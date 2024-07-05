Остапенко очаровала знаменитостей на Уимблдоне. Лил Уэйн пообещал примчаться на её матч

Латвийская теннисистка Елена Остапенко легко обыграла украинку Дарью Снигур (6:3, 6:0) во втором круге Уимблдона. В следующем круге Остапенко встретится с американкой Бернардой Перой, а дальше возможно противостояние с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

Елена уже выполнила задачу-минимум — улучшила свой прошлогодний результат на Уимблдоне, когда вылетела во втором круге. Теперь у 14-й ракетки мира есть неплохие шансы зайти гораздо дальше, несмотря на перспективу матча со Свёнтек. Остапенко на удивление отлично играет с Игой, имея преимущество 4-0 по личным встречам. Вдохновлять Елену на новые подвиги будет поддержка двух мировых знаменитостей. По ходу Уимблдона на теннисистку обратили внимание знаменитый американский рэпер Лил Уэйн и известный голливудский актёр Стив Карелл.

Елена Остапенко очень любит музыку, в особенности рэп. А ещё часто предпочитает говорить то, что думает без каких-либо ограничений. В конце марта во время «тысячника» в Майами Елена сходила на концерт популярного канадского рэпера Дрейка. Там в качестве гостя также выступил Лил Уэйн. Елена делилась своими впечатлениями от вечеринки, не пытаясь льстить её главному герою.

«Было приятно увидеть Дрейка, но, честно говоря, та часть концерта, где был Лил Уэйн, мне понравилась гораздо больше. Я по-особому чувствовала его атмосферу и музыку, это было круто. Когда на сцене был Дрейк, я просто стояла и не особо танцевала. Но когда вышел Лил Уэйн, я танцевала под каждую песню, даже если их не знала. После концерта начала слушать много песен Лил Уэйна. Ещё мне нравится 50 Cent. В прошлом году в Риге был его концерт, но я не смогла поехать из-за графика. Мне было очень грустно. Надеюсь, он скоро снова туда приедет или я буду в каком-то городе, где он даст концерт», — сказала Остапенко.

Елена Остапенко на Уимблдоне Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вполне возможно, Дрейк не видел это заявление Остапенко. Елена – чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 и топовая теннисистка современности, но всё-таки по мировым меркам она не такая уж узнаваемая персона. У Остапенко 195 тыс. подписчиков в крупнейшей соцсети, у Дрейка – 145 млн. На Лил Уэйна подписано 19 млн человек, но он слова Елены увидел и обратил на них внимание, пусть его реакция и была немного запоздалой.

25 июля Лил Уэйн в соцсетях вдруг написал «Спасибо за признание», сделав репост старого видео двухмесячной давности с заявлением Остапенко о нём. Уже во время Уимблдона Елена высказалась о реакции рэпера на её похвалу.

«Это безумие! У него около 19 млн подписчиков в соцсети. Когда я впервые увидела его пост, то подумала: «Ух ты, он это видел и знает об этом». Это невероятно. А ещё Лил Уэйн прислал мне сообщение, в котором сказал, что он тоже мой большой поклонник. Для меня это было как… Я смотрела на свой телефон. Замерла и минут пять смотрела на свой телефон. Я не могла поверить, что Лил Уэйн написал мне. Это потрясающе… Мне бы очень хотелось увидеть его на своём матче. Может быть, когда я буду играть на US Open или других турнирах в США. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он посмотрел, как я играю!» — заявила Остапенко в студии Tennis Channel.

На этот раз рэпер более оперативно ответил на комплименты Елены: «Я собираюсь приехать».

Возможно, Лил Уэйн посетит матч Остапенко уже на Уимблдоне, не дожидаясь US Open. 41-летний рэпер с детства увлекается теннисом. Он давно дружит с легендарным восьмикратным чемпионом турниров «Большого шлема» Андре Агасси. Лил Уэйн является частым гостем US Open, наблюдая за матчами вживую. По возможности, он встречается с теннисистами и общается с ними. Например, как в случае с Карлосом Алькарасом, которого увидел на матче НБА в Майами.

Карлос Алькарас и Лил Уэйн Фото: Из личного архива Лил Уэйна

Рэпер, чье настоящее имя Дуэйн Майкл Картер-младший, постоянно следит за крупными турнирами и разбирается в этом виде спорта. В 2010 году Лил Уэйн отсидел восемь месяцев в тюрьме на острове Райкерс за незаконное хранение огнестрельного оружия. В заключении ему было нечем заняться, поэтому он решил попробовать писать аналитические материалы о теннисе. Перед US Open – 2010 он отправил письмо с раскладами на турнир в журнал Sports Illustrated и правильно предсказал чемпионов Рафаэля Надаля и Ким Клейстерс, хотя это были не самые очевидные фавориты.

Даже если Лил Уэйн не сможет заглянуть на Уимблдон, Остапенко обеспечена поддержка другой знаменитости. Голливудский актёр Стив Карелл приехал на турнир вместе со своей женой Нэнси. Прервав при этом своё участие в промокампании популярного мультфильма «Гадкий я 4», где он озвучивает главного героя Грю.

Карелл тоже является давним поклонником тенниса. В интервью Лоре Робсон Стив признался, что в WTA-туре ему больше всего нравится игра Остапенко.

«Приятно слышать такие вещи. Стив Карелл многого добился в своей актёрской карьере. Это другой мир, но у таких людей можно многому научиться», — ответила на комплимент актёра теннисистка.

Стив Карелл и Лора Робсон на Уимблдоне Фото: Пресс-служба Уимблдона

Карелл особенно ценит агрессию и активность Остапенко на корте. В мужском теннисе актёр отдаёт предпочтение Карлосу Алькарасу. Пока на трибунах Стива не замечали, но он наверняка появится там в ближайшее время.

Остапенко в этом сезоне выиграла титулы на «пятисотниках» в Аделаиде и Линце. Это солидные достижения, но Елена давно по-настоящему не преуспевала на турнирах «Большого шлема». На Уимблдоне-2018 Остапенко дошла до полуфинала. Почему бы как минимум не повторить этот результат? При удачном стечении обстоятельства можно даже замахнуться на титул. Поддержка со стороны знаменитостей однозначно придаст Елене вдохновения на корте.