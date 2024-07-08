Рыбакина и Калинская бьются за 1/4 финала Уимблдона-2024! Также сыграет Джокович. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В понедельник, 8 июля, завершится четвёртый круг в одиночных разрядах. Будет сыграно восемь матчей – по четыре у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Единственная оставшаяся в женской сетке россиянка Анна Калинская (17) сразится с чемпионкой турнира-2022 Еленой Рыбакиной (4). Также Новак Джокович (2) сыграет с Хольгером Руне (15). Другие интересные пары дня: Тейлор Фритц (13) – Александр Зверев (4), Артюр Фис – Алекс де Минор (9), Юлия Путинцева – Елена Остапенко (13).
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Прогноз погоды на понедельник
Накануне дождь существенно повлиял на программу дня на Уимблдоне. Сегодня синоптики тоже обещают плохую погоду. Надеемся, что наши всё-таки смогут сегодня сыграть свои матчи.
Расписание понедельника
Расписание дня сегодня очень насыщенное. Сыграют среди прочих и россияне. Все подробности в нашем расписании.
- 8 июля 2024
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- 7 июля 2024
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