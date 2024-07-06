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Медведев, Самсонова, Калинская, Сафиуллин: онлайн-трансляция Уимблдона 2024, где смотреть, расписание, сетки

Самсонова и Калинская бьются за 4-й круг Уимблдона-2024! Также сыграет Медведев. LIVE!
Даниил Сальников
Уимблдон-2024. LIVE!
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На травяном «Шлеме» в субботу завершается 3-й круг. На кортах появятся и четверо россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В субботу, 6 июля, завершится третий круг в одиночных разрядах. Будет сыграно 16 матчей – по восемь у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Также будут доиграны ещё четыре поединка, отложенных накануне из-за дождей и наступления темноты. В том числе Даниил Медведев (пятый номер посева) возобновит свой матч с немцем Ян-Леннардом Штруффом с начала четвёртого сета. Также состоится уже третье за турнир российское дерби: Людмила Самсонова (17) – Анна Калинская. А Роман Сафиуллин поспорит за место во второй неделе с непростым французом Артюром Фисом.

Уимблдон-2024. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2024. Женщины. Сетка
Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 13:00 МСК
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 13:00 МСК
Артюр Фис
34
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
44
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 14:30 МСК
Ян-Леннард Штруфф
41
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Остановлен
1 : 2
1 2 3 4 5
             
1 		3 6 1
6 		6 4 1
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 17:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 18:30 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Возняцки
91
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Уимблдон (м). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Алексей Попырин
47
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

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Опрос: как сыграет Сафиуллин? Прогноз погоды на субботу Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Опрос: как сыграет Сафиуллин?

Предлагаем вам пройти опрос на злобу сегодняшнего дня.

12:24 Даниил Сальников

Прогноз погоды на субботу

Накануне дождь существенно испортил программу дня на Уимблдоне. Сегодня синоптики тоже обещают плохую погоду. Надеемся, что наши всё-таки смогут сегодня сыграть свои матчи.

12:05 Даниил Сальников

Расписание субботы

Расписание дня сегодня очень насыщенное. Сыграют среди прочих и россияне. Все подробности в нашем расписании.

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