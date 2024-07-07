На травяном «Шлеме» в воскресенье начнётся 4-й круг. На кортах появится и последний россиянин в мужской сетке. Подробности — в трансляции.

Медведев сражается за 1/4 финала Уимблдона-2024! Также играют Алькарас и Синнер. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В воскресенье, 7 июля, начнётся четвёртый круг в одиночных разрядах. Будет сыграно восемь матчей – по четыре у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней половине. Последний россиянин в мужской сетке Даниил Медведев (пятый номер посева) после двухдневного матча с немцем Ян-Леннардом Штруффом сразится с болгарином Григором Димитровым (10). Карлос Алькарас (3) померится силами с Уго Умбером (16), а Янник Синнер (1) – с Беном Шелтоном (14). Следите за всеми событиями в нашем лайве дня.

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