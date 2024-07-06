Алькарас на Уимблдоне повторил празднование звезды Евро Беллингема. Он болеет за Англию?

А ведь копирование жеста футболиста в прошлый раз закончилось для испанца крайне неудачно.

Испанец Карлос Алькарас в третьем круге Уимблдона добыл непростую победу над американцем Фрэнсисом Тиафо (5:7, 6:2, 4:6, 7:6, 6:2). Мало кто ожидал увидеть в этом матче пять сетов, но Тиафо показал едва ли не свой максимум и заставил Алькараса серьёзно понервничать.

Карлос взял тай-брейк четвёртого сета со счётом 7:2, после чего существенно расслабился на корте. Третья ракетка мира наверняка знал свою статистику в играх на турнирах «Большого шлема», которые длятся максимально возможное количество партий. 21-летний Алькарас в конечном счёте выиграл свой 12-й пятисетовый матч из 13 проведённых за карьеру. Уходить с дефицита 1-2 уже стало нормой для Карлоса, который совершал аналогичные камбэки в решающих матчах с Янником Синнером и Александром Зверевым на недавнем чемпионском для себя «Ролан Гаррос».

Алькарас одолел Тиафо за 3 часа 53 минуты. Карлос оставил много физических и эмоциональных сил на корте. Неудивительно, что испанец довольно бурно отпраздновал успех. Алькарас повторил жест полузащитника сборной Англии и «Реала» Джуда Беллингема с широко раскинутыми руками перед трибунами.

Карлос Алькарас повторяет празднование Джуда Беллингема на Уимблдоне Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Конечно, празднование Джуда не является уникальным. До него подобным образом часто отмечал голы легендарный английский полузащитник Дэвид Бекхэм, отмечались подобным и другие футболисты. Но времена Бекхэма уже прошли, а Беллингем сейчас является одной из главных звёзд футбола, поэтому он в некоторым смысле «приватизировал» данное празднование.

После матча Карлос объяснил, почему повторил жест Джуда.

«Я испытываю к Беллингему огромное уважение. Мы в Лондоне. Он англичанин. Вот почему я так сделал. Сказал ему, что большая победа заслуживает большого празднования», — заявил Алькарас.

Стоит отметить, что Карлос является поклонником «Реала», за который выступает Беллингем. Переход англичанина в мадридский клуб в прошлое межсезонье очень порадовал испанского теннисиста. Он уже повторял жест Джуда на US Open – 2023 после победы над Александром Зверевым в четвертьфинале. Правда, тогда это большой удачи Карлосу не принесло – в полуфинале он в четырёх сетах уступил россиянину Даниилу Медведеву и не смог защитить титул. Что будет на нынешнем Уимблдоне, куда испанец тоже приехал в статусе действующего чемпиона?

Карлос Алькарас повторяет празднование Джуда Беллингема на US Open – 2023 Фото: Elsa/Getty Images

Сам Беллингем признавался, что не против того, чтобы Алькарас повторял его празднование. Джуд считает Карлоса «настоящей машиной» на корте и с удовольствием смотрит его матчи.

Алькарас и Беллингем являются одними из лучших представителей своих видов спорта на планете. Обоим по 21 году, они продолжают прогрессировать и ещё не достигли своего пика. Плюс Карлос и Джуд очень хорошо общаются друг с другом.

В апреле этого года Алькарас вызвался исполнить почётную миссию на церемонии Laureus World Sports Awards в Мадриде. Он вручил Беллингему награду «Прорыв года» и в очередной отвесил ему комплименты.

«Думаю, он если не лучший футболист в мире, то один из лучших. Энергия, которую он передаёт всем на поле и за его пределами, невероятна. Я уважаю Джуда. Здорово, что он в «Реале», — сказал Алькарас на церемонии.

Карлос Алькарас и Джуд Беллингем на церемонии в Мадриде Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Прямо сейчас Алькарас ждёт своего соперника по четвёртому кругу Уимблдона. Оппонентом Карлоса станет француз Уго Умбер или американец Брэндон Накашима, которые вчера не успели доиграть матч из-за дождя. А ещё Карлос следит за футбольным чемпионатом Европы.

Алькарас обыграл Тиафо в тот момент, когда шёл первый тайм четвертьфинала Евро Испания – Германия. Во время интервью Карлос спросил у журналиста, какой там сейчас счёт. На тот момент забитых мячей ещё не было. Алькарас пообещал досмотреть оставшуюся часть игры в раздевалке. Он признался, что не отрывался от просмотра, даже принимая душ.

«Я не мог пропустить этот матч», — привёл слова Алькараса журналист Мануэль Санчес.

Испания вырвала победу в матче с Германией (2:1) в дополнительное время и встретится с Францией в полуфинале. Алькарас постарается не пропустить эту игру. Возможно, ему удастся посмотреть её полноценно. В другой части сетки выступает Англия во главе с Беллингемом, которая сегодня, 6 июля, встретится в четвертьфинале со Швейцарией. Игра команды Гарета Саутгейта на Евро вызывает много критики, но теоретически финал Англия – Испания вполне реален. Конечно, в таком случае Алькарас наверняка отбросит симпатии к Джуду и будет болеть за свою сборную.

Главное, чтобы Карлос в целом не слишком отвлекался от своей основной работы. На недавнем турнире в Лондоне Алькарас тоже выражал желание следить за всеми матчами Испании на Евро, даже просил организаторов перенести его игру на более раннее время. Ничем хорошим это не закончилось.

Карлос сенсационно проиграл британцу Джеку Дрэйперу во втором круге, не защитил очки за прошлогодний титул и получил третий номер посева на Уимблдоне, из-за чего ему светит встреча с Янником Синнером в полуфинале. Поддержка футбольной сборной – это хорошо, но для Алькараса куда важнее удачно выступить на травяных кортах Уимблдона.