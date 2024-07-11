Алькарас не проигрывает на Уимблдоне уже 12 матчей! Сможет ли Медведев остановить испанца?

На Уимблдоне наступило время решающих стадий турнира. В пятницу, 12 июля, пройдут полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Уже совсем скоро на главную арену Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета выйдут третья ракетка мира Карлос Алькарас и Даниил Медведев, который сейчас занимает пятое место в мужском рейтинге.

Чемпион US Open 2021 года в одиночном разряде после не самых удачных выступлений на травяных соревнованиях в преддверии третьего мэйджора в сезоне пытается реабилитироваться на основном турнире на этом покрытии. На старте нынешнего розыгрыша лондонского ТБШ Даниил в трёх сетах закрыл американца Александра Ковачевича. Затем первая ракетка России в четырёх партиях прошёл француза Мюллера и немца Штруффа. В четвёртом круге Медведев отыграл лишь один сет, да и то неполный. Всё потому, что Григор Димитров получил травму паха и снялся. А вот в четвертьфинале Уимблдона отечественный спортсмен достаточно неожиданно одолел лидера рейтинга ATP Янника Синнера. Таким образом, россиянин в седьмой раз в карьере обыграл первую ракетку мира. Даниил стал единственным теннисистом, побеждавшим Синнера, Джоковича и Алькараса на турнирах «Большого шлема».

Путь Даниила Медведева к полуфиналу Уимблдона-2024:

Первый круг. Медведев (5) – Ковачевич (88) – 6:3, 6:4, 6:2.

Второй круг. Медведев – Мюллер (102) – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5.

Третий круг. Медведев – Штруфф (41) – 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3).

Четвёртый круг. Медведев – Димитров (10) – 4:3, отказ.

Четвертьфинал. Медведев – Синнер (1) – 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

Алькарас, в свою очередь, продолжает демонстрировать невероятную форму в этом сезоне. К очному противостоянию с представителем России Карлос подходит с серией из 12 побед на мэйджорах и 12 — на Уимблдоне. Напомним, в начале минувшего июня 21-летний испанец стал триумфатором «Ролан Гаррос». В Лондоне Алькарас успел провести уже пять матчей. И если в первых двух поединках Карлосу удавалось обыгрывать оппонентов без потери партий (речь идёт о встречах с эстонцем Марком Лаялем и австралийцем Александаром Вукичем), то во всех остальных играх испанцу пришлось ой как непросто. Он находился всего в одном гейме от завершения своего выступления в столице Англии, но выстоял на тай-брейке в четвёртом сете и затем сломил сопротивление уставшего Тиафо в решающей партии – 5:7, 6:2, 4:6, 7:6, 6:2. Встречей спустя Алькарас снова оставил странное впечатление в битве с французом Уго Умбером, одержав над ним волевую победу за 3 часа – 6:3, 6:4, 1:6, 7:5. А в 1/4 финала Уимблдона действующий чемпион турнира также в четырёх сетах справился с американцем Томми Полом.

Путь Карлоса Алькараса к полуфиналу Уимблдона-2024:

Первый круг. Алькарас (1) – Лаял (269) – 7:6 (7:3), 7:5, 6:2.

Второй круг. Алькарас – Вукич (69) – 7:6 (7:5), 6:2, 6:2.

Третий круг. Алькарас – Тиафо (29) – 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.

Четвёртый круг. Алькарас – Умбер (16) – 6:3, 6:4, 1:6, 7:5.

Четвертьфинал. Алькарас – Пол (13-й в рейтинге / 12-й номер посева) – 5:7, 6:4, 6:2, 6:2.

История очных противостояний

Счёт личных встреч — 4-2 в пользу Алькараса. Он трижды выиграл в прошлом году — в финале Индиан-Уэллса, а также в полуфинале Уимблдона и на групповом этапе Итогового чемпионата ATP. Карлос также сломил сопротивление противника и в титульном противостоянии в Калифорнии в нынешнем сезоне. Медведев же побеждал на Уимблдоне-2021 (во втором круге) и на US Open — 2023 (в полуфинале).

