У Касаткиной крутое достижение на Уимблдоне
Дарья Касаткина обыграла Юрико Миядзаки во втором круге Уимблдона — 6:0, 6:0. Россиянка стала первой теннисисткой не из топ-10 за 10 лет, которая повесила две «баранки» сопернице.
«Баранки» не от фаворитов
В 2015 году такое удавалось двум теннисисткам. Винус Уильямс одолела Мэдисон Бренгл (6:0, 6:0) в первом круге, а Андреа Петкович обыграла Шелби Роджерс (6:0, 6:0) в первом круге.
Касаткина — первая не из топ-10 за 10 лет, кто повесил две «баранки» на Уимблдоне
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