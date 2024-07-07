Медведев на отказе Димитрова прошёл в четвертьфинал Уимблдона. И сыграет с Синнером

Даниил во второй раз подряд пробился в восьмёрку лучших на травяном мэйджоре. А Григору желаем здоровья.

В воскресенье, 7 июля, на Уимблдоне начались матчи четвёртого круга, то есть 1/8 финала. У мужчин до этой стадии дошёл только один российский теннисист, а именно чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под пятым номером. Медведев, прошлогодний полуфиналист Уимблдона, вышел на корт с представителем Болгарии Григором Димитровым (10). Подробнее об истории противостояния этих спортсменов читайте в отдельном материале.

Здесь напомним только слова Даниила, сказанные после выхода в четвёртый круг. «С ним всегда интересные матчи, интересные розыгрыши. На траве мы играли один раз, это была наша первая встреча, и она была отличной», — вот что сказал он на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала. Медведеву запомнился матч на «пятисотнике» в Лондоне в 2017 году, который Димитров выиграл со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

В первых геймах преимущество было у Димитрова. Болгарин играл точно, а Медведев ошибался. Григор уже во втором гейме сделал брейк на неточностях Даниила, после чего подтвердил его — 3:0. Тут россиянин заиграл активнее и, самое главное, точнее. Он взял свою подачу, затем сделал брейк (Димитров на втором брейк-пойнте откровенно сорвал удар, пробив ободом ракетки, и запустил мяч в небеса), после чего сравнял счёт — 3:3.

Этот шестой гейм сам по себе получился довольно богатым на события. Медведев при 30:30 первой подачей попал в судью на линии. А в розыгрыше Димитров поскользнулся и упал. В этом эпизоде Григор потянул пах. В седьмом гейме он проиграл свою подачу, запросил медицинский перерыв и, прихрамывая, ушёл в подтрибунные помещения.

Григор Димитров травмирован на Уимблдоне-2024 в матче с Даниилом Медведевым Фото: Кадр из трансляции

Димитров вернулся, но, увы, ненадолго. Продолжать борьбу он уже не мог. Восьмой гейм Медведев взял под ноль, а в девятом Григор решил сняться, чтобы не усугубить травму. Официальный счёт матча, продолжавшегося всего 35 минут, — 5:3 (отказ) в пользу Даниила.

Вот так Медведев во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона. Год назад он остановился в полуфинале. В четвертьфинале Даниил сразится с чемпионом Australian Open 2024 года первой ракеткой мира Янником Синнером, который в трёх сетах расправился с американцем Беном Шелтоном (14) — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).

Уимблдон-2024 завершится 14 июля. За всеми событиями травяного турнира «Большого шлема» следите на «Чемпионате».