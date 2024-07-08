«Подбадривайте громче, дамы». Подруга Тейлора Фритца помогла совершить подвиг на Уимблдоне

Американец Тейлор Фритц победил четвёртую ракетку мира Александра Зверева (4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:3) в 1/8 финала Уимблдона. Фритц впервые в карьере одолел игрока топ-5 на турнире «Большого шлема», хотя до этого имел баланс 0-9 во встречах с ними. Камбэк с отставания 0-2 по сетам делает подвиг Тейлора ещё более впечатляющим.

Успех 26-летнего Фритца является результатом усердной работы на тренировках, но немалую роль играет и поддержка возлюбленной 12-й ракетки мира. Морган Риддл стала знаковым персонажем в теннисном сообществе, помогая своему парню покорять новые вершины на корте.

Риддл — яркая девушка-блогер, которая показывает теннис под другим углом и привлекает к нему новую аудиторию. Её присутствие на трибунах в эффектных нарядах и мощная поддержка Тейлора постоянно попадают в объективы телекамер.

Морган Риддл поддерживает Тейлора Фритца на Уимблдоне Фото: Jordan Pettitt/PA Images via Getty Images

Фритц и Риддл начали встречаться в июне 2020 года. Тейлор как раз только развёлся со своей первой женой, американской теннисисткой Ракель Педрасе, которая родила ему сына Джордана. Фритц хотел найти пару не из мира спорта, поэтому сразу поладил с Риддл.

Морган на момент знакомства с Тейлором уже была популярной блогершей. В соцсети девушка публиковала контент о светской жизни, параллельно работая руководителем маркетингового отдела компании по организации вечеринок. Теннис увлёк её не сразу. Морган редко ездила на турниры с Тейлором, но стоило пару раз это сделать, как она в прямом смысле влюбилась в этот вид спорта.

В начале 2022 года Риддл бросила хорошо оплачиваемую корпоративную работу и сообщила, что полностью посвящает себя миссии «снова сделать теннис крутым». Постепенно её блог переориентировался на спортивную тематику. Да, там нет какой-то аналитики или других сложных материй. Девушка публикует закулисные кадры из жизни профессиональных теннисистов. Конечно, в первую очередь речь о Тейлоре, хотя и другие игроки тоже периодически попадают в её блог.

Для аудитории Морган это был очень резкий поворот, но девушка смогла привлечь внимание подписчиков к теннису и даже нарастила их количество. Прямо сейчас суммарная аудитория платформ Риддл составляет около 1 млн человек. Основную ставку Морган делает на TikTok. Там на неё подписаны 499 тыс. человек, а некоторые популярные видео собирают под 10 млн просмотров.

Тейлор Фритц и Морган Риддл Фото: Из личного архива Морган Риддл

Постепенно Риддл стала узнаваемой персоной в теннисном сообществе. Она снялась с Фритцем в сериале Break Point от Netflix, появилась вместе с возлюбленным на обложке New York Times, журналисты которого назвали её «самой известной девушкой в мужском теннисе». Морган ездит с Тейлором на турниры по всему миру. Появление девушки в каждой локации привлекает повышенное внимание. Речь не только о рядовых болельщиках.

Организаторы Уимблдона пригласили Морган вести специальное шоу на канале турнира «Большого шлема», Девушка обсуждает одежду звёздных теннисистов и публикует серию закулисных зарисовок под названием Wimbledon Threads. Опять же, контент нельзя назвать серьёзным, но спорт не должен состоять только из унылой статистики и аналитики. Как тогда на него обратит внимание сторонняя аудитория?

На Уимблдоне Риддл наслаждается особой атмосферой турнира. В первые дни соревнований она организовала девичник вместе с Пейдж Лоренце, Костин Хаци и Ханной Дель Сассо – подругами теннисистов Томми Пола, Ника Кирьоса и Танаси Коккинакиса соответственно. А ещё Морган получает удовольствие от прогулок по известным локациям Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Снимками она охотно делится с фанатами в соцсетях.

Морган Риддл на Уимблдоне Фото: Из личного архива Морган Риддл

Риддл не забывает и о поддержке Фритца во время матчей. Операторы постоянно захватывают её в объектив, когда она сидит на трибунах. Девушка очень переживает за Тейлора. К поражениям относится довольно спокойно, но победам очень радуется. Успех Фритца в матче со Зверевым по-настоящему знаковый, и случился он отчасти благодаря девушке. Начало встречи сложилось для американца неудачно. Когда Тейлор уступал 0:2, Морган опубликовала в соцсетях короткий пост: «Подбадривайте громче, дамы». Возлюбленная теннисиста в меру эпатажная и при этом чрезвычайно позитивная.

Фритц перехватил инициативу на корте, а публика действительно стала громче за него болеть. Таким образом, он дожал Зверева и добыл первую победу над представителем топ-5 на «Шлеме», да ещё и с суперкамбэком. Примечательно, что во время интервью Тейлора на корте его девушку показывали едва ли не чаще самого теннисиста. Небезосновательно. Фритц не раз отмечал важность поддержки Морган и хвалил её стремление популяризировать теннис. Отношения между ними по-настоящему гармоничные.

В четвертьфинале Уимблдона Фритц сыграет с 25-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти. Это теннисист с самым низким рейтингом из оставшихся в сетке турнира. Фритц ведёт 2-1 в личном противостоянии с Музетти и будет явным фаворитом. У Тейлора после прохода Зверева появляется отличный шанс впервые в карьере выйти в полуфинал ТБШ. Рядом с ним есть любимый человек, который поддерживает все его начинания. Можно не сомневаться, что Морган Риддл сделает всё возможное, чтобы вдохновить Фритца на ещё один подвиг в Лондоне.