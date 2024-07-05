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Медведев, Шнайдер, Касаткина, Синнер, Алькарас: онлайн-трансляция Уимблдона 2024, где смотреть, расписание, сетки

Шнайдер рвётся в четвёртый круг Уимблдона-2024! Также играют Касаткина и Медведев. LIVE!
Даниил Сальников
Третий круг Уимблдона-2024 LIVE
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На травяном «Шлеме» в пятницу начинается третий круг. На кортах появятся и трое россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В пятницу, 5 июля, начнётся третий круг в одиночных разрядах. Будет сыграно 16 матчей – по восемь у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. На корты среди прочих выйдут и трое россиян – Даниил Медведев (пятый номер посева), Дарья Касаткина (14) и Диана Шнайдер. Также из теннисистов топ-10 посева в этот день выступят Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (3), Григор Димитров (10), Кори Гауфф (2), Ясмин Паолини (7) и Мария Саккари (9). За всеми подробностями дня следите в нашей лайв-статье.

Уимблдон-2024. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2024. Женщины. Сетка
Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 13:00 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
93
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 13:00 МСК
Диана Шнайдер
30
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Наварро
17
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 15:00 МСК
Ян-Леннард Штруфф
41
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 15:30 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Фрэнсис Тиафо
29
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Миомир Кецманович
52
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

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Прогноз погоды на пятницу Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Прогноз погоды на пятницу

Сегодня синоптики на Уимблдоне обещают плохую погоду. Надеемся, что наши всё-таки смогут сегодня сыграть свои матчи.

11:59 Даниил Сальников

Расписание пятницы

Расписание дня сегодня очень насыщенное. Сыграют среди прочих и россияне. Все подробности в нашем расписании.

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