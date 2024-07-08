Калинская заработала более $ 1 млн за полгода. Но больше всего — не на Уимблдоне

Сетку женского одиночного разряда на Уимблдоне покинула последняя российская теннисистка. Анна Калинская вышла в четвёртый круг, но из-за травмы предплечья, полученной по ходу матча с Еленой Рыбакиной, вынуждена была закончить борьбу. В такой ситуации мы можем лишь пожелать здоровья спортсменке, которая в этом году радует российских болельщиков отличными результатами.

Калинская дебютировала в профессионалах в 2016 году, а на регулярной основе выступает в туре с 2021 года — с 2019-го, если с оговорками. За всю предыдущую карьеру, то есть по сезон-2023 включительно, российская теннисистка, 2 декабря прошлого года отпраздновавшая 25-летний юбилей, заработала $ 2 342 920 призовых. А за первые шесть месяцев 2024-го — $ 1 227 919, то есть более половины от прежней суммы! Иными словами, за эти полгода копилка спортсменки увеличилась более чем в полтора раза.

Прогресс налицо не только в результатах, но и в деньгах. За четвёртый круг Уимблдона Анна получит £ 226 тыс. — по текущему курсу это $ 290 310. Таким образом, общий заработок Калинской за карьеру теперь составляет $ 3 861 149. (Когда WTA обнародует обновлённую таблицу, точная сумма может незначительно измениться в ту или иную сторону в связи с колебаниями курса валют.)

Где Калинская заработала больше всего?

Помимо Уимблдона, это в первую очередь Australian Open. За выход в четвертьфинал россиянка заработала 600 тыс. австралийских долларов, или $ 396 833. Финал «тысячника» в Дубае принёс Анне $ 308 320. За выход в четвёртый круг Майами Анна получила $ 101 тыс., а за второй круг «Ролан Гаррос» — чуть больше, € 110 тыс., или $ 119 тыс.

Какие спонсоры есть у Анны?

В настоящее время это, в частности, Wilson, Alo и Evolve. На ракетки производства Wilson Калинская перешла в январе 2022 года. До этого она на протяжении четырёх лет пользовалась Yonex, а в юниорские годы — Nike, а потом Babolat.

С американским брендом Alo, занимающимся производством одежды для йоги и фитнеса, Анна начала взаимодействовать в феврале 2024 года. До этого теннисистка пользовалась продукцией adidas. А сотрудничество с агентством Evolve — компания занимается поиском новых коммерческих возможностей для спортсменов и частично пиар-продвижением — началось совсем недавно, в мае. Два года назад Evolve основала Наоми Осака, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема».

«Калинская — одна из самых перспективных теннисисток мирового тура, она должна становиться всё более заметной для рекламодателей. Финансовые детали соглашения мы не раскрываем, но можем сказать, что контракт подразумевает активное участие Анны в промоакциях на крупных турнирах WTA. Также мы готовим для спортсменки оригинальные предложения на лето с учётом её образа. Мы очень воодушевлены предстоящей работой», — приводят слова представителя Evolve «Ведомости».

Анна Калинская на турнире в Берлине в 2024 году Фото: Inaki Esnaola/Getty Images

Общее состояние Калинской портал Sportskeeda оценивает примерно в $ 2 млн. Интересно, что Анна — одна из немногих спортсменок, не постеснявшаяся заявить, что выступает ради денег, — то ли в шутку, то ли всерьёз. «Вопрос в том, сколько», — посмеялась она в интервью YouTube-каналу Дарьи Касаткиной.