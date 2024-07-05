На травяном «Шлеме» в пятницу начинается третий круг. На кортах появятся и трое россиян. Подробности – в трансляции.

Шнайдер рвётся в четвёртый круг Уимблдона-2024! Также играют Касаткина и Медведев. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В пятницу, 5 июля, начнётся третий круг в одиночных разрядах. Будет сыграно 16 матчей – по восемь у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. На корты среди прочих выйдут и трое россиян – Даниил Медведев (пятый номер посева), Дарья Касаткина (14) и Диана Шнайдер. Также из теннисистов топ-10 посева в этот день выступят Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (3), Григор Димитров (10), Кори Гауфф (2), Ясмин Паолини (7) и Мария Саккари (9). За всеми подробностями дня следите в нашей лайв-статье.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.