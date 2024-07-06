3 топ-матча субботы в теннисе: Медведев, Сафиуллин и российское дерби на Уимблдоне-2024

За кем следить 6 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Артюр Фис (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Роман Сафиуллин с юным французом?

Роман Сафиуллин успешно пробился в третий круг Уимблдона, но пройти дальше ему будет непросто, ведь противостоять россиянину будет 20-летний француз Артюр Фис. Теннисисты ранее встречались уже дважды, и в обоих случаях сильнее был Фис — на «челленджере» в Лилле-2022 и ATP-250 в Марселе-2023. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Люка Пуй — Алекс де Минор.

🎾 13:00*: Анна Калинская (Россия, 17) — Людмила Самсонова (Россия, 15), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится третье российское дерби на Уимблдоне?

В женской одиночной сетке Уимблдона остались всего две россиянки — Анна Калинская и Людмила Самсонова. Именно они и сразятся друг с другом за выход в четвёртый круг. Это будет уже третье российское дерби на турнире после матчей Хачанов — Карацев и Самсонова — Аванесян. Анна и Людмила ранее встречались один раз — в Курмайёре-2021 — и тогда сильнее оказалась Самсонова. Победительница нового матча сразится дальше с кем-то из пары Елена Рыбакина — Каролина Возняцки.

🎾 14:30*: Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Даниил Медведев (Россия, 5), Уимблдон, третий круг. Доигрывание при счёте 1:6, 3:6, 6:4, 1:1

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Медведев с непростым немцем?

Этот матч не успел завершиться в пятницу из-за постоянных дождей. Даниил Медведев пока успешно продвигается по сетке Уимблдона. Однако пробиться во вторую неделю россиянину будет непросто, ведь его соперником будет немец Ян-Леннард Штруфф. Теннисисты ранее в официальных матчах встречались шесть раз, и счёт пока 5-1 в пользу россиянина. Единственное поражение Даниил потерпел как раз на травяных кортах — в Галле-2021. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Григор Димитров — Гаэль Монфис.