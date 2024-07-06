Рыбакина разгромила другую чемпионку ТБШ на Уимблдоне. И далее сразится с Калинской

В третьем круге травяного мэйджора Елена обыграла с «баранкой» Каролину Возняцки всего за 58 минут.

В субботу, 6 июля, на Уимблдоне-2024 завершались матчи третьего круга в обеих сетках. Свой поединок 1/16 финала на травяном ТБШ проводила и первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина. В соперницах у неё была представительница Дании Каролина Возняцки, занимающая 91-е место в рейтинге WTA.

На Уимблдоне Елена уже одолела Елену Габриэлу-Русе (6:3, 6:1) и Лауру Зигемунд (6:3, 3:6, 6:3). Победу над немкой четвёртая ракетка мира прокомментировала так.

«С Лаурой всегда тяжело играть. На наших матчах на корте всегда очень ветрено. Встреча была тяжёлой, очень рада, что смогла победить. Надеюсь, в следующем матче я сыграю более убедительно.

Конечно, звание чемпионки Уимблдона-2022 придаёт мне уверенности, но каждая игра — отдельная история. Всегда тяжело, даже в 2022 году у меня были тяжёлые матчи в сетке», — сказала Рыбакина на пресс-конференции после матча.

А вот Каролина, в свою очередь, переиграла Алисию Паркс (6:2, 6:0) и Лейлу Фернандес (6:3, 2:6, 7:5). В преддверии битвы с Рыбакиной Возняцки призналась, что ей будет нелегко победить эту оппонентку.

«Это будет непросто. Я должна хорошо подавать, хорошо возвращаться, хорошо двигаться, делать всё хорошо, чтобы получить шанс победить её», — сказала датчанка на пресс-конференции.

Возняцки и Рыбакина — единственная пара третьего круга Уимблдона, где обе — чемпионки ТБШ. При этом девушки никогда не играли друг с другом. Лучший результат обеих на «Шлемах» — титул, но Елена победила как раз на Уимблдоне (2022), а вот Каролина выиграла Australian Open (2018), в то время на траве в Лондоне никогда не проходила дальше четвёртого круга.

В стартовой партии дебютного очного противостояния на корте доминировала только победительница Уимблдона-2022. Рыбакина просто разрывала свою соперницу, повесив ей «баранку» за 22 минуты. Статистика сета: 16/8 у Елены по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 1/1 – у Каролины. Добавим, что у спортсменки из Казахстана отлично проходила подача. Процент выигранных очков на первой составлял 83%.

Елена Рыбакина Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Затем поединок был приостановлен из-за того, что на столицу Великобритании снова надвигались тучи. Была велика вероятность того, что на корты Всеанглийского клуб лаун-тенниса и крокета нагрянут дожди. В итоге пауза продолжалась почти 18 минут. Пока крышу на Центральном корте закрывали, траву укрывали брезентом, чтобы она не успела промокнуть. Датчанка за время паузы успела обсудить какие-то тактические моменты со своим отцом и тренером Петром.

После долгого перерыва чемпионки ТБШ всё же вернулись на площадку и даже были вынуждены заново разминаться. Каролине пауза особо не помогла — после вынужденного простоя она сумела взять лишь один гейм. Рыбакина переиграла Возняцки со счётом 6:0, 6:1 за 58 минут. Следующей оппоненткой Елены в Лондоне станет россиянка Анна Калинская.

Уимблдон-2024 завершится 14 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».