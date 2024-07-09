Двукратная чемпионка Уимблдона стала мамой. Она родила сына во время любимого турнира

Петра Квитова будет растить ребёнка вместе со своим мужем и тренером Иржи Ванеком. Вернётся ли чешка на корт?

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова впервые стала мамой. 34-летняя чешская теннисистка сообщила о рождении сына, которого назвали Пётр. Отцом ребёнка является её муж и тренер Иржи Ванек.

Квитова младше Ванека на 12 лет. Иржи тоже был теннисистом, хотя больших высот – занимал максимум 74-е место в рейтинге ATP. Он присоединился к команде Квитовой на старте сезона-2017.

Летом 2021 года СМИ сообщили, что Петра и Иржи встречаются. В июле 2022-го Ванек сделал Квитовой предложение, а через год они отгуляли свадьбу.

Петра долгое время отдавала приоритет карьере, выступая на топ-уровне даже в солидном для теннисистки возрасте. Но всё-таки в какой-то момент чешка поняла, что нужно подумать и о личной жизни.

Иржи Ванек и Петра Квитова Фото: Из личного архива Петры Квитовой

В новогоднюю ночь 17-я ракетка мира Квитова сообщила, что летом у неё родится ребёнок. Петра снялась с Australian Open и с тех пор не выходила на корт.

«В первый день 2024 года я хочу поздравить вас с Новым годом и поделиться радостной новостью, что этим летом у нас с Иржи появится малыш!» – написала Квитова в социальных сетях.

Новорожденный ребёнок Петры Квитовой Фото: Из личного архива Петры Квитовой

Символично, что рождение первенца состоялось 7 июля, прямо во время Уимблдона – знакового турнира для Квитовой. Петра побеждала на травяном турнире «Большого шлема» в 2011 и 2014 годах, при этом другие мэйджоры ей не покорялись. Квитова всё равно может сполна гордиться своими достижениями на корте. Она выиграла 31 титул WTA за карьеру и заработала $ 37,25 млн призовых (шестой результат в истории женского тенниса), Немного удивительно, что двукратная чемпионка ТБШ при этом не была первой ракеткой мира и занимала максимум второе место в мировом рейтинге, но это не самое серьёзное упущение.

Вернётся ли Квитова на корт? О завершении карьеры чешка не объявляла, так что возможность камбэка она сама не исключает, несмотря на рождение ребёнка. Появление на свет первенца может изменить планы, хотя Петра очень неплохо выступала до декрета, держалась в топ-20 и выиграла два крупных титула в сезоне-2023 – «тысячник» в Майами и «пятисотник» в Берлине.

Возможно, крупных успехов Квитова больше не добьётся, но вряд ли она будет статистом в случае возвращения в тур. Если же Петра решит зачехлить ракетку, то нам останется с пониманием отнестись к её позиции и пожелать удачи в семейной жизни.