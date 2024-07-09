Медведев — Синнер и все остальные пары. Расклады на 1/4 финала Уимблдона

На этот раз в восьмёрке лучших на травяном мэйджоре собрались сплошь топы. Лишних людей просто нет!

На Уимблдоне-2024 сыграно четыре круга. Это означает, что четвертьфинальные пары уже полностью сформированы. Слишком уж неожиданных имён в них нет, и поэтому нас ожидают огненные матчи. Фавориты всё же просматриваются, однако в то же время не стоит удивляться, если в той или иной паре — а то и во всех! — дальше пройдёт тёмная лошадка.

Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5)

Самый интересный для российских болельщиков матч, в котором чемпион US Open 2021 года будет противостоять победителю Australian Open — 2024. История противостояния Медведева и Синнера развивается весьма любопытно. Какое-то время назад счёт был 6-0 в пользу россиянина, однако в последнее время итальянец вышел на качественно иной уровень выступлений и результатов. И теперь счёт уже 6-5.

Травяной сезон в теннисе весьма короткий — всего пять недель: три — перед Уимблдоном и две — непосредственно на турнире. Однако у обоих теннисистов есть титулы на этом покрытии. Синнер совсем недавно обыграл Хуберта Хуркача в финале Галле, а Медведев выиграл этот же турнир, только два года назад. В титульном матче соперником Даниила был тот же Хуркач. Помимо этого, наш парень ещё дважды добирался до травяных финалов, но в них уступил. За карьеру у Медведева статистика побед и поражений на траве — 45-21 (здесь и далее — уже с учётом нынешнего Уимблдона), а у Синнера — 21-8.

Год назад Янник и Даниил впервые в карьере стали полуфиналистами Уимблдона. В этот раз кто-то из них как минимум повторит прошлогоднее достижение, после чего будет задумываться об улучшении результата.

Шансы по версии экспертов: 77 на 23 в пользу Синнера.

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Томми Пол (США, 12)

Победитель матча Синнер — Медведев выйдет на сильнейшего в паре Алькарас — Пол. Здесь в личных встречах, как ни странно, паритет, несмотря на более высокий статус испанца, — 2-2. Карлос здорово выступает на траве: 21 победа в 24 играх! На этом покрытии он выиграл уже два титула, в том числе самый главный — Уимблдон-2023. Пол чуть менее успешен — 24 победы и 11 поражений, однако и у него есть трофей. В прошлом месяце он победил Лоренцо Музетти в финале Лондона.

Алькарас, как уже было сказано, защищает титул на этом Уимблдоне. Пол же впервые в карьере вышел в четвертьфинал травяного мэйджора. Давление явно будет больше на Карлоса — в этом шанс Томми.

Шансы по версии экспертов: 75 на 25 в пользу Алькараса.

Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Тейлор Фритц (США, 13)

22-летний Музетти и 26-летний Фритц, которых уже нельзя назвать юными (разве что молодыми), в последнее время как-то отошли в тень. Алькарас и Синнер затмили их своими результатами. Однако в этот раз кто-то из них войдёт в четвёрку лучших на Уимблдоне. Для обоих это будет неизведанная территория. До этого лучшим результатом итальянца здесь был третий круг в прошлом сезоне. Американец же два года назад уже побывал в четвертьфинале Уимблдона.

В личных встречах Фритц впереди — 2-1. Тейлор выиграл у Лоренцо единственный очный матч на траве. На Уимблдоне-2022 он не отдал сопернику ни сета. Травяных титулов у Фритца целых три, и все в Истбурне! Он побеждал здесь в 2019, 2022 и 2024 годах. У Музетти же нет трофеев на этом покрытии. И общее количество побед на траве также свидетельствует о преимуществе американца. У Тейлора 33 победы и 22 поражения, а у Лоренцо 17 побед и девять поражений.

Шансы по версии экспертов: 74 на 26 в пользу Фритца.

Алекс де Минор (Австралия, 9) — Новак Джокович (Сербия, 2)

Победитель встречи Музетти — Фритц выйдет на лучшего в паре де Минор — Джокович. Тут вроде бы всё очевидно: Джокович один только Уимблдон выигрывал семь раз (и ещё однажды победил в Истбурне). У де Минора пока два трофея на траве: Истбурн-2021 и Хертогенбосх-2024.

В личных встречах серб впереди со счётом 2-1. В 2024 году соперники обменялись победами, а на траве их ожидает первый очный матч. У Новака зубодробительная статистика на этом покрытии: 119 побед в 138 играх! Алекс же одержал на траве 33 победы и потерпел 17 поражений. Фаворит был бы очевиден, если бы не одно но: Джоковичу уже 37, и никогда заранее не знаешь, когда возраст даст о себе знать.

Шансы по версии экспертов: 73 на 27 в пользу Джоковича.

Четвертьфиналы в верхней половине сетки пройдут сегодня, 9 июля, в нижней — в среду, 10 июля. Полуфиналы состоятся 12 июля, финал — 14 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».