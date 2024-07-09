«Лучший матч Медведева на траве». Бурная реакция на выход россиянина в полуфинал Уимблдона

Чёрная полоса Даниила Медведева в матчах с Янником Синнером наконец-то закончилась. Медведев выиграл у Синнера первые шесть матчей, но проиграл последующие пять. Шанс прервать неудачную серию у Даниила был в финале Australian Open. Россиянин вёл 2:0 по сетам. И уступил. В четвертьфинале Уимблдона-2024 Медведев и Синнер подарили ещё одну яркую пятисетовую битву, и на сей раз её исход устроил российских болельщиков.

Что сказал Медведев после матча

Даниил намекнул, что не стал расслабляться, когда у Синнера возникли проблемы. Напомним, Янник по ходу матча брал медицинский перерыв и надолго уходил в раздевалку. Подробнее об игре читайте в отдельном материале.

«Знал, что если хочу обыграть Янника, то матч должен быть тяжёлым. Его уже так легко не обыграть. В какой-то момент я почувствовал, что он не очень хорошо себя чувствует, но знал, что это может пройти, и тогда он начнёт играть лучше. Рад, что смог сохранять высокий уровень, были отличные очки, отличный матч. Очень рад победе и своей игре», — сказал Медведев в интервью на корте.

Также россиянин отдал должное сопернику. «По правде, это очень тяжело. В какой-то момент я почувствовал, что он двигается не слишком хорошо. Это каверзная штука, потому что, с одной стороны, хочется разыгрывать больше очков, чтобы заставить его побольше страдать. Ну, в хорошем смысле. А с другой – знаешь, что в какой-то момент он скажет себе: так, я больше не могу двигаться, значит, развернусь на полную мощь.

Он так и сделал, у него были сетболы, когда он почти выиграл третий сет. В какой-то мере я бы предпочёл не попадать в такую ситуацию, но всё хорошо, что хорошо кончается. Так что я очень рад», — сказал Даниил.

И забавно высказался о том, что уже во второй раз одержал победу на Уимблдоне-2024, играя на некомфортном для себя центральном корте: «Я впервые выиграл два матча на центральном корте на Уимблдоне. Обычно я выигрываю либо один, либо 0. Так что это уже рекорд!»

Даниил Медведев и Янник Синнер после четвертьфинала Уимблдона-2024 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Как на победу Даниила отреагировал теннисный мир

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова восторженно отозвалась о победе Медведева.

«Да!!! Даня молодец! Представляю, каково ему было прервать победную серию Янника в их личном зачёте. Просто красавчик, шикарный матч! Желаю забрать трофей!» — написала она в своём телеграм-канале.

Двукратный победитель мэйджоров в миксте Андрей Ольховский тоже порадовался, что Медведев прервал серию из пяти поражений от Синнера. Теперь счёт в личном противостоянии 7-5 в пользу россиянина. «Даниил — молодец. Это громкая победа, прервал серию поражений от Синнера в последних матчах. Несмотря на то что Синнер перед игрой был для меня небольшим фаворитом, Медведев в решающий момент отыграл великолепно. Может быть, единственный раз, когда у Даниила был срыв, — это сетбол на тай-брейке, когда была двойная ошибка. В основном подача давала очень приличное преимущество, играл быстро, использовал весь потенциал. Физически Даня показал, что он лучше готов, чем Синнер», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос заявил, что Медведев провёл лучший в карьере матч на траве. «Слим Рипер (Медведев. — Прим. «Чемпионата») был впечатляющим. Лучший матч, который я видел от него на траве… То, как он играет на приёме и выбирает подходящие моменты для выхода вперёд, делает его опасным», — написал Кирьос в соцсети X (ранее Twitter).

Тут необходимо пояснение. Слим Рипер — прозвище знаменитого игрока НБА Кевина Дюранта. Забавно, что в январе 2024 года Кирьос называл так Синнера. Даниил и Янник, конечно, не такие высокие, как семифутер (210 см и более) Дюрант, но примерно такие же сухощавые. В оригинале же прозвище восходит к Grim Reaper, то есть «смерть с косой», «жнец» — иными словами, игрок, невероятно опасный для соперника и обладающий соответствующими физическими данными.

Кевин Дюрант в составе «Бруклин Нетс» в 2022 году Фото: Sarah Stier/Getty Images

Схожую мысль высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков. «Феноменальный матч получился! Если бы Медведев выиграл первый сет, то не было бы такого триллера — всё закончилось бы в трёх сетах. Даня был хорошо готов, был свеж, использовал любой момент, чтобы давить Синнера. Даня в третьем сете выдержал давление Синнера. После тяжёлого третьего сета у Медведева село внимание — он настраивался уже на пятый сет.

В пятом сете и началась борьба. При счёте 3:1 в пользу Медведева он дожал гейм на своей подаче. Последние два гейма на своей подаче он отыграл замечательно! Этот матч — лучшая игра в исполнении Медведева в этом сезоне. После пяти проигранных матчей Синнеру подряд выиграть такой матч — это весомо», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Журналист Cracked Racquets и Last Word Tennis Дамиан Куст отметил убойную подачу Медведева. «В нескольких моментах Медведев едва не бросил игру, но всё же это очень похоже на выступление Даниила на US Open 2023 года в полуфинале. Никто на него не рассчитывает, а он выдаёт смертоносную первую подачу и не поддаётся темпу [соперника]. Физическая форма Синнера на протяжении всего турнира выглядела неважно, и сегодня это ему тоже навредило», — написал он.

Журналист Бастьен Фашан напомнил, что Медведев ещё никогда не проигрывал шесть матчей подряд одному и тому же теннисисту. «Никто не победит Даниила Медведева шесть раз подряд», — написал журналист.

Стив Тиньор из Tennis Magazine так охарактеризовал успех россиянина: «Даниил Медведев одерживает одну из своих регулярных побед в стиле «я ещё здесь». В прошлом году он одержал победу над Алькарасом на US Open; сегодня он одержал победу над Янником Синнером, который, судя по всему, находится в плохом состоянии».

А ключевые моменты выделил журналист Tennis Channel Джилл Кросс. «В этом матче Медведев нашёл золотую середину между использованием агрессивных стратегий, таких как более близкая стойка на приёме, повышенная агрессия в исполнении ударов с отскока и с лёта, и сохранил при этом стабильность в своей игре, в отличие от матча в Майами с Синнером», — написал он.

«Невероятный Даниил!» — лаконично подытожила пресс-служба ATP.

Даниил Медведев после победы над Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

…В истории противостояния Медведева и Синнера прослеживается любопытная закономерность: соперники побеждают друг друга очередями. Ну что, помечтаем о новой серии побед Даниила в матчах с Янником?