паула Бадоса (Испания, SR), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Касаткина с принципиальной соперницей?

Дарья Касаткина успешно продвигается по сетке Уимблдона. В третьем круге лидер российского женского тенниса сразится с принципиальной соперницей Паулой Бадосой. Девушки сыграли четыре раза и дважды обменялись победами. Испанка была сильнее в Сиднее-2022 и Штутгарте-2023, а Дарья — в Риме и Сан-Хосе-2022. Ещё одна встреча в полуфинале Аделаиды-2023 не состоялась из-за снятия Паулы. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Даяна Ястремская — Донна Векич.

🎾 13:00*: Диана Шнайдер (Россия) — Эмма Наварро (США, 19), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Диана Шнайдер до второй недели Уимблдона?

Продолжается успешный дебют Дианы Шнайдер в основной сетке Уимблдона. Россиянка уже успешно прошла два круга и в третьем сразится с хорошо ей знакомой соперницей Эммой Наварро из США. Девушки дважды играли в этом году, и в обоих случаях сильнее была Диана — в финале WTA125K в Париже и полуфинале Бад-Хомбурга. Победительница нового матча далее померится силами в четвёртом круге Уимблдона с кем-то из пары Сонай Картал — Кори Гауфф.

🎾 15:00*: Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Даниил Медведев (Россия, 5), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Медведев с непростым немцем?

Даниил Медведев пока успешно продвигается по сетке Уимблдона. Однако пробиться во вторую неделю россиянину будет непросто, ведь его соперником будет немец Ян-Леннард Штруфф. Теннисисты ранее в официальных матчах встречались шесть раз, и счёт пока 5-1 в пользу россиянина. Единственное поражение Даниил потерпел как раз на травяных кортах — в Галле-2021. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Григор Димитров — Гаэль Монфис.