«Я никогда не боюсь топов». Медведев — после триумфа над Синнером на Уимблдоне

Даниил Медведев оказался прав. Перед четвертьфиналом Уимблдона-2024 он говорил, что по статистике лучше играет против первых ракеток, и сегодня подкрепил слова делом, выбив с турнира Янника Синнера в пяти сетах. Россиянин прервал пятиматчевую серию поражений с итальянцем, а также стал единственным игроком в туре, кто обыгрывал на «Шлемах» и Новака Джоковича, и Карлоса Алькараса, и Синнера. В интервью на корте Даниил поделился первыми эмоциями и смеялся, что установил рекорд – прежде он ни разу не выигрывал два матча на Центральном корте Уимблдона.

«Я впервые выиграл два матча на Центральном корте на Уимблдоне. Это уже рекорд!»

— Вы знали, что это будет тяжёлый матч, но вряд ли даже вы представляли, что это будут за качели. Какие у вас сейчас эмоции?

— Знал, что если хочу обыграть Янника, то матч должен быть тяжёлым. Его уже так легко не обыграть. В какой-то момент я почувствовал, что он не очень хорошо себя чувствует, но знал, что это может пройти, и тогда он начнёт играть лучше. Рад, что смог сохранять высокий уровень, были отличные очки, отличный матч. Очень рад победе и своей игре.

— Янник в какой-то момент не очень хорошо себя чувствовал, уходил с корта, но вернулся и бился. В такой ситуации надо оставаться эгоистом, а не сочувствовать сопернику?

— По правде, это очень тяжело. В какой-то момент я почувствовал, что он двигается не слишком хорошо. Это каверзная штука, потому что, с одной стороны, хочется разыгрывать больше очков, чтобы заставить его побольше страдать. Ну, в хорошем смысле. А с другой – ты знаешь, что в какой-то момент он скажет себе: так, я больше не могу двигаться, значит, развернусь на полную мощь. Он так и сделал, у него были сетболы, когда он выиграл третий сет. В какой-то мере я бы предпочёл не попадать в такую ситуацию, но всё хорошо, когда хорошо кончается. Так что я очень рад.

— А как будете заставлять страдать следующего соперника? В хорошем смысле. Наверняка вы чувствуете уверенность, кто бы ни был дальше – Карлос или Томми?

— Я впервые выиграл два матча на Центральном корте на Уимблдоне. Обычно я выигрываю либо один, либо 0. Так что это уже рекорд! Я видел первый сет. Шёл дождь, поэтому они показывали на табло только этот матч. В какой-то момент заметил, что счёт 4:4, а матч идёт почти 50 минут. И подумал: что они там делают? Сейчас посмотрю немного матч, когда вернусь, и буду готовиться к его победителю.

На пресс-конференции Медведева спрашивали о двойных ошибках, которых у него набралось 11 за матч, о прерванной серии поражений с Синнером, а также с игроками из топ-5, о грядущей битве с Карлосом Алькарасом в полуфинале и о рекламе с Джоном Макинроем.

«Сегодня хорошо сработало много тактических моментов»

— Ощущения отличные. Устал немного, был тяжёлый матч. Но счастлив снова выйти в полуфинал. Тяжёлый соперник для меня, были небольшие качели с обеих сторон. Не знаю, что точно с ним было, но почувствовал, что в какой-то момент у него был физический спад. Затем он заиграл гораздо лучше. Рад победе.

— Вы сегодня играли гораздо ближе к задней линии, чем раньше на траве. Это была специальная тактика на Янника или вы стараетесь так играть на траве?

— Особенно на Уимблдоне. Даже в Галле я пытался, но там немного тяжелее, потому что там много плохих отскоков. Я стараюсь так делать на Уимблдоне, а потом уже доходит до тактики. Со Штруффом, когда он подаёт на 230 км/ч, стоять близко к линии – не лучшая тактика. Однако в целом стараюсь располагаться ближе к линии. Но есть предел, со своей техникой на самой линии я стоять не могу, должно быть пространство. Сегодня много тактических моментов хорошо сработали. Но я и до матча говорил, что подача важна, исход многих сетов решается за счёт подач, это теннис на траве. Так что дело больше в самой траве, но также в том, что мы готовили на Янника.

— Странный матч. Первый сет вы должны были забирать, но проиграли его.

— Спасибо (смеётся). Я тоже так думаю, но ничего, так бывает.

— Второй сет вам легко удался. Потом вы выиграли третий сет, хотя у него были сетболы. Чем вы объясните эти ситуации?

— Это теннис, чистой воды спорт, игра. Я тоже думаю, что должен был выигрывать первый сет или, скорее, мог бы его выиграть. Должен был выигрывать – неподходящее слово, я же проиграл. Если бы я подал эйс при 6:5, если бы подал ближе к линии и даже на форхенде. Я старался рискнуть, но передержал, если так можно сказать. Третий сет помню, обводящий. Я нанёс удар, но он остался там, и я подумал: у меня проблемы. Но он не попал, и я подумал: так, ещё раз, будем стараться. В этом и есть суть тенниса. На Australian Open у меня был брейк-пойнт в четвёртом сете, если не ошибаюсь, он сделал эйс. Если бы он сделал двойную, может, я бы выиграл Australian Open, кто знает. Поэтому люди любят теннис, поэтому слетают с катушек, когда смотрят теннис. Поэтому и мы, теннисисты, иногда слетаем с катушек, играя в теннис.

