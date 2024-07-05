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Уимблдон-2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Касаткина — Бадоса, Шнайдер — Наварро

Касаткина и Шнайдер проиграли в 3-м круге Уимблдона. Но обе поднялись в лайв-рейтинге
Александр Насонов
Уимблдон-2024: сетки, результаты
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Дарья замыкает топ-10, а Диана идёт на 26-й строчке.

В пятницу, 5 июля, на Уимблдонском турнире начались встречи третьего круга (то есть 1/16 финала) в мужском и в женском одиночных разрядах. Поединки, поставленные на внешние корты, стартовали с задержкой в два часа, а причина всё та же — дождь, обрушившийся на Лондон.

Сегодня играли две российские теннисистки. Первая ракетка страны Дарья Касаткина, посеянная под 14-м номером, сражалась с бывшей второй, а ныне 93-й ракеткой мира Паулой Бадосой — испанка выступает по защищённому рейтингу. А 20-летняя Диана Шнайдер противостояла американке Эмме Наварро, 19-й сеяной.

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У Касаткиной и Бадосы в личных встречах было 2-2. Дарья выиграла на грунте Рима-2022 и на харде Сан-Хосе в том же году, а Паула взяла верх на харде в Сиднее-2022 и на грунте в Штутгарте-2023. В этот раз испанка вырвалась вперёд.

Уимблдон-2024. Женщины. Турнирная сетка

Бадоса вошла в матч лучше Касаткиной. Она под ноль отподавала в первом гейме, затем сделала брейк и подтвердила его — 3:0. После этого включилась и россиянка. Дарья под ноль взяла свой гейм, а в пятом гейме имела три брейк-пойнта, но не использовала ни одного из них — 4:1 в пользу испанки. В шестом гейме Паула упустила тройной брейк-пойнт, но в девятом гейме ей в любом случае предстояло подавать на сет…

В начале девятого гейма, когда счёт был 5:3 в пользу Бадосы, кому-то из зрителей на трибунах стало плохо. Вынужденная пауза не пошла на пользу экс второй ракетке мира, и она проиграла подачу, упустив сетбол, а в следующем гейме Касаткина ушла с двойного сетбола и сравняла счёт — 5:5. Взяв ещё по гейму на подаче, теннисистки приготовились к тай-брейку. В нём спортсменки на приёме играли лучше, чем на подаче. Бадоса при 6:5 не использовала сетбол на подаче, однако со второй попытки закрыла партию — 7:6 (8:6) за 1 час 12 минут.

Дарья Касаткина в матче с Паулой Бадосой на Уимблдоне-2024

Дарья Касаткина в матче с Паулой Бадосой на Уимблдоне-2024

Фото: Francois Nel/Getty Images

На старте второй партии состоялся обмен брейками — 1:1. В первой половине сета чуть лучше выглядела Бадоса. В пятом гейме испанка вышла на двойной брейк-пойнт, но не использовала его. А вот в конце партии сильнее была Касаткина. Принимая при 5:4, россиянка реализовала первый же сетбол, воспользовавшись неточностью в исполнении соперницы, — 6:4 за 48 минут. И матч ушёл в решающий сет.

Как и в первых двух партиях, Бадоса играла активнее Касаткиной, но и ошибалась тоже больше. Четвёртый и пятый геймы получились весьма упорными, но ни одной теннисистке не удалось воспользоваться брейк-пойнтами. В шестом гейме Дарья сделала брейк, но тут же отдала преимущество, после чего Паула отыграла двойной брейк-пойнт и сравняла счёт — 4:4.

В девятом гейме Касаткина, увы, вновь отдала подачу, пробив в сетку на третьем брейк-пойнте. И следом Бадоса подала на матч — 7:6 (8:6), 4:6, 6:4 за 2 часа 32 минуты, — не сдержала эмоций и расплакалась от радости.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 15:15 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4
7 8 		4 6
         
Паула Бадоса
93
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Что касается противостояния Шнайдер с Наварро, то здесь счёт был 2-1 в пользу россиянки, в том числе 2-0 без учёта юниорских выступлений. Американка обыграла россиянку 6:0, 6:2 на юниорском Уимблдоне-2019. Оба матча на взрослом уровне, состоявшиеся уже в 2024-м, выиграла Диана: финал грунтового турнира категории WTA-125 в Париже и полуфинал травяного «пятисотника» в Бад-Хомбурге. В последнем случае главный трофей в итоге также достался Шнайдер.

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Шнайдер с брейка начала этот матч и в дальнейшем не давала поводов усомниться, что первый сет останется за ней. Молодая россиянка, которая своими атаками заставляла соперницу ошибаться, удачно действовала в геймах на подаче, несмотря на то что первая проходила приблизительно в одном случае из двух. В шестом гейме у Дианы возникли небольшие проблемы, но она отыграла брейк-пойнт — опять-таки благодаря подаче. К тому моменту в активе Шнайдер было уже два брейка, и в восьмом гейме она подала на партию — 6:2 за 32 минуты.

Диана Шнайдер в матче с Эммой Наварро на Уимблдоне-2024

Диана Шнайдер в матче с Эммой Наварро на Уимблдоне-2024

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором сете Шнайдер улучшила первую подачу (с 52% до 67%), а вот в обменах стала действовать хуже, что и предопределило результат. Диана взяла лишь один свой гейм, так что даже два брейка в её исполнении ситуацию не спасли. В начале партии теннисистки выдали пять брейков подряд, а в концовке Наварро под ноль подала на партию — 6:3 за 31 минуту. В этом сете россиянка допустила 11 невынужденных ошибок, а американка — всего три.

В решающем сете Шнайдер из-за проблем с рукой пришлось брать медицинский перерыв. Было это при счёте 3:2 в пользу Дианы — к тому моменту теннисистки успели обменяться брейками. За пару геймов до этого к россиянке, жаловавшейся на левое колено, также выходил врач, однако в том эпизоде перерыв брать не стали.

Шнайдер сражалась до последнего. После 3:3 соперницы ещё раз обменялись брейками, причём в положении догоняющей была россиянка. Но на большее у Дианы не хватило сил. Наварро после 4:4 снова взяла гейм на приёме (Шнайдер сделала двойную на брейк-пойнте), а потом под ноль подала на матч и одержала волевую победу — 2:6, 6:3, 6:4 за 1 час 55 минут.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2024, пятница. 15:20 МСК
Диана Шнайдер
30
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
2 		6 6
         
Эмма Наварро
17
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Таким образом, серия травяных побед Шнайдер, выигравшей Бад-Хомбург, прервалась на отметке в семь матчей. Сейчас Диана, 30-я ракетка мира, идёт 26-й в лайв-рейтинге. Удержится ли она на этой строчке, будет зависеть от результатов выступлений её ближайших преследовательниц.

Уимблдон 2024 года завершится 14 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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