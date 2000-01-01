«Я бы хотел играть вечно». Маррей провёл один из последних матчей в карьере

Сложный путь

«Это было действительно особенно. У нас никогда не было возможности сделать это раньше. В этом году был шанс: постоянный партнер Джейми играл с Нилом Скупски. Это была гонка со временем, чтобы оказаться здесь. Физически это было нелегко», — сказал Энди.