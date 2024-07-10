Рыбакина сыграет с чемпионкой ТБШ, которую ещё не побеждала: расклады 1/2 финала Уимблдона

Четвертьфиналы Уимблдона в женском одиночном разряде подарили лишь один результат, который можно назвать большой неожиданностью. Речь о поражении Елены Остапенко от Барборы Крейчиковой. На пути к матчу 1/4 финала Остапенко отдала считаное количество геймов, а вот в битве чемпионок «Ролан Гаррос» разных лет (2017 и 2021 соответственно) не сдюжила. По-настоящему громких сенсаций и вовсе не было. Все они пришлись на предыдущие раунды.

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4)

Крах фаворитов привёл к тому, что Рыбакина сейчас главный фаворит не только этого полуфинала, но и всего Уимблдона. Если бы в сетке оставались Арина Соболенко, Ига Свёнтек, Кори Гауфф, Маркета Вондроушова, ещё можно было бы о чём-то говорить. А так всё в руках Елены. Уроженка Москвы, выступающая за Казахстан, два года назад брала здесь титул, а в 2023-м дошла до четвертьфинала.

Крейчикова впервые прошла так далеко по сетке Уимблдона. До этого её лучшим результатом был выход в 1/8 финала в 2021 году. А в 2023-м чешка проиграла во втором круге. Статистика касательно игр на траве также говорит не в пользу Барборы. Финалов-то у них поровну, а именно по одному. Но если Рыбакина выиграла тот самый Уимблдон у Онс Жабер, то Крейчикова уступила Елене Остапенко в Бирмингеме в июне-2023.

Барбора Крейчикова на Уимблдоне-2024 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

За карьеру у Рыбакиной статистика побед и поражений на траве — 33-10 (здесь и далее — уже с учётом нынешнего Уимблдона), а у Крейчиковой — 18-11. Есть, правда, нюанс: Елена ещё никогда не обыгрывала Барбору. Встречались они не так часто, всего дважды, однако обе игры, проходившие на харде (в Мельбурне-2021 и в Остраве-2022), взяла чешка. Но это, пожалуй, единственный фактор, который в преддверии поединка повышает шансы Крейчиковой, а не Рыбакиной.

Статус фаворита Елене не нравится. «Если честно, мне не нравится. У меня агрессивный стиль игры. У меня сильная подача, это большое преимущество. Конечно, я хочу дойти до самого конца. Сейчас я довольна тем, как у меня идут дела. Жду следующего матча.

Елена Рыбакина на Уимблдоне-2024 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Думаю, только вы, ребята, говорите мне о том, что я единственная из оставшихся выигрывала этот турнир. Я об этом особо не думаю. В 2022-м я нервничала больше, чем сейчас. Я тогда впервые играла на центральном корте, было много людей, много внимания. Сейчас я к этому привыкла и подхожу к этим матчам по-другому», — сказала она на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

Крейчикова и вовсе ушла от ответа на вопрос о предстоящем полуфинале с Рыбакиной. «Что думаю об игре? Не знаю, увижу в полуфинале, со мной же такого ещё не было! После полуфинала смогу рассказать», — сказала она в интервью на корте после победы в четвертьфинале.

Шансы по версии экспертов: 78 на 22 в пользу Рыбакиной.

Донна Векич (Хорватия) — Ясмин Паолини (Италия, 7)

Этих теннисисток вообще никто ожидал увидеть в полуфинале. Векич на Уимблдоне ранее лишь раз побывала в четвёртом круге, а на других мэйджорах дважды доходила до четвертьфинала. В этот раз ей здорово повезло с сеткой. Во втором круге у неё была не Арина Соболенко, снявшаяся уже после жеребьёвки, а Эрика Андреева. В четвертьфинале — Лулу Сун, а не, скажем, Екатерина Александрова, пожалуй, лучшая россиянка по игре на траве.

Паолини также не сражалась с по-настоящему топовыми соперницами. Но своё везение итальянка, будучи седьмой сеяной, заслужила благодаря классным результатам в 2024-м и последующему подъёму в рейтинге.

Ранее Ясмин никогда не проходила дальше второго круга на ТБШ, а на Уимблдоне трижды подряд выбывала в первом круге. А первая половина этого сезона превратилась для неё просто в сказку: 1/8 финала Australian Open, титул на «тысячнике» в Дубае, финал «Ролан Гаррос»…

Обеим теннисисткам по 28 лет, и обе проводят свой лучший сезон (Векич — с оговорками, Паолини — без вопросов). По опыту игры на траве хорватка значительно превосходит итальянку. Донна пять раз выходила в финал на этом покрытии — выиграла, правда, всего один, Ноттингем-2017. Ясмин ничем подобным похвастаться не может. У неё даже баланс побед и поражений на траве отрицательный: 11-13. У Векич эти показатели внушают оптимизм: 55-34.

И вот, несмотря на такую статистику, свидетельствующую о перевесе Векич, эксперты склонны считать, что у Паолини в полтора раза больше шансов на выход в финал! Решающее значение всё же имеет форма спортсменок, показанная на средней дистанции — на протяжении последних месяцев, условно говоря. И по этому параметру Паолини, будущая пятая ракетка мира, превосходит Векич. В лайв-рейтинге хорватка идёт 21-й. При этом Донна никак не поднимется выше 11-й строчки, даже если выиграет Уимблдон.

Статистика личных встреч тут тоже не особо показательна. В 2021 году теннисистки обменялись двухсетовыми победами, а на харде Монреаля-2023 сильнее оказалась Паолини, также в двух партиях.

Шансы по версии экспертов: 61 на 39 в пользу Паолини.

Полуфиналы Уимблдона-2024 состоятся в четверг, 11 июля. Финальный матч запланирован на субботу, 13 июля. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».