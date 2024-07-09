Медведев бьётся с Синнером на Уимблдоне-2024! Пройдёт ли россиянин первую ракетку? LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. Сегодня, 9 июля, начнутся четвертьфиналы. Будет сыграно четыре матча – по два у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Единственный оставшийся в одиночных разрядах россиянин Даниил Медведев (пятый номер посева) сразится с итальянцем Янником Синнером (1), также сыграют Карлос Алькарас (3) и американец Томми Пол (12). У женщин следующие пары: Лулу Сун (Q) – Донна Векич и Ясмин Паолини (7) – Эмма Наварро (19). Также продолжают борьбу в парных разрядах россиянки Александра Панова (микст) и Вероника Кудерметова (пара).
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Накануне прошёл ещё один пятисетовик, в котором теннисист сумел выиграть матч, уступая 0:2 по сетам. Американец Тейлор Фритц выбил из сетки немца Александра Зверева. Прочитайте наш материал о том, как яркая подруга Фритца поддерживала теннисиста.
Опрос: как сыграет Медведев?
Предлагаем вам пройти опрос на злобу сегодняшнего дня.
Прогноз погоды на вторник
Накануне дождь слегка повлиял на программу дня на Уимблдоне. Сегодня синоптики тоже обещают плохую погоду. Надеемся, что наши всё-таки смогут сегодня сыграть свои матчи. К счастью, главный матч дня будет проводиться под закрытой крышей.
Расписание вторника
Расписание дня сегодня очень насыщенное. Сыграют среди прочих и россияне. Все подробности в нашем расписании.