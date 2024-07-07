Джокович толкнул мощнейшую речь на Уимблдоне. Слова Новака вызвали настоящий бум в Сети

Серб Новак Джокович обыграл австралийца Алексея Попырина (4:6, 6:3, 6:4, 7:6) в третьем круге Уимблдона. Во время встречи Новак пребывал в отличном настроении, несмотря на определённые трудности на корте.

Джокович пародировал исполнение пенальти и поздравлял сборную Англии по футболу с победой над Швейцарией в четвертьфинале чемпионата Европы. Новак традиционно много шутил, когда давал интервью на корте. Совсем иная ситуация наблюдалась, когда 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пришёл в зал для пресс-конференций. Новак очень обстоятельно и серьёзно высказался о проблемах современного тенниса, который постепенно заменяется его более простыми аналогами – пиклболом и паделом.

Высказывание Джоковича получилось достаточно длинным. Вот что сказал серб.

«Если мы ничего не сделаем с этим на глобальном уровне, они превратят все теннисные клубы в падел-теннисные или пиклбольные. В нашем виде спорта нужны инновации. Мы должны понять, как привлечь молодую аудиторию не только на турниры «Большого шлема». С одной стороны, теннис находится в хорошем состоянии, но в то же время, если посмотреть на Формулу-1, на то, что они сделали с точки зрения маркетинга, роста спорта, интереса к гонкам по всему миру… Я думаю, что нам нужно лучше работать в ATP и WTA турах.

Турниры «Большого шлема» всегда будут успешными. Но я думаю, что наши туры должны быть лучше. Нам повезло, что мы являемся очень историческим и глобальным видом спорта. Однако одно из исследований, проведённых PTPA (профсоюз игроков, основанный Джоковичем. – Прим. «Чемпионата») три или четыре года назад, показало, что теннис является третьим или четвёртым по популярности видом спорта в мире наряду с крикетом. На первом месте футбол или соккер, как его называют в США. Второй — баскетбол. Затем идут теннис и крикет. Но теннис — номер 9 или 10 в списке всех видов спорта с точки зрения использования его популярности, коммерциализации или извлечения выгоды из этого. Я думаю, что есть огромное пространство для роста. Мы довольно раздроблены как вид спорта. Есть много вещей, на которые мы можем коллективно обратить внимание и попытаться улучшить. Нам нужно увеличить количество игроков, которые живут этим видом спорта.

Очень редко я вижу в СМИ, как вы, ребята, пишете о том, что у нас на планете всего 350-400 игроков у мужчин и женщин в одиночных, парных и других разрядах, которые по-настоящему живут этим видом спорта. Это меня глубоко беспокоит. Да, мы много говорим о победителях турниров «Большого шлема». В центре внимания всегда главный приз, но как насчёт базового уровня? Мы всё ещё делаем очень плохую работу, очень плохую. Теннис — это глобальный вид спорта, его любят миллионы детей, которые берут в руки ракетку и хотят играть, но мы не делаем его доступным. Особенно в таких странах, как моя родная Сербия, где нет сильной федерации, большой истории или турниров с крупными бюджетами, там не проводят «Шлемы». Думаю, что все вместе мы должны объединиться или создать новый фундамент, краеугольный камень того, что на самом деле представляет собой теннис на базовом уровне.

Я говорю про клубы. Сейчас у нас есть падел, который растёт и развивается. Люди как бы развлекаются и говорят: «Да, но теннис есть теннис. Теннис — король или королева всех видов спорта с ракетками». Это правда. Но на клубном уровне теннис находится под угрозой. Если мы ничего не сделаем с этим, глобально или коллективно, падел или пиклбол, который развивается в США, превратят все теннисные клубы в падел-теннисные и пиклбольные. Потому что это более бюджетно. Допустим, у вас есть один теннисный корт. При этом вы можете построить три корта для падела на одной такой площадке. Просто посчитайте. Владельцу клуба гораздо выгоднее делать такие площадки. Вот некоторые из вещей, которыми я хотел поделиться. По большому счёту нам нужно решить все эти проблемы и вопросы. Потому что они существуют уже некоторое время. Я не думаю, что мы занимались этим должным образом», — заявил Джокович.

Новак Джокович Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Новак поднял достаточно важную проблему. Падел и пиклбол действительно набирают популярность по всему миру. Эти виды спорта пока не глобально, но всё-таки отнимают внимание к большому теннису. Многие звёзды на выставочных турнирах всё чаще предпочитают играть именно в падел или пиклбол, а не в традиционный теннис. Пиклбол вообще выходит на профессиональный уровень в США. В профессиональные лиги по этому виду спорта переходят некоторые очень именитые теннисисты. Самые свежие примеры — входившие в топ-10 рейтингов ATP и WTA Джек Сок и Эжени Бушар.

Как сказал Джокович, одно из главных преимуществ падела и пиклбола – доступность. Много денег для занятий этими вида спорта не потребуется. Они играются на небольших кортах простыми ракетками, которые может позволить себе практически любой желающий. Игра в падел или пиклбол не требует высоких затрат энергии и серьёзной физической подготовки, но при этом выглядит достаточно динамично.

Всё ещё трудно поверить, что падел или пиклбол на глобальном уровне станут популярнее тенниса. Но на низовом и среднем уровне некоторое замещение уже происходит. Количество коммерческих турниров по паделу и пиклболу активно растёт, призовые на них очень солидные. Например, в феврале Мария Шарапова и Джон Макинрой сразились с Андре Агасси и Штеффи Граф на соревнованиях по пиклболу во Флориде с призовыми в размере $ 1 млн.

Это сопоставимо с призовым фондом некоторых мелких турниров ATP и WTA с несколькими десятками участников и длительностью в неделю. Шарапова, Макинрой, Агасси, Граф разыграли семизначную сумму всего за пару часов выставочного матча. Их пиклбольные баталии привлекали к себе явно больше внимания, чем любые турниры категории 250 в женском и мужском теннисе.

Тот же пиклбол только начал развиваться. Вполне вероятно, скоро будут проводиться соревнования с участием более чем четырёх легенд и призовыми повыше $ 1 млн. Например, на кортах к тем же Шараповой, Макинрою, Агасси, Граф присоединятся сёстры Винус и Серена Уильямс, Пит Сампрас, Роджер Федерер, Мартина Хингис и другие легенды подобного уровня. Собрать всех вместе будет непросто, но затраты окупятся, поскольку турнир привлечёт к себе множество зрителей.

Джокович – бесспорный авторитет в теннисном мире. Новаку не нравится, что его любимый вид спорта понемногу отодвигают в сторону какие-то «заменители». Для сохранения популярности тенниса на низовом и массовом уровне нужно как минимум увеличить зарплату игрокам с низким рейтингом, чтобы они поменьше смотрели в сторону пиклбола и падела. Джокович и его профсоюз PTPA пытаются это сделать. Пока революционных успехов в этом плане не достигнуто, но возможные крупные инвестиции саудовских шейхов способны изменить ситуацию и улучшить положение большого тенниса на фоне тех же пиклбола и падела.

Уже сам факт высказывания Джоковича о проблеме на Уимблдоне позволяет вывести её на уровень публичного обсуждения. Цитату Новака массово публикуют ведущие спортивные СМИ мира, болельщики активно комментируют в соцсетях. Начата бурная дискуссия, которая может вылиться в какие-то конкретные действия по улучшению статуса тенниса в будущем. Тем более что сам Джокович явно не собирается забывать о поднятой теме.