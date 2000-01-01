«Я бы хотел играть вечно». Маррей провёл один из последних матчей в карьере

Маррей трогательно попрощался с Уимблдоном
Уимблдон красиво попрощался с Энди Марреем. Экс первая ракетка мира сыграл в паре со своим братом Джейми, а после матча британцы устроили трогательные проводы легенде. Сам Маррей сдержать слёз не смог.
Братский дуэт
4 июля Маррей провёл один из последних матчей в своей карьере. Энди вместе с братом Джейми сыграл в первом круге парного турнира. Братский дуэт проиграл австралийцам Ринки Хидзикате и Джону Пирсу — 6:7, 4:6.
Сложный путь
«Это было действительно особенно. У нас никогда не было возможности сделать это раньше. В этом году был шанс: постоянный партнер Джейми играл с Нилом Скупски. Это была гонка со временем, чтобы оказаться здесь. Физически это было нелегко», — сказал Энди.
Признание
Маррей-младший вернулся в кратчайшие сроки после операции на спине, чтобы выступить на Уимблдоне. Люди оценили такой пример мужества — во время появления Энди и Джейми на корте зрители аплодировали стоя.
Лучшие моменты
После матча организаторы Уимблдона показали ролик со знаковыми моментами карьеры Энди, а также тёплыми словами от Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
Дань уважения
Следом на корте появились чемпионы Уимблдона, чествовавшие Маррея. Слова благодарности говорили Новак Джокович, Ига Свёнтек, Мартина Навратилова, Тим Хенмэн и Джон Макинрой.
Близкие
На трибунах люди уже не могли сдерживать слёз. Тяжелее всех было семье Энди: его родителям, супруге и детям.
Слёзы
Сам Маррей-младший тоже не смог сдержать слёз. «Мне было тяжело, но и им было тяжело», — обратился Энди к семье.
Завершение карьеры
«Я бы хотел и дальше играть, но физически не могу. Все эти травмы… И они не были пустяковыми. Я бы хотел играть вечно. Я люблю этот спорт, он столько мне дал. Я не хочу заканчивать, так что это тяжело», — признался Маррей.
Заключительная игра?
Энди ещё предстоит сыграть в миксте с Эммой Радукану. Первый матч пройдёт 6 июля. Соперниками британцев станут Марсело Аревало и Чжан Шуай.
«Я бы хотел играть вечно». Маррей провёл один из последних матчей в карьере
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