История личных встреч. Медведев — Алькарас — 4:2

№ Год Турнир Покрытие Раунд Победитель Результат 1 2021 Уимблдон Трава Второй круг Медведев 6:4, 6:1, 6:2 2 2023 Индиан-Уэллс Хард Финал Алькарас 6:3, 6:2 3 2023 Уимблдон Трава Полуфинал Алькарас 6:3, 6:3, 6:3 4 2023 US Open Хард Полуфинал Медведев 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 5 2023 Итоговый чемпионат Хард Групповой этап Алькарас 6:4, 6:4 6 2024 Индиан-Уэллс Хард Финал Алькарас 7:6 (7:5), 6:1

Новое противостояние

После битвы с Синнером Медведев высказался о предстоящем поединке против действующего чемпиона Уимблдона. «Что в Карлосе самое особенное? Если честно, всё. Но я назову уверенную мощь, которую он вкладывает в свои удары. Я видел концовку матча с Томми. Как только ему представлялась возможность нанести удар, он его наносил и всегда попадал. Он был в огне, по счёту видно. Поэтому против него тяжело играть. Ты понимаешь, что, какой бы удар ни нанёс, он может ответить на него виннерсом. Стараешься усложнить ему жизнь, как можно лучше наносить удар, чтобы, возможно, у него не получилось, если он решит рискнуть. Но это нечто особенное. Таких игроков мало. Со многими игроками мало шансов, что они ответят виннерсом по линии, если ты сделаешь кросс. Карлос может делать что угодно из любой позиции, против такого тяжело играть», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Россиянин также оценил своё состояние в преддверии полуфинала Уимблдона-2024.

«Всякий раз, когда играешь с Синнером, Алькарасом, Джоковичем или Циципасом, ты знаешь, что будет энергозатратный матч. Я воспользуюсь этими выходными, чтобы хорошо подготовиться, это не будет проблемой. Сегодняшние условия были непростыми из-за того, что крыша закрыта. Было очень влажно. Есть риск, что в какой-то момент можно потерять концентрацию из-за всей этой влажности и шума дождя, вы больше не будете так сильно слышать свои удары. Как будто что-то постоянно падает тебе на голову, это нелегко», — добавил Даниил.

Сам же испанец, естественно, также не мог не дать свой комментарий о будущем сопернике.

«Он действительно классный игрок. Тот же полуфинал, что и в прошлом году. Надеюсь, и результат будет таким же (смеётся). Он обыграл Синнера – лучшего игрока мира на данный момент. Я знаю, что он в очень хорошей форме. Мне необходимо сыграть как можно лучше, верить в себя и продолжать в том же духе, если я хочу его одолеть. Будет сложно, но я постараюсь получить удовольствие», — сказал Алькарас в интервью на корте после победы над Полом.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Также Карлос рассказал, почему ему сложно играть с Даниилом.

«Для меня самое сложное в игре с Даниилом, его особенность как теннисиста – это то, что он способен возвращать любые мячи. Он как стена, может отбить все мячи. Я чувствую, что, даже если совершу невероятный удар, Даниил всегда будет рядом, чтобы его отбить. Тяжело играть, думая о таком», — отметил прошлогодний победитель британского мэйджора.

Отечественные эксперты также высказались в преддверии очередного очного матча между Медведевым и Алькарасом. Так, олимпийская чемпионка и победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина, заявила, что Даниил имеет шансы обыграть действующего чемпиона Уимблдона. «Карлос Алькарас на данный момент является действующим победителем Уимблдона и «Ролан Гаррос». Он находится в феноменальной форме, и, естественно, все говорят, что фаворит он. Но Даниил очень часто нарушает эти прогнозы и вполне может обыграть Алькараса, хотя с ним у него не очень хорошая статистика по личным встречам. Всё возможно. Раз он обыграл Синнера, почему бы не замахнуться дальше?» — сказала Веснина в интервью «РИА Новости Спорт».

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков рассказал, что может помочь Медведеву переиграть испанца.

«Даня уже подтвердил свои очки прошлогодние. Тогда он в полуфинале уступил Алькарасу. Медведев сейчас играет гораздо лучше: двигается хорошо и видит корт замечательно. Но против Синнера он отдал всё, что есть у него на сегодня.

Главное, чтобы в матче с Алькарасом у Медведева были свежесть и психологическая устойчивость», — заявил Чесноков в интервью «Чемпионату».

Алькарас — действующий чемпион Уимблдона, и любому игроку потребуются огромные усилия, чтобы победить юное испанское дарование и в этом году. Однако как показал Медведев в матче с Синнером, он вполне способен провернуть подобный трюк. Стоит отметить важный факт: Даниил не сможет выиграть грядущий поединок, если позволит противнику диктовать условия на корте с помощью его фантастического форхенда. В предстоящем сражении россиянину придется направлять большинство мячей Карлосу под бэкхенд, а затем самому пробивать мощно по линии слева. Именно этот удар и является одним из фирменных в арсенале отечественного теннисиста. Медведев имеет заметное преимущество в подаче по сравнению со своим оппонентом, что, безусловно, может повлиять на итоговый результат. Сможет ли Даниил во второй раз подряд обыграть грозного соперника на ТБШ и взять у испанца реванш за прошлогоднее поражение на Центральном корте Уимблдона? Узнаем совсем скоро.