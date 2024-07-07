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Медведев, Алькарас, Синнер, Димитров: онлайн-трансляция Уимблдона-2024, где смотреть, расписание, сетки

Медведев сражается за 1/4 финала Уимблдона-2024! Также играют Алькарас и Синнер. LIVE!
Даниил Сальников
Уимблдон-2024. LIVE!
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На травяном «Шлеме» в воскресенье начнётся 4-й круг. На кортах появится и последний россиянин в мужской сетке. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В воскресенье, 7 июля, начнётся четвёртый круг в одиночных разрядах. Будет сыграно восемь матчей – по четыре у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней половине. Последний россиянин в мужской сетке Даниил Медведев (пятый номер посева) после двухдневного матча с немцем Ян-Леннардом Штруффом сразится с болгарином Григором Димитровым (10). Карлос Алькарас (3) померится силами с Уго Умбером (16), а Янник Синнер (1) – с Беном Шелтоном (14). Следите за всеми событиями в нашем лайве дня.

Уимблдон-2024. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2024. Женщины. Сетка
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Уго Умбер
16
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Бен Шелтон
14
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

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Дождь на Уимблдоне Опрос: как сыграет Медведев? Прогноз погоды на воскресенье Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Дождь на Уимблдоне

Игровой день на Уимблдоне должен был уже начаться, но снова теннисистам мешает пресловутая английская погода. Матчи на внешних кортах не начинаются из-за осадков, а на двух центральных аренах с крышами поединки запланированы только на 15:00 и 15:30 мск. Ждём новой информации.

12:57 Даниил Сальников

Важной отметки накануне достиг знаменитый серб Новак Джокович. Он наколотил 1000 эйсов за время своего выступления на Уимблдоне и стал лишь 6-м игроком с момента начала отслеживания этой статистики.

12:54 Даниил Сальников

О том, как проходил прошлый игровой день на Уимблдоне, читайте в нашем вчерашнем лайве.

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12:46 Даниил Сальников

Главным матчем сегодняшнего дня будет встреча Даниила Медведева с болгарином Григором Димитровым, у которых уже богатая история противостояний. Подробнее читайте в нашем превью.

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12:36 Даниил Сальников

Опрос: как сыграет Медведев?

Предлагаем вам пройти опрос на злобу сегодняшнего дня.

12:14 Даниил Сальников

Прогноз погоды на воскресенье

Накануне дождь существенно повлиял на программу дня на Уимблдоне. Сегодня синоптики тоже обещают плохую погоду. Надеемся, что наши всё-таки смогут сегодня сыграть свои матчи.

12:09 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Расписание дня сегодня очень насыщенное. Сыграют среди прочих и россияне. Все подробности в нашем расписании.

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