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Калинская, Рыбакина, Джокович, Руне: онлайн-трансляция Уимблдона 2024, где смотреть, расписание, сетки

Рыбакина и Калинская бьются за 1/4 финала Уимблдона-2024! Также сыграет Джокович. LIVE!
Даниил Сальников
Уимблдон, матчи 8 июля
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На травяном «Шлеме» в понедельник завершается четвёртый круг. На кортах появится и россиянка. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В понедельник, 8 июля, завершится четвёртый круг в одиночных разрядах. Будет сыграно восемь матчей – по четыре у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Единственная оставшаяся в женской сетке россиянка Анна Калинская (17) сразится с чемпионкой турнира-2022 Еленой Рыбакиной (4). Также Новак Джокович (2) сыграет с Хольгером Руне (15). Другие интересные пары дня: Тейлор Фритц (13) – Александр Зверев (4), Артюр Фис – Алекс де Минор (9), Юлия Путинцева – Елена Остапенко (13).

Уимблдон-2024. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2024. Женщины. Сетка
Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 15:30 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Хольгер Руне
15
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

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Прогноз погоды на понедельник Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Прогноз погоды на понедельник

Накануне дождь существенно повлиял на программу дня на Уимблдоне. Сегодня синоптики тоже обещают плохую погоду. Надеемся, что наши всё-таки смогут сегодня сыграть свои матчи.

12:10 Даниил Сальников

Расписание понедельника

Расписание дня сегодня очень насыщенное. Сыграют среди прочих и россияне. Все подробности в нашем расписании.

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