Действующий чемпион — в полуфинале Уимблдона. Там будет супербитва Алькараса с Медведевым!

Действующий чемпион Уимблдона и победитель последнего турнира «Большого шлема» Карлос Алькарас приехал в Лондон в состоянии, далёком от оптимального. Поединок третьего круга с американцем Фрэнсисом Тиафо едва не стал для 21-летнего испанского теннисиста последним на турнире. Посеянный под третьим номером Алькарас находился всего в одном гейме от завершения своего выступления в столице Англии, но выстоял на тай-брейке в четвёртом сете и затем сломил сопротивление уставшего Тиафо в решающей партии – 5:7, 6:2, 4:6, 7:6, 6:2.

Матчем спустя Карлос снова оставил странное впечатление в игре с французом Уго Умбером. В лучшие времена соперников такого плана Алькарас закрывает куда увереннее, но в этот раз ему вновь пришлось прилично помучиться, чтобы добыть путёвку в четвертьфинал – 6:3, 6:4, 1:6, 7:5. Интересно, что в победном матче у испанца очень заметно сбоила подача, и Умберу удалось сделать пять брейков за четыре сета.

Последние две игры показали, что с таким испанцем вполне можно бороться. И за эту возможность решил зацепиться соперник Карлоса по четвертьфиналу – 27-летний американец Томми Пол. К тому же в последние несколько недель 12-й сеяный Уимблдона как раз вышел на свой праймовый уровень и показывал едва ли не лучший теннис в своей жизни. В июне Пол завоевал титул на турнире в Лондоне, одержав пять побед подряд в Queen's Club. Примечательно, что одна из них была одержана над британцем Джеком Дрэйпером, который днём ранее сенсационно убрал из сетки английского турнира как раз таки Алькараса.

На Уимблдоне Пол одержал ещё четыре победы, продлив удачную серию до девяти матчей и впервые в карьере прорвавшись в четвертьфинал английского мэйджора. Добавляло интриги сегодняшнему матчу и равенство по личным встречам – 2-2. Причём лишь одна из четырёх встреч завершилась в двух сетах. Судьбы же трёх остальных матчей прояснялись лишь в решающих сетах.

Стартовая партия четвертьфинала Уимблдона-2024 получилась максимально нехарактерной для английского «Шлема». В ней было сыграно 10 геймов, которые продолжались 74 минуты. За такое время зачастую в мужском теннисе на траве можно увидеть 2,5 сета, а тут соперники рубились больше часа, при этом даже не дойдя до тай-брейка. Наиболее показательным получился шестой гейм, длившийся свыше 15 минут.

Томми Пол Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Каждый выход на подачу становился большим испытанием для испанского теннисиста. Он никак не мог войти в ритм и вполне закономерно потерял сет в самой концовке, не сумев завоевать право на тай-брейк. В 12-м гейме при счёте 30:40 Карлос рванул к сетке после острой подачи и плотного обратного кросса, но Томми выполнил роскошнейший обводящий слева по линии и забрал первую партию.

На позитивной волне американец бросился развивать локальный успех и с места в карьер стартовал во втором сете, сразу же сделав брейк и поведя 2:0 в партии. И только в этот момент Алькарас постепенно начал прибавлять, становясь с каждой следующей партией всё более похожим на того игрока, который к 21 году выиграл уже три титула на «Шлемах». Уступая сет и брейк, Карлос мёртвой хваткой вцепился в своего оппонента, моментально вернув проигранную подачу.

Впоследствии в седьмом гейме Алькарас сделал ещё один брейк и дальше на классе завершил сет в свою пользу. В сравнении со стартовой партией испанец значительно поднял процент попадания первым мячом (72 против 59), что дало ему заметное преимущество, так как американец начал гораздо хуже действовать на приёме. Карлос стал легче забирать свои геймы и уже не испытывал на себе такого давления, как в первый час игры.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В самом начале третьего сета соперники обменялись брейками, но упущенная Алькарасом подача выглядела уже случайностью, а не закономерностью. 21-летний испанец хоть и всё ещё был далёк от лучших образцов своей игры, которую он демонстрировал в том же полуфинале Уимблдона-2023 с россиянином Даниилом Медведевым, но Пол с каждой минутой оказывал Карлосу всё меньшее сопротивление. Алькарас быстро сделал ещё один брейк в сете, вернув себе преимущество в партии, которое подытожил ещё одним брейком в концовке – 6:2.

Если в первом и эпизодами даже втором сетах Пол ещё находил варианты в длинных розыгрышах, которых в этой встрече было великое множество для игры на траве, то на третьем и тем более четвёртом часу игры Алькарас уже безраздельно владел инициативой на корте. Пола на весь матч банально не хватило. В четвёртом сете Карлос поставил очень уверенную победную точку, одержав 12-ю подряд победу в матчах ТБШ – 5:7, 6:4, 6:2, 6:2. Возможно, в ходе матча большой фанат футбола Алькарас просто испугался, что может не успеть разобраться с теннисными делами к началу полуфинала ЧЕ-2024, и решил серьёзно ускориться.

Второй год подряд Алькарас в полуфинале Уимблдона сразится с Медведевым, который сегодня выиграл пятисетовый марафон у первой ракетки мира Янника Синнера – 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3. К сожалению, в прошлом году борьбы на этой стадии турнира не получилось. Тогда испанец легко выиграл три сета подряд с одинаковым счётом 6:3 и влетел в финал Уимблдона, где затем в сумасшедшем матче сверг самого Новака Джоковича. Годом спустя у Даниила появился шанс на реванш, без оформления которого выйти в первый в карьере финал Уимблдона у россиянина не выйдет. Испанец же продолжает защиту титула на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.