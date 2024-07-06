Медведев дожал немца в двухдневной битве! Россиянин 3-й раз вышел в 4-й круг на Уимблдоне

В пятницу, 5 июля, на Уимблдоне-2024 стартовали матчи третьего круга в обоих сетках. Свой поединок 1/8 финала на травяном ТБШ проводил и первая ракетка России в мужском одиночном разряде Даниил Медведев. В соперниках у него был представитель Германии Ян-Леннард Штруфф, занимающий 41-е место в рейтинге ATP.

На Уимблдоне Даниил уже одолел Александра Ковачевича (6:3, 6:4. 6:2) и Александра Мюллера (6:7, 7:6, 6:4, 7:5). А вот Ян-Леннард, в свою очередь, переиграл Фабиана Марожана (6:4, 6:7, 6:2, 6:3) и Чжан Чжичжэня (5:7, 6:3, 7:6, 7:6).

Россиянин и немец имеют богатую историю личных встреч: друг с другом Штруфф и Медведев играли шесть раз. Счёт в их противостоянии – 5-1 в пользу Даниила. Единственный раз Ян-Леннард переигрывал отечественного спортсмена в Галле в 2021 году (7:6, 6:3), причём на траве. Однако уже через две недели на старте Уимблдона Медведев взял реванш (6:4, 6:1, 4:6, 7:6).

Стартовую партию очередной очной битвы Даниил начал очень ударно. За 15 минут он уже вёл со счётом 5:0. Правда, чемпион US Open 2021 года не сумел повесить «баранку» оппоненту. Медведев закрыл стартовый сет со счётом 6:1 за 22 минуты. Процент первой подачи россиянина впечатлял: 80%. Отметим, что Даниил наколотил пять эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки!

В новой партии победитель американского мэйджора заработал брейк-пойнты в первом и третьем геймах. Но Медведев не реализовал свои шансы. А вот в седьмом гейме отечественный теннисист всё-таки добился брейка — 4:3. Вдохновлённый успехом, пятая ракетка мира подал под ноль — 5:3. Следом Даниил добился ещё одного брейка — 6:3 за 36 минут.

Даниил Медведев Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В третьем сете игроки долгое время брали свои подачи. Но в седьмом гейме партии Ян-Леннард впервые за матч сделал брейк и повёл в счёте — 4:3. Затем Медведев сразу же сумел добиться обидного брейка — 4:4. Однако представитель Германии забрал ещё одну подачу россиянина — 5:4 и стал подавать на партию. В 10-м гейме чемпион US Open — 2021 упустил два брейк-пойнта и не смог помешать противнику подать на третий сет — 6:4. Отметим, что на последнем решающем мяче Штруфф вышел к сетке, а Даниил сорвал обводящий с форхенда, сопроводив это нецензурным выкриком.

Медведев потерял партию, а через несколько минут вновь пролившийся дождь поставил крест на надеждах отечественного спортсмена доиграть матч в пятницу. Доигровка встречи между россиянином и немцем была перенесена на субботу, причём организаторы турнира отправили Даниила на второй корт, да ещё и назначили его матч вторым запуском. Таким образом, Медведев сначала должен был дождаться завершения дождя, затем – окончания битвы между местной теннисисткой Хэрриет Дарт и представительницей Китая Синьюй Ван, и только затем он получил право выйти на второй корт, чтобы доиграть свой поединок со Штруффом.

Только успел победитель американского «Шлема» в четвёртом сете сыграть три гейма и повести — 6:1, 6:3, 4:6, 3:2, как снова на турнире пошёл дождь. Все матчи на внешних кортах были остановлены. В итоге поединок был возобновлён спустя час. Теннисисты далее уверенно держали свои подачи. Тай-брейк стал логичным исходом партии. В 13-м гейме Даниил уступал с маленьким счётом 1:3, но сумел собраться и взял сразу 6 (!) очков подряд, а вместе с ними и оставил встречу за собой. 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (3) — именно с таким счётом россиянин одолел противника. Следующим оппонентом Медведева будет Григор Димитров из Болгарии. Матч пройдёт на корте №1. Стоит отметить, что пятая ракетка мира третий раз в карьере шагнул во вторую неделю на травяном ТБШ.

Уимблдон-2024 завершится 14 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».