Даниил Медведев Фото: Zac Goodwin/Getty Images

«Перед пятым сетом не было мыслей: боже мой, опять пятый сет!»

— Как думаете, почему в этом году так много матчей из пяти сетов?

— Без понятия, может, уровень более равный, чем раньше. На мой взгляд, на траве очень тяжело выиграть в трёх сетах. Один брейк может решить исход сета. Провёл один плохой гейм на своей подаче, допустил двойную ошибку или не попал в простой ситуации, и можно проиграть сет. На мой взгляд, дело в самом теннисе на траве. Не знаю.

— Перед или даже во время матча много думали о матче на Australian Open? Это сидело у вас в голове?

— Больше в плане тактики. На Australian Open я делал много хорошего тактически. Не смог дойти до конца, но чувствовал, что хорошо играю. Старался и в Майами это использовать, но не сработало. Старался использовать это и сегодня. Психологически сегодня был хороший матч, потому что я не думал о матче в Австралии. Перед пятым сетом не было мыслей: боже мой, опять пятый сет! Нет, я был готов биться и не жалеть сил. Думал о том матче только в хорошем смысле, чтобы подготовиться тактически.

— На старте карьеры вы проиграли первые шесть матчей из пяти сетов. Сейчас последние пять из шести выиграли. Что изменилось?

— Многое в моей жизни приходит с опытом. Я очень нервничаю, когда впервые что-то делаю. Могу сделать, но нервов очень много, я не знаю, чего ожидать. Так же с «Большими шлемами», первые четыре-пять «Шлемов» я почти всегда проигрывал в первом раунде, кроме матча с Вавринкой здесь. Много времени мне потребовалось, чтобы выиграть первый раунд на «Мастерсе». И так у меня по жизни со многими вещами. Каждый раз, когда я играю пять сетов, я к этому времени уже много поработал над физикой с командой и был готов. Но часто у меня был брейк, и я проигрывал. Теперь я не против пяти сетов, знаю, что надо делать, как их играть. Я не считаю себя лучше в пяти сетах, чем в четырёх, но стараюсь их выигрывать. Рад, что смог выиграть много таких матчей.

— В полуфинале вы встретитесь с тем же соперником, что и в прошлом году. Что вам надо сделать иначе?

— Просто играть лучше. Всегда вопрос – это я недостаточно хорошо подавал или Карлос потрясающе играл на приёме, раз он выиграл? Надо лучше подавать, это по-прежнему самое важное на траве. Если делаешь эйсы, подаёшь по линии, то у тебя меньше проблем, чувствуешь себя лучше и так можешь оказывать давление на его подаче. Он – сильный игрок, он может наносить сильные удары, резаные, укороченные, может бить с лёта. Он знает, как играть в теннис. Мне надо показать свою лучшую игру, как сегодня, и постараться победить.

— У вас сегодня было 11 двойных ошибок. Что в целом думаете о своей подаче?

— В целом до Рима я был травмирован, а после Рима я сказал, что готов много тренировать подачу. Так и делал, и хорошо подавал на «Ролан Гаррос», здесь хорошо подаю и даже в Галле хорошо подавал. Двойные ошибки всегда были со мной, даже на US Open – 2021 я временами делал двойные. Иногда рискую, иногда – нет, но всё равно делаю двойную. Это нормально. Сегодня на тай-брейке в первом сете две двойных – это было тяжело. Обе ошибки случились после тяжёлых розыгрышей, дыхание немного сбилось. Может, мог бы сыграть получше, если бы выдержал паузу подольше.

После матча удивился, когда увидел, что у меня 11 двойных. Я хорошо себя чувствовал на подаче. Слушайте, если я делаю 11 двойных и хорошо себя чувствую, это хороший знак. В следующем матче постараюсь сделать поменьше двойных (улыбается).

«Я никогда не боюсь играть против топов»

— Что скажете об условиях? И о Карлосе. Вы только что выбили первую ракетку, а дальше-то – Карлос!

— Всегда нелегко играть такие наэлектризованные матчи. А с Синнером, Алькарасом, Джоковичем, Зверевым, Циципасом по-другому не бывает. Но я много таких матчей сыграл, а сейчас ещё и два выходных будет, смогу хорошо подготовиться. Условия сегодня не были лёгкими. При закрытой крыше очень влажно и душно. В какой-то момент чувствуешь, что теряешь концентрацию, сказывается влажность и звук дождя, перестаёшь слышать звук своих ударов, постоянно что-то падает тебе на голову. Это нелегко, но нелегко обоим. Просто стараешься изо всех сил.

