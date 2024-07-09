Медведев — в полуфинале Уимблдона! Россиянин впервые за шесть матчей победил Синнера

Во вторник, 9 июля, на Уимблдоне начались четвертьфинальные встречи. В мужском одиночном разряде сегодня играл единственный россиянин, добравшийся до этой стадии, — Даниил Медведев. Чемпион US Open 2021 года, посеянный под пятым номером, противостоял победителю Australian Open — 2024 первой ракетке мира Яннику Синнеру.

У обоих теннисистов был день отдыха перед очным четвертьфиналом. Медведев при этом затратил чуть меньше сил в четвёртом круге. Синнер в трёх сетах обыграл Бена Шелтона, а Даниил отыграл лишь одну партию, да и то неполную. А всё потому, что Григор Димитров получил травму паха и снялся.

За последние 52 недели Медведев и Синнер подарили зрителям немало ярчайших матчей. Противостояние в финале AO-2024 стоит особняком. Тогда россиянин, увы, проиграл, хотя вёл 2:0 по сетам. И сейчас как-то уже считается моветоном вспоминать, что не так давно Янник был клиентом Даниила. И сейчас счёт в личном противостоянии уже не 6-0 в пользу Медведева, а 6-5.

Что говорили теннисисты перед четвертьфиналом

Медведев признал, что для победы над Синнером необходимо быть в наилучшей форме. «Мне надо показать свой лучший теннис. Последние пять раз он меня обыгрывал. Если не ошибаюсь, четыре из этих матчей были очень тяжёлыми, а последний он легко выиграл. Так что я постараюсь показать свой лучший теннис. Мы впервые встретимся на траве, будет интересная битва. Я выйду и выложусь без остатка.

Янник выиграл в трёх сетах, не думаю, что он очень устал. Но с Григором у нас были затяжные розыгрыши. Если бы мы сыграли 7:6 в пятом сете, могло бы быть тяжело. Что точно, так то, что я физически свеж для следующего матча и жду его», — сказал Даниил на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал.

Россиянин добавил, что очень важна будет подача. «Я думаю, что подача по-прежнему очень важна. Тот, кто сумеет хорошо подавать, будет иметь большое преимущество. Это то, что мне нужно сделать против Янника. Я должен хорошо подавать — и у меня будут возможности в матче», — сказал он.

Даниил Медведев Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Синнер на своей пресс-конференции вспомнил финал Australian Open — 2024. «Я до сих пор считаю, что у каждого матча есть своя история. У меня было такое ощущение, будто в Австралии у нас было два разных матча в одном поединке. Нам обоим будет тяжело. Я тренировался с ним в начале недели. Он играл очень хорошо. Это будет тяжело. Я с нетерпением жду встречи. Для меня это большой вызов. Для этого я тренируюсь. Надеюсь, это будет хороший матч», — сказал итальянец.

Что говорили эксперты

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что фаворитом считает Синнера. «Чтобы побеждать Синнера, Медведеву надо хорошо подавать. Стабильно и ровно, за 70%. И первый мяч попадать. Если не будет лихорадить на подаче, шансы есть. Синнер фаворит, конечно, но Дане терять нечего. Поэтому может играть с меньшим давлением», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Янник Синнер Фото: Francois Nel/Getty Images

Двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников высказал мнение, что Медведев в состоянии победить Синнера. «Медведев способен обыграть Синнера в четвертьфинале Уимблдона. Верю в это или нет — посмотрим. У Даниила есть игра, которая может ему позволить выйти победителем из этого матча», — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

А двукратный победитель ТБШ в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что Синнер сейчас чуть выше уровнем, однако заметил при этом, что Медведев в состоянии обыграть любого. «Даниил способен обыграть любого теннисиста, но сейчас Янник в очень хорошей форме и выглядит посильнее. Если мы говорим о реальном уровне игры, Синнер выглядит немного более интересным и разнообразным. Но мы знаем Медведева. Он может собраться в любой момент, как это очень часто было, и сыграть здорово», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Медведев уже в начале матча столкнулся с проблемами: после двойной ошибки счёт стал 0:30. Однако россиянин сумел не дать сопернику выйти на брейк-пойнты. За исключением этого, не было и намёка на то, что кто-то сможет взять чужую подачу. Особенно чётко в своих геймах действовал Синнер, который трижды под ноль брал свою подачу. Даниил же лишь раз отподавал без отданных розыгрышей.

