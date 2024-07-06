1-я ракетка сенсационно уступила на Уимблдоне уроженке Москвы из Казахстана. Не Рыбакиной!

В субботу, 6 июля, на Уимблдоне проходили встречи третьего круга в мужской и в женской сетках. Из-за дождя матчи начались с двухчасовым опозданием. У мужчин на корт вышел прошлогодний четвертьфиналист турнира Роман Сафиуллин, занимающий 44-е место в рейтинге ATP. Россиянину противостоял 20-летний французский теннисист Артюр Фис, 34-я ракетка мира.

На пути к очной встрече Фис затратил чуть меньше сил. В первом круге он в четырёх сетах обыграл Доминика Штрикера, а в 1/32 финала Хуберт Хуркач, соперник Артура, не смог закончить матч из-за травмы. Сафиуллин же в первом круге одержал сверхволевую победу над 26-м сеяным Франсиско Серундоло, а затем в четырёх партиях прошёл Томаша Махача.

Ранее Фис дважды обыгрывал Сафиуллина: на «челленджере» в Лилле в 2022 году и в Марселе в 2023-м. В этот раз вновь выиграл Артюр. Стартовый сет из-за дождя оказался разбит на две части — вынужденная пауза составила около часа. Французский теннисист первым вышел на брейк-пойнты — случилось это в шестом гейме, — однако россиянин их отыграл, после чего Уимблдон накрыли осадки.

Дождь на Уимблдоне Фото: Francois Nel/Getty Images

Во второй половине партии лучше играл Сафиуллин. В девятом гейме Роман взял чужую подачу с третьего брейк-пойнта, после чего под ноль подал на сет — 6:4 за 46 минут чистого времени.

Во втором сете Фис, прибавивший в активности, быстро повёл 2:0. Сафиуллин дважды упорно поборолся на приёме, в третьем гейме, и в седьмом, но упустил все три брейк-пойнта. В восьмом гейме россиянин не дал оппоненту использовать сетбол на приёме, однако следом Артюр подал на партию — 6:3 за 40 минут.

Роман Сафиуллин в матче с Артюром Фисом на Уимблдоне-2024 Фото: Francois Nel/Getty Images

Третий сет Сафиуллин забрал за явным преимуществом. Роман допустил лишь три невынужденные ошибки, а его соперник — в три раза больше. Ни о каких брейк-пойнтах речи не шло, и россиянин оформил убедительную победу в этой партии — 6:1 за 33 минуты. Единственный гейм он проиграл при счёте 5:0.

В четвёртой партии игроки поначалу шли даже без брейк-пойнтов. В восьмом гейме ошибки Сафиуллина позволили Фису сделать брейк — 5:3. Француз подавал на партию и даже имел сетбол, но упустил его. К сожалению, в 10-м гейме россиянин ещё раз проиграл подачу. Артюр, не изменявший своей атакующей манере, реализовал второй сетбол на приёме и перевёл матч в решающий сет — 6:4 за 46 минут.

В нём Сафиуллин уступал 0:3, проиграв подачу во втором гейме. После этого опять пошёл дождь, и возникла надежда: может, пауза позволит Роману перезагрузиться? К сожалению, не получилось. В оставшихся геймах соперники спокойно брали каждый свою подачу, и Фис одержал волевую победу — 4:6, 6:3, 1:6, 6:4, 6:3. Чистое время матча составило 3 часа 22 минуты, а «грязное», то есть с учётом пауз, — пять часов.

Таким образом, Сафиуллин защитил не все очки за прошлогодний четвертьфинал Уимблдона. Из-за этого он потеряет более 20 мест в рейтинге ATP и выпадет из топ-60. А Фис в 1/8 финала сыграет с Алексом де Минором, девятым номером посева. Австралиец в третьем раунде не играл, так как Люка Пуй ещё до матча снялся из-за повреждения мышц пресса.

А в женской сетке состоялась крупная сенсация: пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Ига Свёнтек проиграла уроженке Москвы, выступающей за Казахстан. Нет, не Елене Рыбакиной, а 35-й ракетке мира Юлии Путинцевой!

Путинцева здорово играет в этот травяной сезон. В июне она выиграла титул в Бирмингеме, а на Уимблдоне уже выбралась в четвёртый круг. То есть её победная серия составляет уже восемь матчей.

Юлия Путинцева в матче с Игой Свёнтек на Уимблдоне-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В первом сете ничто не предвещало такого развития событий. Свёнтек уверенно подавала, уже во втором гейме вышла на брейк-пойнты, но упустила все четыре шанса взять подачу соперницы. В шестом гейме полька приняла под ноль, а в девятом ушла с трёх брейк-пойнтов и подала на партию, записав себе 19 виннерсов против семи у Путинцевой, — 6:3 за 42 минуты.

Ну а потом всё перевернулось с ног на голову. Во втором сете Юлия сделала брейк в четвёртом гейме — 3:1. В пятом гейме представительница Казахстана отыграла три брейк-пойнта, а затем сделала второй брейк подряд, после чего подала на партию — 6:1 за 36 минут. В этом сете Путинцева допустила лишь одну невынужденную ошибку, а Свёнтек — целых 11.

В решающей партии всё стало ясно довольно быстро. В первых четырёх геймах Путинцева отдала лишь три очка. В восьмом гейме Юлия с третьего матчбола закончила встречу — 3:6, 6:1, 6:2 за 2 часа. Ига играла первым номером (34 виннерса против 19), но невероятно много ошибалась (37 невынужденных против 15).

Несмотря на поражение, Свёнтек, четвертьфиналистка Уимблдона-2023, всё равно останется первой ракеткой мира. Слишком велик её отрыв от соперниц. Путинцева же в 1/8 финала сразится с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года Еленой Остапенко. Юлия уже побила свой лучший результат на Уимблдоне (второй круг). А так она трижды побывала в четвертьфиналах мэйджоров («РГ» 2016 и 2018 годов и US Open — 2020).

Уимблдон-2024 закончится 14 июля. За всеми событиями турнира в Лондоне следите на «Чемпионате».