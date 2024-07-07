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Уимблдон-2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Даниил Медведев прошёл Григора Димитрова, травма

Медведев на отказе Димитрова прошёл в четвертьфинал Уимблдона. И сыграет с Синнером
Александр Насонов
Медведев на отказе прошёл в четвертьфинал
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Даниил во второй раз подряд пробился в восьмёрку лучших на травяном мэйджоре. А Григору желаем здоровья.

В воскресенье, 7 июля, на Уимблдоне начались матчи четвёртого круга, то есть 1/8 финала. У мужчин до этой стадии дошёл только один российский теннисист, а именно чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под пятым номером. Медведев, прошлогодний полуфиналист Уимблдона, вышел на корт с представителем Болгарии Григором Димитровым (10). Подробнее об истории противостояния этих спортсменов читайте в отдельном материале.

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Медведев сразится с Димитровым за 1/4 финала Уимблдона. На траве Даниил его не обыгрывал
Медведев сразится с Димитровым за 1/4 финала Уимблдона. На траве Даниил его не обыгрывал

Здесь напомним только слова Даниила, сказанные после выхода в четвёртый круг. «С ним всегда интересные матчи, интересные розыгрыши. На траве мы играли один раз, это была наша первая встреча, и она была отличной», — вот что сказал он на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала. Медведеву запомнился матч на «пятисотнике» в Лондоне в 2017 году, который Димитров выиграл со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Уимблдон-2024. Мужчины. Турнирная сетка

В первых геймах преимущество было у Димитрова. Болгарин играл точно, а Медведев ошибался. Григор уже во втором гейме сделал брейк на неточностях Даниила, после чего подтвердил его — 3:0. Тут россиянин заиграл активнее и, самое главное, точнее. Он взял свою подачу, затем сделал брейк (Димитров на втором брейк-пойнте откровенно сорвал удар, пробив ободом ракетки, и запустил мяч в небеса), после чего сравнял счёт — 3:3.

Этот шестой гейм сам по себе получился довольно богатым на события. Медведев при 30:30 первой подачей попал в судью на линии. А в розыгрыше Димитров поскользнулся и упал. В этом эпизоде Григор потянул пах. В седьмом гейме он проиграл свою подачу, запросил медицинский перерыв и, прихрамывая, ушёл в подтрибунные помещения.

Григор Димитров травмирован на Уимблдоне-2024 в матче с Даниилом Медведевым

Григор Димитров травмирован на Уимблдоне-2024 в матче с Даниилом Медведевым

Фото: Кадр из трансляции

Димитров вернулся, но, увы, ненадолго. Продолжать борьбу он уже не мог. Восьмой гейм Медведев взял под ноль, а в девятом Григор решил сняться, чтобы не усугубить травму. Официальный счёт матча, продолжавшегося всего 35 минут, — 5:3 (отказ) в пользу Даниила.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
3
5
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Вот так Медведев во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона. Год назад он остановился в полуфинале. В четвертьфинале Даниил сразится с чемпионом Australian Open 2024 года первой ракеткой мира Янником Синнером, который в трёх сетах расправился с американцем Беном Шелтоном (14) — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 17:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 11
2 		4 6 9
             
Бен Шелтон
14
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Уимблдон-2024 завершится 14 июля. За всеми событиями травяного турнира «Большого шлема» следите на «Чемпионате».

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