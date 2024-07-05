Шнайдер рвётся в четвёртый круг Уимблдона-2024! Также играют Касаткина и Медведев. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В пятницу, 5 июля, начнётся третий круг в одиночных разрядах. Будет сыграно 16 матчей – по восемь у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. На корты среди прочих выйдут и трое россиян – Даниил Медведев (пятый номер посева), Дарья Касаткина (14) и Диана Шнайдер. Также из теннисистов топ-10 посева в этот день выступят Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (3), Григор Димитров (10), Кори Гауфф (2), Ясмин Паолини (7) и Мария Саккари (9). За всеми подробностями дня следите в нашей лайв-статье.
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Прогноз погоды на пятницу
Сегодня синоптики на Уимблдоне обещают плохую погоду. Надеемся, что наши всё-таки смогут сегодня сыграть свои матчи.
Расписание пятницы
Расписание дня сегодня очень насыщенное. Сыграют среди прочих и россияне. Все подробности в нашем расписании.
- 5 июля 2024
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- 4 июля 2024
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