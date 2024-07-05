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Уимблдон-2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, камбэки с 0:2 по сетам, статистика, матч Романа Сафиуллина

На Уимблдоне за 2 круга повторили великий рекорд по камбэкам. Россиянин тоже поучаствовал
Александр Насонов
Роман Сафиуллин
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Вторая неделя ещё даже не началась, а на турнире уже девять отыгрышей со счёта 0:2 по сетам.

Пятисетовый формат на турнирах «Большого шлема» хорош уже тем, что позволяет определить спортсменов, у которых морально-волевые качества выявлены наиболее ярко. В мужской сетке сыграны два круга соревнований, и в этих 96 матчах были зафиксированы сразу девять сверхволевых побед, когда теннисисты отыгрывались со счёта 0:2 по сетам.

Уимблдон-2024. Мужчины. Турнирная сетка

Девять суперкамбэков! Ранее на Уимблдоне такой показатель был зафиксирован лишь трижды: в 1974, 1990 и 1997 годах. И это за 127 встреч. Неизвестно, будет ли побит этот рекорд в 2024-м или дело ограничится повторением. Но тот факт, что девять сверхволевых побед состоялись в первых двух кругах, просто поражает. Особенно примечательно здесь то, что восемь матчей из этого списка были сыграны в первом круге, то есть там, где вероятность встречи топового теннисиста с не самым сильным соперником наиболее высока. Ну а теперь обо всём по порядку.

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Открывает наш перечень матч с участием российского теннисиста Павла Котова, который в 1/64 финала противостоял австралийцу Джордану Томпсону. Жаль только, что Котов вошёл в список не как теннисист, совершивший камбэк, а как игрок, позволивший оппоненту сделать это. Россиянин вёл 2:0 по сетам, однако в следующих двух партиях даже к брейк-пойнтам не подбирался. В решающем сете Томпсон допустил лишь один срыв, когда в шестом гейме под ноль отдал свою подачу. Но всё равно победил — 5:7, 5:7, 6:4, 6:4, 6:4 за 4 часа 10 минут. Джордан превзошёл Павла по эйсам (13 против 11) и выиграл 80% очков на первой подаче (74 из 92).

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 13:10 МСК
Павел Котов
53
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 		7 4 4 4
5 		5 6 6 6
             
Джордан Томпсон
40
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон

29-й сеяный Фрэнсис Тиафо совершил отыгрыш во встрече с итальянцем Маттео Арнальди. В решающей партии Тиафо сосредоточился исключительно на своей подаче и, не дав оппоненту заработать хотя бы один брейк-пойнт, сразу после брейка в восьмом гейме подал на матч — 6:7 (5:7), 2:6, 6:1, 6:3, 6:3 за 3 часа 12 минут. Как и в случае с Томпсоном, многое решило то, что американец хорошо действовал на первой подаче, забрав 80% розыгрышей (66 из 83).

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 13:10 МСК
Маттео Арнальди
35
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 1 3 3
6 5 		2 6 6 6
             
Фрэнсис Тиафо
29
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Во встрече с участием квалифаера из ЮАР Ллойда Джорджа Харриса и американца Алекса Михельсена пришлось играть чемпионский тай-брейк. У Михельсена был матчбол на приёме, но он не использовал его. А вот Харрис с первой попытки закончил матч — 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2, 7:6 (11:9) за 3 часа 31 минуту. Южноафриканец наколотил аж 34 эйса, а процент очков, выигранных на первой подаче, составил великолепные 87% (81 из 93).

