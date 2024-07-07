«Всегда тяжёлые матчи». Калинская и Рыбакина разыграют путёвку в четвертьфинал Уимблдона

Уроженки Москвы прошли разные пути, и теперь поспорят в четвёртом круге в Лондоне. Анна уже дважды переигрывала Елену.

На Уимблдоне стартует вторая неделя, а значит, начинается всё самое интересное. Грядущие матчи четвёртого круга в женской сетке точно подарят много ярких эпизодов. И одной из интригующих встреч станет противостояние Елены Рыбакиной (четвёртой ракетки мира) и Анны Калинской (18).

Для девушек встреча на Уимблдоне станет пятой, сейчас счёт их личных встреч 2-2. Первый матч Анны и Елены состоялся ещё в 2019 году, в финале турнира ITF в Плейфорде. Тогда в борьбе за титул сильнее оказалась Калинская (6:4, 6:4).

Трижды теннисистки встречались в сезоне-2023. Сначала в Майами Рыбакина одержала волевую победу (7:5, 4:6, 6:3), затем Калинская в Мадриде вытащила трёхсетовик с похожим счётом (7:5, 4:6, 6:2), а следом Елена в Риме прошла дальше на отказе Анны (4:3). Тогда россиянка признавалась, что их матчи с представительницей Казахстана всегда оказываются непростыми.

«Елена — очень сильный игрок. Начиная с юниоров, мы всегда играли сложные матчи. Я рада, что мы можем показывать хороший уровень тенниса. На самом деле, я рада за нас обеих», — передаёт слова Калинской телеграм-канал «Элита большого тенниса».

Рыбакиной 25 лет, Калинская на полгода её старше. Теннисистки вместе росли, тренировались в родном городе – Москве – и заходили в про-тур. Поэтому они хорошо знают друг друга как на корте, так и за его пределами.

Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Рыбакина в женский топ ворвалась значительно раньше, Калинская же только находится на пути к этому. Елена, родившаяся и выросшая в Москве, в 2018 году сменила спортивное гражданство на казахстанское, после чего стала набирать обороты на уровне WTA. В сезоне-2019 она дебютировала в топ-100, выиграла первый турнир (серии-250 в Бухаресте) и громко заявила о себе среди лучших теннисисток мира. К текущему моменту Рыбакина прочно закрепилась в первой пятёрке, завоевала восемь трофеев, одним из которых стал «Большой шлем» (Уимблдон-2022).

Калинская же только в последний год прорывается в топ WTA-тура. На про-уровне россиянка играет с сезона-2015. Дебютировать в первой сотне она смогла в 2022 году, а пробраться выше, к тридцатке лучших, ей удалось лишь в этом сезоне.

Ещё в прошлом году Анна была готова улучшать собственные результаты. Она дошла до четвертьфинала в Чарльстоне, добралась до третьего круга на «тысячниках» в Мадриде и Риме, но вынужденно взяла паузу из-за травмы подколенного сухожилия.

В начале сезона-2024 Калинская совершила прорыв: впервые вышла в финал турнира WTA, добилась выхода в четвертьфинал Australian Open и теперь готовится побороться за эту же стадию на Уимблдоне.

Рыбакина на Уимблдоне уже поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Калинской.

«Она очень хороший игрок, в этом году она хорошо играет. Сильный соперник. Мы пару раз играли, с ней всегда тяжёлые матчи. Думаю, она сейчас очень уверена», — сказала представительница Казахстана на пресс-конференции.

Анна Калинская Фото: Inaki Esnaola/Getty Images

Несмотря на то что Анна и Елена прошли разные пути к грядущей встрече, сейчас их силы примерно равны. Да, у Рыбакиной больше опыта, стабильности, да и в рейтинге она стоит заметно выше, но Калинская находится на взлёте, и те результаты, которых она добилась за последний год, это ещё не предел. Да, представительница Казахстана чаще подаёт навылет и реже допускает двойные ошибки (267 – 91 у Елены и 56 – 104 у Анны), но россиянка умеет в розыгрышах действовать точно, оказывать давление и гонять соперниц из угла в угол.

Так что предстоящая встреча Рыбакиной и Калинской точно несёт с собой много интересных розыгрышей и интригующих результатов. Матч Елены и Анны запланирован на понедельник, 8 июля. Начало — в 15:30 по московскому времени.

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