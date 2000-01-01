Гвардиола и Федерер. Знаменитости на Уимблдоне
Уимблдон продолжает радовать не только крутыми матчами, но и количеством знаменитостей на трибунах. На этот раз турнир «Большого шлема» пришли посмотреть звёзды спорта и кино!
Дастин Хоффман
Актёр вместе со своей супругой Лизой наслаждался матчем Карлоса Алькараса и Фрэнсиса Тиафо.
Кончита Мартинес
Победительница Уимблдона-1994 и по совместительству тренер Мирры Андреевой наблюдала за игрой Александра Зверева.
Рой Ходжсон
Экс-тренер сборных Англии и Швейцарии вместе с женой также пришёл на матч Зверева.
Хосеп Гвардиола
Тренер «Манчестер Сити» стал особым гостем на матче Александра Зверева.
Роджер Федерер
20-кратный победитель ТБШ вместе с родителями пришёл на игру Бена Шелтона и Дениса Шаповалова.
Дэн Рейнольдс и Уэйн Сермон
Вокалист и гитарист Imagine Dragons решили не упускать шанс посмотреть Уимблдон.
Джейн Торвилл и Кристофер Дин
Олимпийские чемпионы в танцах на льду 1984 года посетили матч Онс Жабер и Элины Свитолиной.
Адам Пити
Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию тоже наблюдал за игрой Зверева.
Крис Хой
Шестикратный олимпийский чемпион по велоспорту наслаждался игрой Зверева.
Джейсон Кенни
Семикратный олимпийский чемпион по велоспорту тоже пришёл ради матча Зверева.
Гвардиола, Федерер и Imagine Dragons. Знаменитости на Уимблдоне
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