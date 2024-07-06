Самсонова и Калинская бьются за 4-й круг Уимблдона-2024! Также сыграет Медведев. LIVE!

На травяном «Шлеме» в субботу завершается 3-й круг. На кортах появятся и четверо россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В субботу, 6 июля, завершится третий круг в одиночных разрядах. Будет сыграно 16 матчей – по восемь у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Также будут доиграны ещё четыре поединка, отложенных накануне из-за дождей и наступления темноты. В том числе Даниил Медведев (пятый номер посева) возобновит свой матч с немцем Ян-Леннардом Штруффом с начала четвёртого сета. Также состоится уже третье за турнир российское дерби: Людмила Самсонова (17) – Анна Калинская. А Роман Сафиуллин поспорит за место во второй неделе с непростым французом Артюром Фисом.

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