Калинская снялась в матче с Рыбакиной на Уимблдоне. Но может побить свой рекорд в рейтинге

В понедельник, 8 июля, на Уимблдоне проходили заключительные матчи четвёртого круга в женском одиночном разряде. Первым запуском на центральном корте поставили встречу с участием чемпионки Уимблдона 2022 года Елены Рыбакиной, посеянной под четвёртым номером, и Анны Калинской (17).

Обе теннисистки здорово играли в первых матчах на текущем турнире. Рыбакина, в частности, в третьем круге учинила разгром чемпионке Australian Open 2018 года Каролине Возняцки — 6:0, 6:1. Калинская обошлась без «баранок», зато не проиграла ни одного сета в трёх встречах, в которых её соперницами были Панна Удварди, Мари Боузкова и Людмила Самсонова.

«Она очень хороший игрок, в этом году она хорошо играет. Сильный соперник. Мы пару раз играли, с ней всегда тяжёлые матчи. Думаю, сейчас она очень уверена», — говорила Рыбакина на пресс-конференции после выхода в четвёртый круг.

Елена Рыбакина на Уимблдоне-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Елена не лукавит, когда говорит, что с Калинской ей тяжело играть. Впервые они пересеклись на корте в финале «челленджера» в Плейфорде в 2019 году, и тогда успех отпраздновала Анна — 6:4, 6:4. Оставшиеся три встречи состоялись уже в 2023-м. На «тысячниках» в Майами и в Мадриде теннисистки обменялись трёхсетовыми победами, а в Риме Рыбакина прошла Калинскую на снятии соперницы. Россиянка, уступая 3:4 в первой партии, отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко ответил на вопрос, в чём может быть преимущество Калинской над Рыбакиной. «Анна в этом сезоне на подъёме, в её активе уже есть опыт побед в матчах с самыми серьёзными соперницами. Она играет в умный, тактически выстроенный теннис», — сказал Селиваненко в интервью «Чемпионату».

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников высказал мнение, что у Рыбакиной более богатый теннисный арсенал. «Естественно, в арсенале Рыбакиной есть немного больше, чем у Анны. Но у Анны есть победы над ведущими игроками, поэтому она не будет чувствовать себя зажатой и аутсайдером в этом матче», — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

А двукратный победитель мэйджоров в миксте Андрей Ольховский рассказал, за счёт чего Калинская может обыграть Рыбакину. «Надо стабильно играть в тот теннис, в который сейчас играет Анна. Она играет в очень хороший и быстрый теннис. Если Калинская сыграет без ошибок, то есть шансы на победу.

Многое будет зависеть от того, как Рыбакина будет подавать, потому что её оружие — в подаче. Калинская не так остро подаёт, но при стабильном выступлении будет интересный матч», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Анна Калинская на Уимблдоне-2024 Фото: Francois Nel/Getty Images

В начале матча Калинская на глазах у Янника Синнера шокировала Рыбакину, выиграв под ноль гейм на приёме. Елена никак не могла быть довольна таким развитием событий и нацелилась на ответный брейк, но большего, чем «ровно», не достигла — 2:0 в пользу Анны. Калинская удерживала преимущество, но в шестом гейме её подача засбоила. Рыбакина ответила брейком под ноль и сравняла счёт — 3:3.

Седьмой гейм Елена, уже на подаче, тоже взяла под ноль, и Анна взяла медицинский перерыв — из-за проблем с правым предплечьем. Во время паузы спортсменке разминали руку и шею.

МЕДИЦИНСКИЙ ТАЙМ-АУТ У АННЫ КАЛИНСКОЙ Фото: кадр из трансляции

Калинская смогла продолжить матч, хотя было тревожно. Но в полную силу играть смогла не сразу. В восьмом гейме она вновь под ноль проиграла подачу, и Рыбакина, выдавшая в итоге отрезок из 15 выигранных очков подряд, при 5:3 подавала на партию. Елена с большим трудом, лишь с пятого сетбола добилась своей цели. При этом она ещё и с брейк-пойнта ушла, исполнив эйс (всего их собралось шесть за сет), — 6:3 за 36 минут.

Также отметим, что у Рыбакиной в первом сете оказалось 18 активно выигранных очков, а у Калинской — всего семь. Правда, бóльшую часть виннерсов Елена сделала тогда, когда соперница не оказывала особого сопротивления.

Вторую партию Рыбакина начала с брейка, а затем, отыграв брейк-пойнт, подтвердила его — 2:0. Третий гейм Калинская также проиграла и после этого уже решила сняться — повреждение дало о себе знать.

«Конечно, не так я хотела закончить матч. Анна — великолепный игрок. Знаю, что у неё была пара травм. Если это запястье, то, конечно, тяжело продолжать играть. Желаю ей быстрого восстановления», — сказала Рыбакина на корте.

И как тут не вспомнить, что вчера в 1/8 финала травмировался Григор Димитров, снявшийся во время матча с Даниилом Медведевым.

Так Рыбакина в третий раз подряд вышла в четвертьфинал Уимблдона. В 2022 году она завоевала титул, а в 2023-м не смогла пробиться в 1/2 финала. В четвертьфинале Елена сыграет либо с уркаинкой Элиной Свитолиной (21), либо с китаянкой Синьюй Ван.

Что касается Калинской, то она имеет возможность побить свой лучший результат в рейтинге WTA (17-е место). В лайв-рейтинге Анна идёт 16-й. Останется ли она на этой строчке, будет зависеть от результатов её преследовательниц на Уимблдоне.

Уимблдон 2024 года закончится 14 июля. За всеми событиями мэйджора в Лондоне следите на «Чемпионате».