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 16:15 МСК
Ллойд Джордж Харрис
118
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		4 7 7 6 7 11
6 		6 6 5 2 6 9
             
Алекс Михельсен
55
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

И куда же здесь без Александра Бублика (23) с его суперподачей! Уроженец Гатчины, выступающий за Казахстан, в первом круге 32 раза подал навылет. В пятом сете игры с чехом Якубом Меншиком Бублик дважды сделал брейк и оформил яркий камбэк — 4:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2 за 3 часа 27 минут.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 17:10 МСК
Якуб Меншик
78
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 4 2
4 		6 2 6 6 6
             
Александр Бублик
23
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Малоизвестный британец Пол Джабб (WC), занимающий 201-е место в рейтинге ATP, был близок к тому, чтобы порадовать местную публику. Но у бразильца Тьяго Уайлда были другие планы. В третьем сете Джабб вёл с брейком, но потерял преимущество, а на тай-брейке упустил матчбол на приёме. В пятой партии Уайлд в девятом гейме не реализовал целых пять матчболов на приёме, в том числе тройной, однако в 12-м гейме подал на матч — 1:6, 3:6, 7:6 (8:6), 6:4, 7:5 за 4 часа 1 минуту.

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 13:05 МСК
Пол Джабб
201
Великобритания
Пол Джабб
П. Джабб
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 6 6 4 5
1 		3 7 8 6 7
             
Тьяго Уайлд
74
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд

Если Котов вошёл в этот список с негативной стороны, то Роман Сафиуллин — с позитивной. Его игра с аргентинцем Франсиско Серундоло (26) из-за дождя растянулась на два дня. В решающем сете игроки без брейк-пойнтов дошли до 4:4. После этого Сафиуллин сделал брейк, а в 10-м гейме под ноль подал на матч — 6:7 (5:7), 3:6, 7:5, 6:3, 6:4 за 3 часа 30 минут чистого времени.

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2024, среда. 16:50 МСК
Роман Сафиуллин
44
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		3 7 6 6
7 7 		6 5 3 4
             
Франсиско Серундоло
30
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Давид Гоффен, некогда седьмая ракетка мира, попал в сетку как лаки-лузер. Бельгийский теннисист, занимающий 83-е место в мировой классификации, проиграл чеху Томашу Махачу. В третьем сете Гоффен трижды вёл с брейком, но проиграл из-за того, что лишь раз взял свою подачу. В решающей партии случилось и вовсе нечто невообразимое. Давид вёл 5:0 с двумя брейками, однако Махач не сдался и сравнял счёт — 5:5! На чемпионском тай-брейке Томаш вышел на 9:3 и с третьей попытки реализовал этот шестерной матчбол — 3:6, 3:6, 6:4, 6:1, 7:6 (10:5) за 3 часа 21 минуту чистого времени (этот поединок тоже пришлось переносить на следующий день).

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2024, среда. 17:25 МСК
Давид Гоффен
83
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 1 6 5
3 		3 6 6 7 10
             
Томаш Махач
39
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

И этот матч с участием 17-го номера посева Феликса Оже-Альяссима и австралийца Танаси Коккинакиса растянулся на два дня. В третьей партии канадский теннисист на тай-брейке упустил четыре (!) матчбола. В пятом сете Коккинакис дожал его — 4:6, 5:7, 7:6 (11:9), 6:4, 6:4 за 4 часа 30 минут чистого времени.

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2024, среда. 19:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
17
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 6 9 4 4
4 		5 7 11 6 6
             
Танаси Коккинакис
93
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис

А это единственный камбэк в 1/32 финала. Тут Григор Димитров (10) не дал состояться сенсации. Во второй половине матча с китайцем Цзюнчэн Шаном Димитрова словно подменили. После 0:2 по сетам болгарин ни разу не подпустил соперника к брейк-пойнтам, а сам, сделав по брейку в каждой из партий, зафиксировал свою победу — 5:7, 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4 за 3 часа 29 минут. На первой подаче Григор выиграл 74 очка из 83, то есть 89%.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 14:40 МСК
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
5 		6 4 6 6 6
7 		7 7 4 2 4
             
Цзюнчэн Шан
91
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан

Уимблдон 2024 года завершится 14 июля. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Лондоне следите на «Чемпионате».

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