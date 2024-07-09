Главная сенсация Уимблдона. В начале года она играла за другую страну

На третьем в сезоне турнире «Большого шлема» определены все четвертьфиналистки женского одиночного разряда. Главной неожиданностью Уимблдона-2024 стал прорыв в 1/4 финала представительницы Новой Зеландии Лулу Сун. 23-летняя спортсмена приехала в столицу Англии, чтобы испытать госпожу удачу в квалификации, а теперь в её активе семиматчевая победная серия и целая россыпь исторических достижений.

Путь в квалификационном отборе Лулу начала с убедительного разгрома румынки Мириам Булгару – 6:2, 6:1. Затем была одержана наиболее сложная победа с точки зрения итогового счёта: во втором круге отборочного сита новозеландка уступала 0:1 по партиям чешке Габриэле-Андреа Кнутсон, второй сет остался за Сун, и судьба поединка решилась на тай-брейке третьего сета – 4:6, 6:4, 7:6 (10:6). В финале квалификации Лулу переиграла представительницу Филиппин Александру Эалу – 7:6, 7:5. Таким образом, Сун во второй раз в своей карьере заработала право сыграть в основе ТБШ.

23-летняя теннисистка лишь в январе 2024 года дебютировала на мэйджорах. Она пробилась через квалификацию на Открытом чемпионате Австралии – 2024, но в первом круге основной сетки в двух сетах проиграла сильной итальянке Элизабетте Коччаретто — 1:6, 5:7. Примечательно, что ещё в Мельбурне Сун выступала под другим флагом.

Девушка родилась в Новой Зеландии 14 апреля 2001 года в интернациональной семье: её мать – китаянка, а отец – хорват. Проведя первые годы детства в Шанхае, в возрасте пяти лет вместе со своей матерью и отчимом девочка переехала в Швейцарию. Именно за эту страну вплоть до середины нынешнего года и выступала Лулу. Ещё одним интересным штрихом в её биографии является то обстоятельство, что отчим девушки родился в английском Девоне, добавив ещё большей запутанности к и без того богатому генеалогическому древу Сун.

Лулу Сун Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Самый заметный результат на юниорском уровне Сун продемонстрировала на Открытом чемпионате Австралии – 2018. Там она добралась до финала первенства среди девушек в парном разряде, после чего долгое время совмещала занятия теннисом с учёбой. Девушка училась в Техасском университете в Остине в США, который окончила в 2022 году со степенью бакалавра в области политологии.

В мае 2022-го она выиграла свой первый титул на уровне ITF, а на следующей неделе дебютировала в WTA-туре, сыграв один матч на турнире в Марокко. В том же сезоне она выступила ещё в Гранби и в Сеуле, где запомнилась победой над россиянкой Анной Блинковой. Лулу пробилась в свой первый четвертьфинал на уровне WTA, но выйти в полуфинал ей помешала другая россиянка – Екатерина Александрова.

Предыдущий год у Сун не сложился – за весь сезон она ни разу не сыграла на турнирах уровня WTA, довольствуясь выступлениями на менее престижных турнирах. И вот с января 2024-го её теннисная карьера начала круто меняться. В Австралии она впервые сыграла на ТБШ, а спустя месяц отметилась победой над испанкой Паулой Бадосой на престижном соревновании в Дубае. Впрочем, та победа оказалась не совсем полноценной, так как после поражения в первом сете Бадоса отказалась от продолжения борьбы.

В апреле Лулу пошла на радикальные изменения своей жизни за пределами корта – она вспомнила о своих исторических корнях и приняла решение выступать за родную Новую Зеландию, в которой и родилась 23 года назад. Уже под новым флагом к Сун в июне пришла победа на турнире ITF во Флориде. Благодаря завоёванному титулу она взлетела на высшую в карьере 123-ю строчку в мировом рейтинге, но настоящий триумф Луну ждал на родине её отчима в Англии.

Лулу Сун Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После прохождения квалификации Сун не повезло с жеребьёвкой. Уже в первом круге она угодила на восьмую ракетку мира опытную китаянку Чжэн Циньвэнь. В дебютном матче в основе Уимблдона Сун проиграла первый сет, но затем добыла волевую победу – 4:6, 6:2, 6:4. Во втором круге новозеландка победила украинку Юлию Стародубцеву – 4:6, 6:3, 6:2, а в третьем — ещё одну китаянку Чжу Линь – 7:6, 7:6.

После прохождения китайского барьера новозеландскую теннисистку ждала встреча с местной фавориткой британкой Эммой Радукану. В этом матче Лулу показала красивую игру и добыла главную победу в карьере – 6:2, 5:7, 6:2. В победном матче 1/8 финала Уимблдона-2024 Лулу сделала 50 виннерсов. Это лучший показатель в женском одиночном разряде на этом турнире.

«Не ожидала, что доберусь до этой стадии, но я шла от матча к матчу. И вот я здесь. Счастлива, что во мне сплелось так много культур и корней, пусть во мне и не 100% от каждой из них. Благодарна за то, что во мне есть хотя бы их часть», — говорит Сун о своём происхождении и своём пути на этом Уимблдоне.

Лулу Сун Фото: AELTC/Joe Toth — Pool/Getty Images

Лулу стала первой новозеландкой в Открытой Эре (берёт отсчёта с 1968 года), сумевшей прорваться в четвертьфинал Уимблдона в женской одиночке. Также она стала лишь седьмой в истории теннисисткой-квалифаером, которая сыграет в четвертьфинале «Уимблдона». Последней до неё была эстонка Кайя Канепи – в 2010 году.

Невероятный и сенсационный успех Лулу не остался незамеченным со стороны её коллег по теннисному цеху. Грек Стефанос Циципас написал следующее сообщение в своей социальной сети: «Единственное солнце, которое у нас было на этой неделе, — это Лулу». Так Циципас отреагировал на проливные дожди в Лондоне, которые не прекращались в течение всей первой недели Уимблдона. Фамилия Сун пишется как Sun, что в переводе на русский язык означает солнце.

В обновлённом рейтинге Сун уже точно войдёт в топ-60, взлетев на 70+ мест относительно своей текущей позиции. За выход в полуфинал сегодня, 9 июля, новозеландка сыграет с хорваткой Донной Векич.