ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Теннисные матчи субботы 6 июля 2024 на Уимблдоне: live-трансляции, расписание, история встреч, кто сыграет, сетка

3 топ-матча субботы в теннисе: Медведев, Сафиуллин и российское дерби на Уимблдоне-2024
Даниил Сальников
Теннисные матчи субботы 6 июля
Аудио-версия:
Комментарии
За кем следить 6 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Посмотреть все события 6 июля в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Артюр Фис (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 13:00 МСК
Артюр Фис
34
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
44
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Интрига: справится ли Роман Сафиуллин с юным французом?

Роман Сафиуллин успешно пробился в третий круг Уимблдона, но пройти дальше ему будет непросто, ведь противостоять россиянину будет 20-летний француз Артюр Фис. Теннисисты ранее встречались уже дважды, и в обоих случаях сильнее был Фис — на «челленджере» в Лилле-2022 и ATP-250 в Марселе-2023. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Люка Пуй — Алекс де Минор.

Роман творит историю на Уимблдоне:
На Уимблдоне за 2 круга повторили великий рекорд по камбэкам. Россиянин тоже поучаствовал
На Уимблдоне за 2 круга повторили великий рекорд по камбэкам. Россиянин тоже поучаствовал

🎾 13:00*: Анна Калинская (Россия, 17) — Людмила Самсонова (Россия, 15), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 13:00 МСК
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: чем завершится третье российское дерби на Уимблдоне?

В женской одиночной сетке Уимблдона остались всего две россиянки — Анна Калинская и Людмила Самсонова. Именно они и сразятся друг с другом за выход в четвёртый круг. Это будет уже третье российское дерби на турнире после матчей Хачанов — Карацев и Самсонова — Аванесян. Анна и Людмила ранее встречались один раз — в Курмайёре-2021 — и тогда сильнее оказалась Самсонова. Победительница нового матча сразится дальше с кем-то из пары Елена Рыбакина — Каролина Возняцки.

Людмила победила Аванесян и добралась до Калинской:
Самсонова победила в российском дерби. А Хачанов уступил 220-й ракетке мира в пяти сетах
Самсонова победила в российском дерби. А Хачанов уступил 220-й ракетке мира в пяти сетах

🎾 14:30*: Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Даниил Медведев (Россия, 5), Уимблдон, третий круг. Доигрывание при счёте 1:6, 3:6, 6:4, 1:1

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 14:30 МСК
Ян-Леннард Штруфф
41
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Остановлен
1 : 2
1 2 3 4 5
             
1 		3 6 1
6 		6 4 1
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: справится ли Медведев с непростым немцем?

Этот матч не успел завершиться в пятницу из-за постоянных дождей. Даниил Медведев пока успешно продвигается по сетке Уимблдона. Однако пробиться во вторую неделю россиянину будет непросто, ведь его соперником будет немец Ян-Леннард Штруфф. Теннисисты ранее в официальных матчах встречались шесть раз, и счёт пока 5-1 в пользу россиянина. Единственное поражение Даниил потерпел как раз на травяных кортах — в Галле-2021. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Григор Димитров — Гаэль Монфис.

Даниилу непросто пришлось в матче с Александром Мюллером:
Медведев не вовремя пошёл на переход на Уимблдоне. Его ошибку до сих пор обсуждают в Сети
Видео
Медведев не вовремя пошёл на переход на Уимблдоне. Его ошибку до сих пор обсуждают в Сети
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android