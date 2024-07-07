Да и отдыхал россиянин перед поединком меньше болгарина. Справится ли чемпион US Open с этим вызовом?

Медведев сразится с Димитровым за 1/4 финала Уимблдона. На траве Даниил его не обыгрывал

Уимблдон немыслим без дождей, и 2024-й не стал исключением. Одним теннисистам он помогает перезагрузиться после паузы, других, напротив, сбивает. А ещё осадки приводят к тому, что матчи растягиваются на неопределённое количество времени.

В четвёртый круг Уимблдона вышел лишь один российский теннисист. И в этот раз дождевая лотерея сложилась не в его пользу. Даниил Медведев завершил матч третьего раунда вечером в субботу, 6 июля. Матч Медведева с немцем Ян-Леннардом Штруффом пришлось доигрывать на следующий день после начала поединка. А Григор Димитров, сегодняшний соперник Даниила, отстрелялся ещё в пятницу, 5 июля. Излишне говорить, кто подготовился к матчу в соответствии с планом, а кому на ходу пришлось корректировать расписание всех необходимых процедур.

Димитров, в принципе, довольно удобный соперник для Медведева. В личных встречах россиянин впереди: 7-3. Но, как говорится, есть нюанс: почти все эти игры проходили на харде, любимом покрытии россиянина. А первый и до сего дня единственный предыдущий очный матч на траве выиграл болгарин, одержавший победу со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Григор Димитров и Даниил Медведев на турнире ATP-500 в Лондоне в 2017 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Он хорошо играет, у нас с ним в последнее время были большие матчи. По ощущениям, мы довольно часто играем, по два-три раза в год. С ним всегда интересные матчи, интересные розыгрыши. На траве мы играли один раз, это была наша первая встреча, и она была отличной. Надеюсь, я покажу свой лучший теннис. Постараюсь победить», — сказал Медведев на пресс-конференции после матча со Штруффом в третьем круге Уимблдона.

В 2023 году соперники встретились трижды. В полуфинале Роттердама Медведев разгромил Димитрова со счётом 6:1, 6:2. Тогда Даниил пребывал в такой форме, что мог обыграть чуть ли не любого теннисиста. В Вене — это уже вторая половина сезона — россиянин одержал волевую победу, выиграв встречу со счётом 3:6, 6:2, 6:4. А вот на «Мастерсе» в Париже потерпел поражение. И устроил небольшой скандал, подробнее о котором читайте в отдельном материале.

Та встреча, закончившаяся со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2) в пользу Григора, впечатлила теннисный мир. Так, трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей написал в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter): «Матч Медведева и Димитрова — один из лучших в туре для меня. Великолепный контраст ударов, стилей и персоналий. Два отличных спортсмена, которые прекрасно двигаются».

А финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков отметил высочайший уровень игры Димитрова. «Думаю, почему Димитров находится не в топ-10. Он сейчас просто нереально крут, какой-то космический уровень», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Григор Димитров в матче с Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Париже в 2023 году Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

И это не преувеличение. Сейчас болгарин находится как раз в первой десятке. На том «Мастерсе» Григор дошёл до финала, где уступил Новаку Джоковичу. После этого у Димитрова были ещё три титульных матча, и Брисбен он выиграл, победив Хольгера Руне, а Марсель и «Мастерс» в Майами проиграл, уступив Уго Умберу и Яннику Синнеру соответственно.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, проходящем перед Майами, Медведев обыграл Димитрова: 6:4, 6:4. В истории их противостояния прослеживается любопытная закономерность: сперва побеждает Григор, а потом три матча выигрывает Даниил. И так далее. Если эта тенденция не сломается — сегодня победит россиянин. Трава, правда, подходит Медведеву не так хорошо, как хард, — Даниил любит отскок повыше. Однако эксперты оценивают его шансы как 56 против 44. Всё-таки на дворе не 2017 год, когда Димитров выиграл Итоговый и стал третьим в мире.

Матч Даниил Медведев (Россия, 5) — Григор Димитров (Болгария, 10) состоится в воскресенье, 7 июля, и начнётся не ранее 18:30 мск.

Уимблдон-2024 завершится 14 июля. За всеми событиями лондонского мэйджора следите на «Чемпионате».