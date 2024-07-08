Синнер идёт за шестой победой над Медведевым. Но Даниил готов прервать серию неудач

На Уимблдоне определились четвертьфинальные пары! И одной из самых интересных встреч станет битва Янника Синнера и Даниила Медведева. Для итальянца и россиянина это противостояние станет третьим в текущем году.

Синнер (первая ракетка мира) и Медведев (5) раньше полуфинала в последний раз боролись в 2022 году: тогда теннисисты сыграли на стадии 1/4 финала в Вене, и лёгкая победа осталась за россиянином (6:4, 6:2). Всего Янник с Даниилом встречались 11 раз, и последний ведёт в этом непростом противостоянии (6-5).

В сезоне-2024 игроки поборются в третий раз. Первый их матч был в финале Australian Open, когда в тяжёлом пятисетовике, отыгравшись с 0:2 по партиям, победу выцепил итальянец (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3). Вторая встреча состоялась в борьбе за выход в решающую стадию на «Мастерсе» в Майами, тогда сильнее тоже оказался Янник (6:1, 6:2).

Синнер в целом в противостоянии с Медведевым выиграл последние пять матчей, уступив перед этим шесть игр кряду. Все эти встречи проходили на харде. На траве Янник и Даниил сойдутся впервые, так что этот матч может преподнести сюрпризы каждому из соперников.

Теннисисты уже прокомментировали предстоящую встречу. Оба сошлись в одном: их четвертьфинальный матч не станет проходным ни для одного из них.

«Я до сих пор считаю, что у каждого матча есть своя история. У меня было такое ощущение, будто в Австралии у нас было два разных матча в одном поединке. Нам обоим будет тяжело. Я тренировался с ним в начале недели. Он играл очень хорошо, будет тяжело. С нетерпением жду встречи, для меня это большой вызов. Для этого я тренируюсь. Надеюсь, это будет хороший матч», — сказал Синнер на пресс-конференции.

«Он лучше играет, меньше ошибается. Когда он только появился в туре, все не то что были шокированы, но впечатлены, какой сильный у него удар. Он быстро бегал и наносил сильные удары с любой позиции на корте. Но много не попадал и поэтому проигрывал некоторые матчи. Как только он стал меньше ошибаться, его стало любому очень тяжело обыграть, не только мне. Поэтому он номер один в мире. Если не ошибаюсь, по статистике я обычно лучше играю против первых ракеток, чем против других игроков. Посмотрим, поможет ли мне это против Янника. (В прошлый раз Даниил играл с первой ракеткой мира на US Open – 2023, тогда в полуфинале россиянин одолел Карлоса Алькараса со счётом 7:6, 6:1, 3:6, 6:3).

Подача у него тоже стала намного лучше. Маленькие детали очень многое значат в теннисе. Сейчас против него играть тяжелее, чем раньше. Но матчи были равными, у меня были шансы. Постараюсь в этот раз лучше их использовать», — сказал Медведев на Уимблдоне.

Даниил Медведев и Янник Синнер Фото: Elsa/Getty Images

На траве Даниил и Янник показывают похожие результаты. У каждого – по одному титулу на этом покрытии. На Уимблдоне оба добирались до полуфинала, и случилось это у них в прошлом сезоне.

В этом году в Лондоне Синнер провёл трёхсетовики с Миомиром Кецмановичем (6:1, 6:4, 6:2) и Беном Шелтоном (6:2, 6:4, 7:6), а также в четырёх партиях сыграл с Янником Ханфманом (6:3, 6:4, 3:6, 6:3) и Маттео Берреттини (7:6, 7:6, 2:6, 7:6). Медведев же провёл на корте чуть меньше времени. Три партии ему понадобилось, чтобы одолеть Александра Ковачевича (6:3, 6:4, 6:2), а также четыре сета, чтобы переиграть Александра Мюллера (6:7, 7:6, 6:4, 7:5) и Ян-Леннарда Штруффа (6:1, 6:3, 4:6, 7:6). В четвёртом круге россиянин отыграл всего 40 минут, так как его соперник Григор Димитров снялся из-за травмы после восьми геймов.

И теперь в этой 12-й личной встрече Янник и Даниил поспорят за путёвку в полуфинал, защиту прошлогодних очков и принципиальную победу. За этим и другими матчами Уимблдона не забывайте следить на «Чемпионате»!