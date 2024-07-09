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Даниил Медведев, Синнер, Алькарас, Томми Пол: онлайн-трансляция Уимблдона 2024, где смотреть, расписание, сетки

Медведев бьётся с Синнером на Уимблдоне-2024! Пройдёт ли россиянин первую ракетку? LIVE!
Даниил Сальников
Даниил Медведев и Янник Синнер
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На травяном «Шлеме» сегодня стартуют четвертьфиналы. На кортах появится и россиянин. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. Сегодня, 9 июля, начнутся четвертьфиналы. Будет сыграно четыре матча – по два у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Единственный оставшийся в одиночных разрядах россиянин Даниил Медведев (пятый номер посева) сразится с итальянцем Янником Синнером (1), также сыграют Карлос Алькарас (3) и американец Томми Пол (12). У женщин следующие пары: Лулу Сун (Q) – Донна Векич и Ясмин Паолини (7) – Эмма Наварро (19). Также продолжают борьбу в парных разрядах россиянки Александра Панова (микст) и Вероника Кудерметова (пара).

Уимблдон-2024. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2024. Женщины. Сетка
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 16:30 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол

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Опрос: как сыграет Медведев? Прогноз погоды на вторник Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Накануне прошёл ещё один пятисетовик, в котором теннисист сумел выиграть матч, уступая 0:2 по сетам. Американец Тейлор Фритц выбил из сетки немца Александра Зверева. Прочитайте наш материал о том, как яркая подруга Фритца поддерживала теннисиста.

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12:42 Даниил Сальников

Опрос: как сыграет Медведев?

Предлагаем вам пройти опрос на злобу сегодняшнего дня.

12:32 Даниил Сальников

О том, как проходил прошлый игровой день на Уимблдоне, читайте в нашем вчерашнем лайве.

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Прогноз погоды на вторник

Накануне дождь слегка повлиял на программу дня на Уимблдоне. Сегодня синоптики тоже обещают плохую погоду. Надеемся, что наши всё-таки смогут сегодня сыграть свои матчи. К счастью, главный матч дня будет проводиться под закрытой крышей.

11:59 Даниил Сальников

Расписание вторника

Расписание дня сегодня очень насыщенное. Сыграют среди прочих и россияне. Все подробности в нашем расписании.

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