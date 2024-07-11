Даниил только в последние годы блистает в Лондоне, а до этого пришлось пережить много неприятных моментов.

Медведев в молодости не дружил с травой. Он орал на судей и скандально вылетал с Уимблдона

Первая ракетка России Даниил Медведев стал отлично выступать на Уимблдоне. В прошлом году Даниил дошёл до полуфинала, где уступил будущему чемпиону Карлосу Алькарасу. В нынешнем сезоне Медведев тоже добрался до этой стадии, встретится с тем же соперником и имеет шансы пройти его. Победа над первой ракеткой мира Янником Синнером свидетельствует, что Даниил пребывает в отличной форме. Россиянин постарается взять реванш у Алькараса, чтобы улучшить прошлогодний результат и сразиться за титул с победителем пары Новак Джокович – Лоренцо Музетти.

Удивительным образом долгие годы у Медведева не складывалось выступление на Уимблдоне. Даже на грунтовом «Ролан Гаррос» Даниил раньше добрался до четвертьфинала, хотя быстрое травяное покрытие гораздо лучше подходит для его стиля игры. У Медведева всё шло не лучшим образом с самого первого участия в основной сетке Уимблдона в 2017-м, когда он во втором круге уступил бельгийцу Рубену Бемельмансу и бросал монеты в сторону судьи Марианы Алвеш, выражая недовольство её работой. За это он заплатил штраф в размере $ 14,5 тыс.

В 2018-м Медведев проиграл в третьем круге Уимблдона французу Адриану Маннарино. Обошлось без громкого скандала, но через год Даниил снова сорвался. Россиянин активно врывался в теннисную элиту. На Уимблдоне-2019 он был посеян под 11-м номером, а вскоре поднялся в топ-5 после победы на «Мастерсе» в Цинциннати и выхода в финал US Open. Но это было чуть позже, а пока вернёмся в Лондон.

В третьем круге россиянин уступил 21-й ракетке мира бельгийцу Давиду Гоффену (6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7). Поражения в пяти сетах всегда обидные, но особенно неприятно терять преимущество в решающей партии. Медведев вёл со счётом 4:1 в пятом сете, однако Гоффену удалось совершить камбэк. Во многом россиянин сам подарил ему такую возможность.

Даниил Медведев на Уимблдоне-2019 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Даниил не смог совладать с эмоциями в ответственный момент. При счёте 40:30 в седьмом гейме судья на вышке Пьер Бакки отменил решение линейного, который зафиксировал аут при подаче Медведева. Гоффен решил взять челлендж и оказался прав. Система Hawk Eye подтвердила промах россиянина. Медведев сразу же совершил двойную ошибку и счёт стал «ровно».

Даниил саркастически показал большой палец линейному, а затем пошёл общаться с Бакки. Медведев потёр два пальца друг о друга, намекая на коррумпированность рефери. Он также начал кричать на судью, стараясь при этом смотреть в сторону, чтобы не нарваться на штраф. Ещё он употреблял английское слово bullseye, означающее центр мишени или «яблочко». Таким образом, Медведев избегал прямого оскорбления Бакки, но всем было ясно, что он хотел назвать его созвучным ругательным выражением.

«Яблочко, яблочко! Я же не ругаюсь, правда? Ты никто! Я бы сказал больше, но меня, конечно, оштрафуют. Могу ли я ругаться тебе в лицо? Нет, я получу штраф. Чего ты тут расселся? Ни разу в истории тенниса ты ничего так и не отменил. Что ты вообще делаешь?» — кричал Медведев.

Тот гейм Медведев проиграл, а затем отдал и матч. Покидая корт после поражения, Даниил бил газон ракеткой, а судье так и не пожал руку. Медведев даже в порыве эмоций подчёркивал, что не желает нарываться на штраф. Но всё-таки этого сделать не удалось. За неспортивное поведение ему пришлось заплатить $ 5,5 тыс.

Спустя пять лет Даниил Медведев всё ещё остаётся эмоциональным теннисистом, но стоит отметить, что он постепенно совершенствуется в плане сдержанности. Поведение Даниила на Уимблдоне в 2017-м и 2019-м выглядело совсем уж диким. Да, сейчас он тоже может сорваться на судью, но не так резко и не без причины. Например, как было на весеннем «Мастерсе» в Монте-Карло после неправильных фиксаций аута.

Конкретно на Уимблдоне Медведев тоже стал вести себя на порядок спокойнее, а результат не заставил себя долго ждать. Даниил последние два года выходит в полуфинал, что определённо не является для него пределом. Возможно, он докажет это уже во время грядущего реванша с Алькарасом.