Такое развитие событий могло привести лишь к тай-брейку. В нём Медведев первым сделал мини-брейк, однако затем упустил перевес. В концовке случилась драма: при 5:5 Синнер допустил двойную ошибку, но Даниил не реализовал сетбол. Затем сетболы были уже у Янника, и со второй попытки он закончил партию, воспользовавшись двойной ошибкой в исполнении оппонента, — 7:6 (9:7) за 1 час. Синнер в этом сете шесть раз подал навылет, тогда как Даниил — лишь трижды. По ошибкам итальянец также оказался лучше россиянина: двойные — одна против трёх, невынужденные — девять против 14.

Янник Синнер Фото: Francois Nel/Getty Images

Второй сет Медведеву ни в коем случае нельзя было проигрывать. Понимая это, россиянин заиграл точнее — и в своих геймах ничего не позволил Синнеру, который ещё и физически немного подсел. В третьем гейме Даниил добился брейка (в основном на ошибках Янника) и удержал это преимущество до самого конца.

В седьмом гейме, в котором Синнер выдал две двойные ошибки подряд, Медведев мог сделать второй брейк, но упустил двойной брейк-пойнт. Тем не менее это не помешало ему подать на партию в 10-м гейме — 6:4 за 45 минут. Даниил в этом сете допустил шесть невынужденных ошибок, а Янник — целых 14.

В третьем сете Медведев тоже сделал брейк в третьем гейме, после чего Синнеру понадобился медицинский перерыв. Итальянец вызвал врача на корт, ему стали замерять различные показатели. А несколько минут спустя он и вовсе покинул корт.

Янник Синнер во время медицинского тайм-аута Фото: Francois Nel/Getty Images

Вернулся на корт Янник спустя 10 минут. В четвёртом гейме Медведев под ноль взял свою подачу, подтвердив тем самым брейк, — 3:1. Синнеру понадобилось какое-то время, чтобы вернуться в игру. Даниил до поры до времени довольно уверенно держал подачу, а вот при 5:4 не смог подать на партию. Россиянин ошибался в обменах, и итальянец, проиграв лишь очко, ответил брейком — 5:5.

Янник ещё поднажал, стал бить мощнее, а также не брезговал укороченными — и мог не доводить дело до тай-брейка. Однако в напряжённейшем 12-м гейме с двумя шикарными розыгрышами Медведев ушёл с обоих сетболов, а потом хорошо отработал на подаче на тай-брейке. И, сделав один мини-брейк, вырвался вперёд по сетам — 7:6 (7:4) за 59 минут.

В четвёртой партии ни в одном из геймов не было упорной борьбы. Игрок, отдававший гейм, брал максимум одно очко. Синнер при этом дважды взял подачу Медведева и закончил сет, длившийся всего 25 минут, со счётом 6:2 в свою пользу. Итальянец за всю партию ограничился тремя невынужденными, а у россиянина их оказалось восемь.

Даниил Медведев Фото: Francois Nel/Getty Images

В решающем сете тревожно стало в третьем гейме, в котором Медведев сделал две двойные ошибки. Но у Синнера при этом даже брейк-пойнтов не было, а закрыл Даниил этот гейм эйсом. В четвёртом гейме уже Янник дал двойную, после которой счёт стал 0:40. Два брейк-пойнта итальянец отыграл, однако с третьей попытки россиянин добился брейка — 3:1.

Следующий гейм, на подаче, Медведев тоже выиграл, однако усилий ему пришлось приложить даже больше, чем на приёме до этого. Синнер упирался, не раз выходил на «ровно», но и тут россиянин не дал ему шансов. В то же время счёт 4:1 обманчив, ведь в данном случае Даниил вёл с преимуществом всего в один брейк. К счастью, на этот раз обошлось без драмы. В оставшихся геймах теннисисты спокойно отподавали, что вполне устроило Медведева, который в девятом гейме подал под ноль — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 за 3 часа 54 минуты.

Так Медведев во второй раз в карьере прошёл в полуфинал Уимблдона. Чтобы превзойти прошлогодний результат, ему необходимо будет обыграть либо Карлоса Алькараса, либо Томми Пола. Даниил впервые за шесть матчей победил Синнера — наконец-то прервалась серия из пяти поражений.

Для Медведева это девятый полуфинал ТБШ, седьмая победа над игроком топ-1, пятый полуфинал в сезоне и пятая победа над игроком топ-10 в сезоне.

Полуфиналы состоятся в пятницу, 12 июля. Финал намечен на воскресенье, 14 июля. За всеми событиями Уимблдона-2024 следите на «Чемпионате».