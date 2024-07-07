Медведев сражается за 1/4 финала Уимблдона-2024! Также играют Алькарас и Синнер. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В воскресенье, 7 июля, начнётся четвёртый круг в одиночных разрядах. Будет сыграно восемь матчей – по четыре у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней половине. Последний россиянин в мужской сетке Даниил Медведев (пятый номер посева) после двухдневного матча с немцем Ян-Леннардом Штруффом сразится с болгарином Григором Димитровым (10). Карлос Алькарас (3) померится силами с Уго Умбером (16), а Янник Синнер (1) – с Беном Шелтоном (14). Следите за всеми событиями в нашем лайве дня.
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Дождь на Уимблдоне
Игровой день на Уимблдоне должен был уже начаться, но снова теннисистам мешает пресловутая английская погода. Матчи на внешних кортах не начинаются из-за осадков, а на двух центральных аренах с крышами поединки запланированы только на 15:00 и 15:30 мск. Ждём новой информации.
Важной отметки накануне достиг знаменитый серб Новак Джокович. Он наколотил 1000 эйсов за время своего выступления на Уимблдоне и стал лишь 6-м игроком с момента начала отслеживания этой статистики.
Главным матчем сегодняшнего дня будет встреча Даниила Медведева с болгарином Григором Димитровым, у которых уже богатая история противостояний. Подробнее читайте в нашем превью.
Опрос: как сыграет Медведев?
Предлагаем вам пройти опрос на злобу сегодняшнего дня.
Прогноз погоды на воскресенье
Накануне дождь существенно повлиял на программу дня на Уимблдоне. Сегодня синоптики тоже обещают плохую погоду. Надеемся, что наши всё-таки смогут сегодня сыграть свои матчи.
Расписание воскресенья
Расписание дня сегодня очень насыщенное. Сыграют среди прочих и россияне. Все подробности в нашем расписании.