Калинская впервые вышла во вторую неделю Уимблдона. Анна попала на чемпионку ТБШ

В субботу, 6 июля, на Уимблдоне проходили встречи третьего круга. Из-за дождя матчи начались с двухчасовым опозданием. В женской сетке состоялось российское дерби с участием Анны Калинской (17) и Людмилы Самсоновой (15). Калинская в первых двух кругах прошла Панну Удварди и Мари Боузкову, не потеряв ни сета, а Самсонова сначала в трёх партиях обыграла Ребеку Масарову, а затем одолела Элину Аванесян — 6:3, 6:3.

В 2021 году Самсонова легко обыграла Калинскую на «челленджере» в Курмайёре — 6:1, 6:2. Сегодня Анна взяла реванш у Людмилы. Как и в матче Сафиуллина, начавшемся в то же время, в первом сете дождь отнял у игроков и зрителей около часа. Различие состояло в том, что Калинская начала партию с брейка, а потом теннисистки не давали друг другу шансов в своих геймах. И, конечно, на матче Анны вновь присутствовал Янник Синнер.

Янник Синнер на матче Анны Калинской на Уимблдоне-2024 Фото: Кадр из трансляции

Казалось, Калинская заберёт первый сет, тем более что в девятом гейме у неё был сетбол на приёме. Однако в том розыгрыше она допустила неточность, а в 10-м гейме Самсонова не позволила соотечественнице подать на партию — 5:5. Затем соперницы выиграли по гейму на подаче, а на тай-брейке Анна заработала четверной сетбол (6:2) и с третьей попытки использовала его — 7:6 (7:4) за 1 час 2 минуты чистого времени. Людмила, семь раз подавшая навылет, всю партию действовала первым номером, но ошибки обусловили неудачный для неё результат. По виннерсам-то Самсонова опередила соперницу (16 против пяти), а вот невынужденных у неё оказалось больше (18 против 12).

Анна Калинская в матче с Людмилой Самсоновой на Уимблдоне-2024 Фото: Francois Nel/Getty Images

Начало второго сета полностью осталось за Калинской. В первых трёх геймах она проиграла только одно очко и повела 3:0 с брейком. У Самсоновой уже не было шансов перевернуть ход матча. За всю партию Людмила на приёме выиграла только два очка. Анна, трижды под ноль бравшая свою подачу, в восьмом гейме ещё и приняла на матч — 7:6 (7:4), 6:2 за 1 час 38 минут чистого времени. В этом сете Самсонова допустила 11 невынужденных ошибок, а Калинская — всего две.

Калинская стала единственной россиянкой, вышедшей в 1/8 финала Уимблдона-2024. Она впервые пробилась в топ-16 на лондонском мэйджоре. Напомним, лучший результат Анны на ТБШ — четвертьфинал Australian Open — 2024. Теперь Калинская сыграет либо с чемпионкой Уимблдона 2022 года Еленой Рыбакиной (4), либо с победительницей Australian Open — 2018 Каролиной Возняцки (WC).

Уимблдон-2024 закончится 14 июля. За всеми событиями турнира в Лондоне следите на «Чемпионате».