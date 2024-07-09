На травяном «Шлеме» сегодня стартуют четвертьфиналы. На кортах появится и россиянин. Подробности – в трансляции.

Медведев бьётся с Синнером на Уимблдоне-2024! Пройдёт ли россиянин первую ракетку? LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. Сегодня, 9 июля, начнутся четвертьфиналы. Будет сыграно четыре матча – по два у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Единственный оставшийся в одиночных разрядах россиянин Даниил Медведев (пятый номер посева) сразится с итальянцем Янником Синнером (1), также сыграют Карлос Алькарас (3) и американец Томми Пол (12). У женщин следующие пары: Лулу Сун (Q) – Донна Векич и Ясмин Паолини (7) – Эмма Наварро (19). Также продолжают борьбу в парных разрядах россиянки Александра Панова (микст) и Вероника Кудерметова (пара).

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