— Вы год назад проиграли Алькарасу здесь, а потом сотворили шедевр на US Open. Недавно вы уступили Яннику, и сегодня взяли реванш. Что вы делаете между двумя матчами, чтобы изменить исход?

— Что сегодня было важно, так это то, что… Я пять раз подряд ему проиграл. Было много равных матчей, и последний он выиграл очень легко. Так бывает, ничего. Мне было важно выйти и показать… Послушайте, мы наверняка ещё много раз с ним сыграем. Если мы оба в туре, вероятно, в полуфиналах, четвертьфиналах, финалах. Мне было важно просто показать, что я всегда буду здесь. Всегда буду биться. Всегда буду стараться усложнить тебе жизнь. Может, ты больше выиграешь. Может, я. Не знаю. Но я буду биться. Даже если бы он сегодня победил, моей целью было показать ему, что каждый раз я буду биться на победу. Сегодня мне это удалось. Это не значит, что в следующий раз будет так же. Такое же отношение у меня было к матчу с Карлосом на US Open в прошлом году. Так же будет в матче с Карлосом через пару дней. Если честно, это всегда является моей целью. С кем бы я ни играл, выиграю или проиграю, но они будут знать, что это будет тяжёлая битва. Это будет великолепный матч и для болельщиков, и для меня, и для моего соперника.

— Вы проиграли предыдущие пять матчей с Янником и проиграли пять матчей с соперниками из топ-5. В этом плане сегодняшняя победа важна для вас?

— Теперь, когда вы это сказали, – да. Не знал, что я проиграл пять матчей с топ-5 (улыбается). Я никогда не боюсь с ними играть. Доволен. Помню, был важный момент в Роттердаме, после чего я выиграл четыре из пяти турниров. Я выпал из топ-10, кажется, 10 матчей не мог выиграть у игроков из топ-10. Какие-то проиграл в равной борьбе, в каких-то плохо себя чувствовал. Но я всегда знал, что внутри меня есть теннис. Потом я обыграл Феликса, и кто-то так же мне сказал, что я 10 матчей не мог выиграть у топ-10. Я тогда сказал, что это ужасно, но теперь лучше. И потом я выиграл шесть подряд, что ли. Сейчас так же. Так бывает, каждый матч – это отдельная история. Рад, что сегодня смог выиграть. Через два дня у меня будет ещё один шанс с игроком из топ-5.

«Хотелось бы больше «Шлемов», чем у Новака. Но главное — не иметь сожалений после карьеры»

— Вы были очень близки к своему второму «Шлему», но терпели очень болезненные поражения. Что вынесли из этих моментов? Что в этот раз может быть по-другому?

— Послушайте, я особо об этом не думаю. Конечно, хотелось бы иметь шесть «Шлемов». 10, 26, больше чем у Новака. Я всегда стараюсь изо всех сил. Знаю, что против Рафы я мог бы в некоторых ударах сыграть лучше и, может, выиграл бы. Против Янника физически было тяжелее, поэтому в некотором смысле о том поражении я меньше грущу. Но всегда лучше быть в финале, чем проиграть во втором раунде. Против Руусвувуори у меня были большие неприятности, и должен был проиграть тот матч. Но я смог выиграть и выйти в финал. Я стараюсь изо всех сил, бьюсь. Надеюсь, я смогу выиграть ещё «Шлемы». Я верю в себя, верю в свой теннис. Мне важно не иметь сожалений, когда я завершу карьеру. Я сделал то, что сделал. Сколько бы титулов и «Шлемов» у меня ни было, она закончена и настало время для чего-то нового. Я доволен своей карьерой. На данный момент это так.

— Что в Карлосе самое особенное?

— Если честно, всё. Но я назову уверенную мощь, которую он вкладывает в свои удары. Я видел концовку матча с Томми. Как только ему представлялась возможность нанести удар, он его наносил и всегда попадал. Он был в огне, по счёту видно. Поэтому против него тяжело играть. Ты понимаешь, что, какой бы удар ни нанёс, он может ответить на него виннером. Стараешься усложнить ему жизнь, как можно лучше наносить удар, чтобы, возможно, у него не получилось, если он решит рискнуть. Но это нечто особенное. Таких игроков мало. Со многими игроками мало шансов, что они ответят виннером по линии, если ты сделаешь кросс. Карлос может делать что угодно из любой позиции, против такого тяжело играть.

— Хочу спросить о вашем скетче с Макинроем. Он вам давал какие-то советы?

— Нет, советов не было. Но съёмки были весёлые, всё было профессионально. Иногда съёмки занимают много времени, 10 часов ради минутной рекламы. Но тут мы сняли не с первого дубля, однако очень быстро, и было очень весело поработать с Джоном. Мы чувствовали, что будет весёлая реклама. Надеюсь, мы ещё снимемся где-нибудь, Джон – отличный парень. Мы немного друг друга знаем, он очень забавный и отличный парень. И у него много хороших мыслей, я люблю слушать его комментарии. С ним весело.