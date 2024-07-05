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Уимблдон-2024, Роман Сафиуллин — Артюр Фис, превью матча третьего круга, ожидание, расклады, сетка, расписание

20-летний француз стал участником главной драмы Уимблдона. С кем теперь сыграет Сафиуллин?
Сергей Емельянов
Роман Сафиуллин — Артюр Фис
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Артюр Фис установил большое достижение на английском мэйджоре, но после своей победы не испытывал счастья.

Уимблдонский турнир постепенно становится коронкой 26-летнего российского теннисиста Романа Сафиуллина. В этом году уроженец Подольска в столице Англии защищает 360 очков за прошлогодний четвертьфинал. На данный момент защита четвертьфинала проходит вполне успешно. Роман уже прорвался в третий круг, хотя ни на одном из других турниров «Большого шлема» в общей сложности за семь попыток (четыре в Австралии, две во Франции и одну в США) не проходил дальше второго раунда.

Состояние Сафиуллина перед третьим в сезоне турниром «Большого шлема» вызывало определённое беспокойство, ведь перед приездом в столицу Англии последнюю победу на уровне ATP он одержал ещё 8 апреля. С тех пор в послужной список Романа входила семиматчевая серия поражений, однако в Лондоне игра у теннисиста уже традиционно получается. Причём российскому спортсмену удаётся добывать ещё и победы на характере.

В первом круге он в пятисетовом марафоне выбил из борьбы 26-го сеяного Франсиско Серундоло, сумев уйти с 0:2 по партиям – 6:7, 3:6, 7:5, 6:3, 6:4. Поединок первого круга растянулся на два дня, вследствие чего свой следующий матч на турнире Роман проводил без выходного. В четверг, 4 июля, Сафиуллин в четырёх партиях управился с чехом Томашом Махачем – 6:2, 6:4, 5:7, 6:3. Новый соперник россиянина – восходящая звезда французского тенниса Артюр Фис.

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Фису всего 20 лет, и только два года назад молодой француз провёл первый матч на уровне ATP. Он получил уайлд-кард на домашний турнир в Париж и должен был играть с итальянцем Маттео Берреттини. Итальянский теннисист снялся с французского «Мастерса», уступив место в основной сетке своему соотечественнику Фабио Фоньини. Ветеран мужского тура испытал огромные проблемы с Артуром в двух первых сетах, судьба которых каждый раз решалась на тай-брейках, но в третьей партии француза подвела физическая готовность, и там уже борьбы не получилось.

Со следующего сезона Артюр начал выступать на турнирах «Большого шлема». Он получил закономерную уайлд-кард на домашний «Ролан Гаррос», куда приехал в отличном настроении. За два дня до старта парижского мэйджора Фис выиграл первый в карьере турнир ATP, забрав титул в Лионе. В финальном поединке Артюр в двух сетах сломил сопротивление как раз Серундоло – 6:3, 7:5.

А вот первой победы в матчах ТБШ Фису пришлось ждать несколько месяцев. Благодаря получению уайлд-кард он выступил не только в Париже, но и в Лондоне, однако в обоих случаях проиграл в первом круге. Надо же такому случиться, что два раза подряд Фису выпадал один и тот же соперник – опытный испанец Алехандро Давидович-Фокина, входивший в посев на обоих турнирах. За шесть попыток Фис не взял у испанца ни одной партии, дважды подряд проиграв в трёх сетах.

Но карьера Артюра постепенно развивалась. И вот уже для выступления в Нью-Йорке на первом в карьере US Open Фису не требовались ни уайлд-кард, ни прохождение квалификации. Он напрямую попал в основную сетку и впервые добрался до второго круга ТБШ. В США французский теннисист провёл два пятисетовика, сначала обыграв приличного нидерландца Таллона Грикспора, а затем уступив итальянцу Маттео Арнальди.

Артюр Фис

Артюр Фис

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

На первом турнире в нынешнем сезоне уроженец Бондуфля удостоился большой порции комплиментов от Андрея Рублёва. Турнирные пути француза и россиянина пересеклись в четвертьфинале в Гонконге. Андрей одержал непростую победу в трёх сетах, после которой разразился похвалой в адрес соперника.

«Очень тяжело. Он очень хорошо играл. Он очень талантлив – для своего возраста он уже очень быстрый и мощный. Я думаю, он будет отличным теннисистом. С такими игроками в будущем у нас будет потрясающий теннис. Я желаю ему успехов, он очень классный парень», — сказал Рублёв ровно семь месяцев назад.

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На протяжении следующих семи месяцев Фис демонстрировал стабильную игру – без знаковых взлётов и без провалов. Ярче всего об этом свидетельствует положение игрока в мировом рейтинге. Артюр начинал теннисный сезон на 36-й строчке в рейтинге ATP, а сейчас занимает 34-ю позицию. В мае 2024 года ненадолго поднимался на 30-ю строчку, что является его лучшим результатом в карьере.

На Открытом чемпионате Австралии – 2024 он проиграл во втором круге, на «Ролан Гаррос» – 2024 в первом, а вот на нынешнем Уимблдоне ему впервые удалось дойти до третьего круга на ТБШ. В стартовом матче на английском мэйджоре Артюр расправился со швейцарцем Домиником Штефаном Штрикером, после чего в следующей встрече на корте произошла большая драма.

Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 13:00 МСК
Артюр Фис
34
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
44
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Накануне Фис проводил матч второго круга с седьмым сеяным поляком Хубертом Хуркачем. Артюр уверенно взял две партии, затем уступил в третьей, а четвёртый сет решался на тай-брейке. Артюр и Хуберт завязали на корте потрясающую борьбу, в которой поляк мог выйти победителем, что позволило бы ему перевести матч в пятый сет. При счёте 7:7 в 13-м гейме Хуберт выиграл важнейший розыгрыш и заработал сетбол, но в этот момент он получил растяжение, которое не позволило рассчитывать на качественное продолжение борьбы. Медицинский тайм-аут Хуркачу не помог: он проиграл следующие два очка, и на матчболе соперника уже при счёте 9:8 в пользу Фиса на тай-брейке поляк снялся.

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«Я видел друга, которому больно, который не мог двигаться. Мне было всё равно на счёт. Я просто надеялся, что с ним всё в порядке и он может ходить, и всё такое. Он сказал, что у него что-то с коленом. К тому моменту я уже забыл, какой счёт. Просто старался помочь ему», — говорил Фис в интервью на корте.

Артюр Фис — Хуберт Хуркач

Артюр Фис — Хуберт Хуркач

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Таким образом, 34-я ракетка мира стал самым молодым игроком за последние 10 лет, победившим теннисиста из топ-10 рейтинга ATP в мужском одиночном разряде на Уимблдоне. Ранее подобного достижения добился финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос. В 2014 году он одолел 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 13:00 МСК
Артюр Фис
34
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
44
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Встреча Сафиуллина и Фиса запланирована на субботу, 5 июля. За этой и другими встречами следите на «Чемпионате»!

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