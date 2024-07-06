Скандал на Уимблдоне! Медведев стал жертвой непогоды и непонятного расписания

Начало шестого дня третьего в сезоне турнира «Большого шлема» вновь откладывается из-за непогоды. 26-летний россиянин Роман Сафиуллин должен был начать свой матч третьего круга с французом Артюром Фисом ещё в 13:00 мск, но из-за проливных дождей старт поединка был отложен как минимум на два часа. В аналогичной ситуации оказались и две россиянки – Анна Калинская и Людмила Самсонова – которые в это же время должны были начать своё дерби на одном из внешних кортов Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Но ещё сильнее от превратностей судьбы пострадал лучший теннисист России Даниил Медведев. Первая ракетка нашей страны свой матч третьего круга ещё накануне должен был сыграть с немцем Ян-Леннардом Штруффом. После часа игры всё складывалось просто прекрасно: Даниил уверенно забрал две партии, и на горизонте уже маячило успешное завершение матча. Но произошедший спад в конце третьего сета обернулся для россиянина большими проблемами. Даниил потерял партию, а через несколько минут вновь пролившийся дождь поставил крест на надеждах россиянина доиграть матч в пятницу.

Доигровка встречи между россиянином и немцем была перенесена на субботу, причём организаторы турнира отправили Даниила на второй корт, да ещё и назначили его матч вторым запуском. Таким образом, Медведев сначала должен дождаться завершения дождя, затем – окончания встречи между местной теннисисткой Хэрриет Дарт и представительницей Китая Синьюй Ван, и только затем он получит право выйти на второй корт, чтобы доиграть встречу со Штруффом.

Всё это происходит в тот момент, когда следующий соперник пары Медведев/Штруфф болгарский теннисист Григор Димитров наслаждается выходным и ждёт, когда россиянин или немец прорвутся через дождевые преграды. В случае успешного завершения встречи со Штруффом россиянину придётся вернуться на корты Уимблдона уже в воскресенье, чтобы провести поединок с Димитровым. Таким образом, Даниилу придётся играть три дня подряд, что ставит его в заведомо неравные условия в сравнении с болгарином. Если бы в такой ситуации оказался один Даниил, то можно было бы всё списать на невезение. Но ведущий португальский теннисный обозреватель Гаспар Рибейро Ланка обратил внимание на общую тенденцию в верхней половине мужской сетки.

«Шокирующая ситуация в мужской сетке Уимблдона. Четыре игрока ещё в пятницу забронировали себе место в четвёртом круге, в то время как все остальных матчи их следующих соперников были приостановлены из-за дождя. Прогноз погоды был очевиден, расписание игрового дня надо было строить иначе, чтобы избежать несправедливости», — написал Рибейро Ланка.

Фрагмент сетки мужского одиночного разряда Фото: Уимблдон

И с португальским журналистом сложно не согласиться. Расписание пятницы было составлено таким образом, что Карлос Алькарас, Янник Синнер и Григор Димитров гарантированно завершили бы свои встречи вовремя, так как каждый из них проводил матч третьего круга на кортах, оборудованных крышей. Американец Томми Пол играл свой матч стартовым запуском на том же корте, что и Медведев, и успел проскочить между первым и вторым дождём, а вот Даниилу сильно не повезло.

Расписание можно было сделать таким образом, чтобы соперники по четвёртому кругу были в одинаковых условиях – и оба матча проводили бы под крышей либо оба на внешних кортах. Но устроители Уимблдона, очевидно, выбрали для себя более приоритетных игроков, защитив их от дождя. К появлению на центральных кортах Алькараса и Синнера никаких претензий нет – действующий чемпион Уимблдона и первая ракетка мира и должны играть в таких условиях.

Но к ситуации с Медведевым есть очевидные вопросы: пятого сеяного Уимблдона-2024 и действующего полуфиналиста английского мэйджора организаторы турнира отправили играть на второй корт, тогда как Димитров был поставлен под крышу в привилегированное положение, хотя за последние 10 лет болгарин в столице Англии не пробивался даже в четвертьфинал.

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Интересна и ещё одна история: в пятницу на центральном корте сыграли всего три матча. 22-летний Синнер выступил потрясающим образом и за полтора часа закрыл серба Миомира Кецмановича. Последнее очко в матче было разыграно в 21:11 по местному времени. По условиям Уимблдона, играть можно до наступления комендантского часа, который пробивает в 23:00.

Закладываем время на соблюдение всех церемоний, включая вызов игроков, подготовку корта и проведение разминки, и имеем почти 60 минут на теннис. Для травяного покрытия это уйма времени, за которую можно сыграть даже два сета. Но тогда возросла бы нагрузка на траву, а она для организаторов Уимблдона важнее людей, которые на ней играют. На Центральный корт никого больше не пустили, трава отдохнула, а люди – нет. И теперь Даниилу нужно выдерживать трёхдневный марафон, чтобы пробиваться в четвертьфинал «Шлема».

Даниил Медведев Фото: Mike Hewitt/Getty Image

Примечательно, что с непогодой и неудобным расписанием россиянину на Уимблдоне традиционно не везёт. Три года назад к тому моменту уже двукратного финалиста ТБШ и победителя Итогового турнира ATP – 2020 также поставили играть на злосчастный второй корт. Дождь не позволил Даниилу вовремя завершить матч с поляком Хубертом Хуркачем, а в доигровке на следующий день россиянин потерпел неудачу.

То поражение от Хуберта лишило Медведева его мечты – в четвертьфинале он должен был сыграть со швейцарцем Роджером Федерером. Даниил мечтал об этой встрече, потому что надеялся на победу, ведь всех остальных участников знаменитой «Биг 3» в теннисе он ранее обыгрывал. Но встреча с Федерером сорвалась, а нового шанса сыграть со швейцарцем россиянину уже не представилось.