«Обычно против первых ракеток я играю лучше». Медведев — перед четвертьфиналом Уимблдона

Даниил Медведев после третьего раунда Уимблдона – 2024, который из-за дождей растянулся на два дня, четвёртый круг прошёл быстро. Правда, полноценного матча не сыграл, так как его соперник Григор Димитров снялся из-за травмы в концовке первого сета при счёте 5:3 в пользу россиянина. В четвертьфинале Медведев встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером, которому проиграл последние пять матчей. Новой главе противостояния с итальянцем была посвящена большая часть послематчевой пресс-конференции россиянина.

«По статистике я обычно лучше играю против первых ракеток, чем против других»

— Понятно, что вы не хотели, чтобы матч сложился именно так. Но вы бы что предпочли – получить больше времени на отдых или наоборот, чтобы побольше быть на корте?

— Тяжело сказать. Во-первых, я бы предпочёл, чтобы никто не получал травм. Ни я, ни мой соперник, никто. Было бы хорошо, если бы жизнь была без травм, но это спорт. А так, в зависимости от того, каким бы был матч. Если бы я проиграл, предпочёл бы, как сейчас, а если бы выиграл 7-6 в пятом сете, не уверен, что это было бы хорошо перед следующим матчем. Но опять же, что есть, то есть. Завтра, значит, побольше потренируюсь, потому что сегодня перед матчем из-за дождя не получилось размяться. Так что завтра побольше потренируемся, чтобы быть готовым к следующему матчу.

— Янник ожидает, что вы что-то придумаете, потому что в Пекине он прервал вашу победную серию против него. Понятно, что вы не скажете, что именно придумаете, но вы уже разговаривали с Жилем о том, как прервать свою серию в матчах против Янника?

— Ещё не разговаривали, но мы с Янником тренировались перед турниром, это был отличный тренировочный сет. Да, я проиграл пять раз подряд, но, если не ошибаюсь, четыре из этих матча были очень равными. Не повезло мне или нет, даже в Пекине было два тай-брейка, в Вене был сумасшедший матч, в Турине тоже довольно равный матч, хотя по ощущениям, он его выиграл легче, чем другие. На Australian Open тоже был равный матч, а в Майами он легко выиграл. Ощущение, что я не так уж и отстаю, но он молодец, выиграл пять раз подряд. Мы впервые сыграем на траве, я точно что-то придумаю. Надеюсь, буду хорошо играть, подача тоже важна. Что бы ты ни придумал, чем больше сделаешь эйсов, тем лучше себя чувствуешь. Посмотрим, что я могу сделать, чтобы хорошо играть, чтобы удивить его, поставить в затруднительное положение. Он, естественно, будет делать то же самое. Надеюсь, будет хороший матч. Я буду стараться изо всех сил победить.

— Насколько изменился Янник с начала вашего противостояния?

— Он лучше играет, меньше ошибается. Когда он только появился в туре, все не то что были шокированы, но впечатлены, какой сильный у него удар. Он быстро бегал и наносил сильные удары с любой позиции на корте. Но много не попадал и поэтому проигрывал некоторые матчи. Как только он стал меньше ошибаться, его стало любому очень тяжело обыграть, не только мне. Поэтому он номер один в мире. Если не ошибаюсь, по статистике я обычно лучше играю против первых ракеток, чем против других игроков. Посмотрим, поможет ли мне это против Янника.

Подача у него тоже стала намного лучше. Маленькие детали очень многое значат в теннисе. Сейчас против него играть тяжелее, чем раньше. Но матчи были равными, у меня были шансы. Постараюсь в этот раз лучше их использовать.

Материалы по теме Синнер высказался о предстоящей встрече с Медведевым в четвертьфинале Уимблдона-2024

«Против Янника мне надо хорошо подавать, и у меня будут шансы»

— Тяжело понять, как можно шесть подряд выиграть, а потом пять проиграть, пусть и в равной борьбе. В чём тут дело, в психологии? Или зависит от того, что вот сегодня проснулся в хорошем самочувствии, а в следующий раз – не очень? А вот трава, вы же вначале не очень любили траву, а теперь как думаете, кто чуть больше фаворит, кто сильнее бьёт, кто бьёт, как вы, с не очень высоким отскоком. Что думаете о траве?

— Во-первых, сделаю ремарку к началу вопроса. Тут всё вместе, и как проснёшься, кто сделает эйс на брейк-поинте. Даже в Майами он легко выиграл, но у меня там был брейк-поинт, когда можно было попробовать перевернуть матч, но он сделал эйс. Молодец, так и выигрываются матчи. Не сделал двойную ошибку, а сделал эйс. Много разных деталей.

Про траву тяжело сказать. Сейчас все об этом говорят, и это на самом деле так. Трава стала намного медленнее. Лет в 10 я смотрел матчи на траве с ощущением, что на ней невозможно играть с задней линии. Сейчас ощущение, что играть на выходе к сетке непросто. Может, на хард-кортах даже так же играется на выходе к сетке. Так что разница есть. И подача по-прежнему очень важна. У кого идёт подача, это становится их преимуществом. Роджер и Новак впечатляют, потому что у них нет подачи на 230 км/ч, но они подают очень точно, их тяжело обыграть. Поэтому они столько раз и выигрывали здесь. О Карлосе то же самое можно сказать, я играл с ним полуфинал в прошлом году, он хорошо подавал. Против Янника мне надо хорошо подавать, и у меня будут шансы в матче.

— Довольны своим уровнем на этом турнире?

— Если честно, да. Он немного неровный – в первом матче я хорошо играл, во втором мог намного лучше. Я получил отзывы от команды и даже из Франции, что Александр играл потрясающе, и все думали, что я тоже хорошо играю. Хорошо. Против Штруффа я играл очень хорошо. Сегодня было тяжёлое начало, я не разминался. Григор получил травму при счёте 3:3, то есть я играл достаточно хорошо, чтобы вернуться с 0:3. Да, я хорошо себя чувствую и психологически, и в плане ударов. Жду матча с первой ракеткой мира.

— Когда так часто с кем-то играете, это как-то влияет на подготовку?

— По-разному. Чем больше выигрываешь, тем больше думаешь: ладно, буду играть так, он будет в беде. А чем больше проигрываешь, тем более каверзным это становится. Думаешь: ладно, я пробовал то, в другом матче пробовал это, но оба раза проиграл. Что мне надо сделать лучше? Конечно, мы будем смотреть с командой много видео. Но это трава, не уверен, что видео сильно помогут. Мы много друг с другом играли, знаем, каково это. Теперь мне надо выстроить хорошую тактику на этот день. Трава, как мне играть на приёме – близко или далеко, агрессивно играть или более выжидающе? Посмотрим, а матч – это уже другая история. В матче также важно адаптироваться, у него это хорошо получилось на Australian Open. Жду тяжёлой битвы и интересного матча.