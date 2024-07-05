На Уимблдоне за 2 круга повторили великий рекорд по камбэкам. Россиянин тоже поучаствовал

Вторая неделя ещё даже не началась, а на турнире уже девять отыгрышей со счёта 0:2 по сетам.

Пятисетовый формат на турнирах «Большого шлема» хорош уже тем, что позволяет определить спортсменов, у которых морально-волевые качества выявлены наиболее ярко. В мужской сетке сыграны два круга соревнований, и в этих 96 матчах были зафиксированы сразу девять сверхволевых побед, когда теннисисты отыгрывались со счёта 0:2 по сетам.

Девять суперкамбэков! Ранее на Уимблдоне такой показатель был зафиксирован лишь трижды: в 1974, 1990 и 1997 годах. И это за 127 встреч. Неизвестно, будет ли побит этот рекорд в 2024-м или дело ограничится повторением. Но тот факт, что девять сверхволевых побед состоялись в первых двух кругах, просто поражает. Особенно примечательно здесь то, что восемь матчей из этого списка были сыграны в первом круге, то есть там, где вероятность встречи топового теннисиста с не самым сильным соперником наиболее высока. Ну а теперь обо всём по порядку.

Открывает наш перечень матч с участием российского теннисиста Павла Котова, который в 1/64 финала противостоял австралийцу Джордану Томпсону. Жаль только, что Котов вошёл в список не как теннисист, совершивший камбэк, а как игрок, позволивший оппоненту сделать это. Россиянин вёл 2:0 по сетам, однако в следующих двух партиях даже к брейк-пойнтам не подбирался. В решающем сете Томпсон допустил лишь один срыв, когда в шестом гейме под ноль отдал свою подачу. Но всё равно победил — 5:7, 5:7, 6:4, 6:4, 6:4 за 4 часа 10 минут. Джордан превзошёл Павла по эйсам (13 против 11) и выиграл 80% очков на первой подаче (74 из 92).

29-й сеяный Фрэнсис Тиафо совершил отыгрыш во встрече с итальянцем Маттео Арнальди. В решающей партии Тиафо сосредоточился исключительно на своей подаче и, не дав оппоненту заработать хотя бы один брейк-пойнт, сразу после брейка в восьмом гейме подал на матч — 6:7 (5:7), 2:6, 6:1, 6:3, 6:3 за 3 часа 12 минут. Как и в случае с Томпсоном, многое решило то, что американец хорошо действовал на первой подаче, забрав 80% розыгрышей (66 из 83).

Во встрече с участием квалифаера из ЮАР Ллойда Джорджа Харриса и американца Алекса Михельсена пришлось играть чемпионский тай-брейк. У Михельсена был матчбол на приёме, но он не использовал его. А вот Харрис с первой попытки закончил матч — 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2, 7:6 (11:9) за 3 часа 31 минуту. Южноафриканец наколотил аж 34 эйса, а процент очков, выигранных на первой подаче, составил великолепные 87% (81 из 93).

И куда же здесь без Александра Бублика (23) с его суперподачей! Уроженец Гатчины, выступающий за Казахстан, в первом круге 32 раза подал навылет. В пятом сете игры с чехом Якубом Меншиком Бублик дважды сделал брейк и оформил яркий камбэк — 4:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2 за 3 часа 27 минут.

Малоизвестный британец Пол Джабб (WC), занимающий 201-е место в рейтинге ATP, был близок к тому, чтобы порадовать местную публику. Но у бразильца Тьяго Уайлда были другие планы. В третьем сете Джабб вёл с брейком, но потерял преимущество, а на тай-брейке упустил матчбол на приёме. В пятой партии Уайлд в девятом гейме не реализовал целых пять матчболов на приёме, в том числе тройной, однако в 12-м гейме подал на матч — 1:6, 3:6, 7:6 (8:6), 6:4, 7:5 за 4 часа 1 минуту.

Если Котов вошёл в этот список с негативной стороны, то Роман Сафиуллин — с позитивной. Его игра с аргентинцем Франсиско Серундоло (26) из-за дождя растянулась на два дня. В решающем сете игроки без брейк-пойнтов дошли до 4:4. После этого Сафиуллин сделал брейк, а в 10-м гейме под ноль подал на матч — 6:7 (5:7), 3:6, 7:5, 6:3, 6:4 за 3 часа 30 минут чистого времени.

Давид Гоффен, некогда седьмая ракетка мира, попал в сетку как лаки-лузер. Бельгийский теннисист, занимающий 83-е место в мировой классификации, проиграл чеху Томашу Махачу. В третьем сете Гоффен трижды вёл с брейком, но проиграл из-за того, что лишь раз взял свою подачу. В решающей партии случилось и вовсе нечто невообразимое. Давид вёл 5:0 с двумя брейками, однако Махач не сдался и сравнял счёт — 5:5! На чемпионском тай-брейке Томаш вышел на 9:3 и с третьей попытки реализовал этот шестерной матчбол — 3:6, 3:6, 6:4, 6:1, 7:6 (10:5) за 3 часа 21 минуту чистого времени (этот поединок тоже пришлось переносить на следующий день).

И этот матч с участием 17-го номера посева Феликса Оже-Альяссима и австралийца Танаси Коккинакиса растянулся на два дня. В третьей партии канадский теннисист на тай-брейке упустил четыре (!) матчбола. В пятом сете Коккинакис дожал его — 4:6, 5:7, 7:6 (11:9), 6:4, 6:4 за 4 часа 30 минут чистого времени.

А это единственный камбэк в 1/32 финала. Тут Григор Димитров (10) не дал состояться сенсации. Во второй половине матча с китайцем Цзюнчэн Шаном Димитрова словно подменили. После 0:2 по сетам болгарин ни разу не подпустил соперника к брейк-пойнтам, а сам, сделав по брейку в каждой из партий, зафиксировал свою победу — 5:7, 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4 за 3 часа 29 минут. На первой подаче Григор выиграл 74 очка из 83, то есть 89%.

Уимблдон 2024 года завершится 14 июля. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Лондоне следите на «Чемпионате».