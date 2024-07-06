Самсонова и Калинская бьются за 4-й круг Уимблдона-2024! Также сыграет Медведев. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В субботу, 6 июля, завершится третий круг в одиночных разрядах. Будет сыграно 16 матчей – по восемь у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Также будут доиграны ещё четыре поединка, отложенных накануне из-за дождей и наступления темноты. В том числе Даниил Медведев (пятый номер посева) возобновит свой матч с немцем Ян-Леннардом Штруффом с начала четвёртого сета. Также состоится уже третье за турнир российское дерби: Людмила Самсонова (17) – Анна Калинская. А Роман Сафиуллин поспорит за место во второй неделе с непростым французом Артюром Фисом.
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Опрос: как сыграет Сафиуллин?
Предлагаем вам пройти опрос на злобу сегодняшнего дня.
Прогноз погоды на субботу
Накануне дождь существенно испортил программу дня на Уимблдоне. Сегодня синоптики тоже обещают плохую погоду. Надеемся, что наши всё-таки смогут сегодня сыграть свои матчи.
Расписание субботы
Расписание дня сегодня очень насыщенное. Сыграют среди прочих и россияне. Все подробности в нашем расписании.
- 6 июля 2024
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- 5 июля 2024
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